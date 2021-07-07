Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси

Сожжение флага Евросоюза – варварство, но самое важное, что его вернули на место. Такое мнение выразил находящийся в Тбилиси еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщают «Новости-Грузия».

Накануне представители радикальных гомофобных группировок, выражающие недовольство попыткой провести в Тбилиси открытое мероприятие в поддержку прав ЛГТБК-сообщества, спустили с флагштока перед парламентом и сожгли флаг Евросоюза. Сегодня утром председатель парламента Каха Кучава лично поднял флаг ЕС на том же месте.

«Никакой факт вандализма и насилия не является началом чего-либо. Каждый должен знать, что насилие ничего не порождает. Об этом мы говорили с премьер-министром… Я узнал от него, что все виновные будут наказаны по всей строгости закона. Задействованы правоохранительные органы, и все, кто участвовал в этом насилии, будут привлечены к ответственности. Что касается флага ЕС, я бы сказал, что варварство начинается со сжигания флагов, но для меня это не самый важный знак. Самым важным для меня было то, что сегодня утром председатель парламента собственноручно вернул флаг Евросоюза на свое место. Это важно для меня», - сказал Оливер Вархеи, отвечая на вопросы журналистов.

Еврокомиссар проводит в Грузии официальные встречи в связи с решением ЕС создать экономический и инвестиционный пакет для стран программы «Восточное партнерство».

Выделенные для Грузии 3,9 миллиардов евро будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест и будут способствовать росту экономики, отмечалось на встречах.

Отвечая на вопросы журналистов, еврокомиссар сказал, что в стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией.

«Хочу отреагировать на события, которые произошли в стране вчера и позавчера. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром. Думаю, что сейчас говорю и от его имени тоже, когда говорю, что насилию нет места, насилие ничего не порождает. В стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией. В стране должна существовать свобода выражения. У всех людей должно быть право объединяться, собираться и свободно выражать свои взгляды. Поэтому мы хотим, чтобы все уважали эту свободу. Мы хотим увидеть, как будут реализовываться события и процессы. И конечно, я также очень рад тому, что придя в парламент увидел, что флаг ЕС вновь развевается там, где должен был быть», - сказал Оливер Вархеи.