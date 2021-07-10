Коронавирус в Грузии: 1 364 случая заражения за сутки, 22 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 33,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,06%, за последние две недели – 3,67%, а за последнюю неделю – 4,07%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 376 200.

Почти 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 811. В Имерети выявили 134 случая заражения, в Кахетии – 83, в Квемо Картли – 82, в Аджарии – 81, в Шида Картли – 48, в Мцхета-Мтианети – 43, в Самегрело и Земо Сванети – 36, в Самцхе-Джавахети – 20, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20, в Гурии – 6.

От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 443.

Выздоровело 423 человека, их общее число выросло до 358 227.

На данный момент в Грузии 12 504 активных случая коронавируса. Из них 3 364 пациентов (около 27%) проходят лечение в больницах. Состояние 694 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 177 человек.

8 231 гражданин (более 65% активных случаев) лечится на дому, а 909 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 77 человек, в самоизоляции остаются более 8,2 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 10 июля достигло 296 074. Это около 8% от всего населения Грузии.