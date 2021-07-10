На грузино-армянской границе начато строительство моста через реку Дебет

На грузино-армянской границе начато строительство «Моста дружбы» через реку Дебет. Об этом сообщает Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Сроки реализации проекта дважды переносились. Осенью 2019 года начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении. Теперь же стороны рассчитывают, что «Мост дружбы» удастся открыть в мае 2022 года.

На строительство Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Грузии кредит в 6 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.

Сегодня работы на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташени» осмотрели глава Минрегионразвития Грузии Ираклий Карселадзе, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян, региональный директор ЕБРР на Кавказе Катарина Бьорлин Хансен и другие официальные лица. По словам Хансен, экономические выгоды проекта «Моста дружбы» огромны, поскольку хорошо функционирующий пункт пересечения границы будет содействовать туризму и, как следствие, экономическому развитию двух дружественных стран.

Как отмечают в Минрегионразвития, новый мост позволит сократить время в пути и улучшить качество дорожной безопасности как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств.

«Мост дружбы» представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. Они будут расположены друг от друга на расстоянии в 1 метр. Общая ширина мостов составит 24,7 метра. Согласно проекту, предусматривается соорудить 5-пролетные железобетонные конструкции длиной в 32 метра, а также дороги, ведущие к мосту. Сам мост будет иметь внешнее освещение и водосточную систему.

Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет укреплен и станет использоваться в качестве альтернативной дорогой, в том числе для обеспечения бесперебойного движения в случае пробок, сообщает агентство «Новости-Грузия».