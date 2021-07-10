Суд отправил за решетку обвиняемых в нападении на офис Tbilisi Pride

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для трех обвиняемых в нападении на офис организации Tbilisi Pride («Тбилиси Прайд»).

Радикалы напали на офис Tbilisi Pride 5 июля, протестуя против запланированной акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Они сорвали и сожгли прайд-флаги, а после разгромили технику и мебель организации.

Обвиняемыми по делу о нападении на офис проходят Алик Алазов, Георгий Элисбарашвили и Георгий Одзелашвили. Сами подсудимые вину по предъявленным обвинениям не признают.

В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, задержанные не совершали преступления. Одновременно адвокаты подчеркивали, что их подзащитные из нуждающихся семей и в случае ареста их дети останутся без кормильцев. Защита ходатайствовала об установлении залога, который, по их словам, готовы заплатить сторонники традиционных ценностей как в Грузии, так и за рубежом.

Тем не менее, судья Теймураз Сихарулидзе поддержал требования прокуратуры. Свое решение он аргументировал угрозой сокрытия обвиняемых от правосудия. случае обвинительного приговора всем троим задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы. Следствие продолжается по факту проникновения силой в чужую собственность, преследование людей за общественную деятельность с угрозой насилия и участие в групповом насилии, сообщает агентство «Новости-Грузия».