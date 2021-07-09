В Гудаутском ковид-госпитале открыли дополнительное отделение

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в самопровозглашенной республике Абхазия и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией в Гудаутском центральном ковидном госпитале открыто дополнительное отделение для лечения пациентов. Накануне, 8 июля, в Гудаутскую ЦРБ было доставлено 22 человека. Всего в медучреждении проходят лечение от коронавируса 131 пациент. Больные продолжают поступать.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба лично проверил обстановку в больнице, сообщает информагентство «Апсныпресс». По его словам, пока нет необходимости разворачивать все дополнительные места в медучреждении. Это будет делаться поэтапно, по мере поступления больных. На сегодняшний день открыт четвёртый этаж, туда привезли все необходимое. Кроме того, в Гудаутскую ЦРБ командирована дополнительная бригада медиков. По словам министра, медучреждения республики испытывают пиковые нагрузки, как в прошлом году.

«Мы расслабились, начали вести себя свободно. Маски не носим, проводим массовые мероприятия, а это приводит к тяжелым последствиям. Медицинское сообщество работает в перегруженном режиме. На сегодня мы мобилизуем все наши силы и резервы. Наше население должно нам помочь, мы не справимся одни. Нужно относиться к этому с пониманием. Поступают уже молодые ребята с поражением легких более 75%. Это очень серьезно и может привести к тяжелым последствиям. Услышьте нас, берегите свое здоровье, соблюдайте санитарные ограничения», - подчеркнул министр.

Эдуард Бутба еще раз обратил внимание на то, что коронавирусом начали болеть и дети, в связи с чем в Сухуми будет открыто обсервационное отделение на базе первой поликлиники. При этом министр добавил, что если ребенок нуждается в дополнительной помощи, то его направят в первую поликлинику.

«Там развернут 11-14 коек и будут дежурить медики республиканской детской больницы. Дети со средней степенью тяжести здоровья будут находиться под наблюдением и получат медикаментозное лечение», - сказал он. Если состояние детей будет тяжелое, то их направят в Гудаутскую ЦРБ на реанимобиле для специализированного стационарного лечения.