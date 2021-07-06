В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса, 10 пациентов скончались

В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровел 591 человек, 10 пациентов скончались.

Как пишет Первый канал Грузии, за 24 часа в стране было проведено 25 606 тестов, в том числе 15 693 — экспресс-тестов на антиген и 9913 — с ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 5,49%, за последние 14 дней — 3,01%, за последние семь дней — 3,68%.

Всего в Грузии выявлено 371 293 случая заражения коронавирусом, из которых 355 718 человек выздоровели и 5383 скончались.

Всего вакцинированы 272 810 человек, за сутки – 3667.

В режиме карантина находятся 69 человек, в стационаре под наблюдением — 2961 человек, в ковид-гостинице — 837 человек.