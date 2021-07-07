Российская делегация покинула заседание ПАСЕ из-за «кучки русофобов»

Мы осуждаем насилие, совершенное 5 июля в Грузии против активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, – заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно или противоречиво. Об этом пишет Первый канал Грузии.

«Мы осуждаем жестокое нападение на гражданских активистов, представителей общественности и журналистов в Грузии 5 июля. Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать конституционное право на свободу выражения мнений и собраний и задерживать совершивших насилие.

Грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свои взгляды, даже если эти взгляды непопулярны или противоречивы в определенных контекстах.

Мы хотели бы напомнить политическим лидерам, правоохранительным органам и учреждениям Грузии об их обязанности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права, защищать журналистов, которые реализуют свое право на свободу прессы, и публично осуждать насилие.

Посольство США в Грузии выступило с совместным заявлением вместе с посольствами других стран. Так что об этом говорят не только США, но и наши партнеры единомышленники», – заявил Нед Прайс.