Кобахидзе назвал Саакашвили «лидером радикальных антихристианских группировок»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что протесты последних дней были организованы «радикальными антихристианскими группировками», лидером которых является экс-президент страны Михаил Саакашвили, сообщают «Новости-Грузия».

«Лидер радикальных антихристианских группировок - Михаил Саакашвили, который руководит процессами из Киева. У него нет для этого особого таланта, но у него есть средства массовой информации и деньги. Благодаря этим двум ресурсам ему удается быть лидером этих групп», - заявил Кобахидзе.

Председатель правящей партии также уверен, что на предстоящих местных выборах победит «Грузинская мечта».

«Однако у него [Саакашвили] нет ресурсов, чтобы в стране были беспорядки. Какие бы волнения не происходили в нашей стране на протяжении многих лет, за всем стояла эта антигосударственная политическая сила. На выборах они получат ответ от грузинского общества, и это будет очередной победой «Грузинской мечты», - заявил Кобахидзе.

Согласно договоренности, достигнутой между правительством и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, имено предстоящие в октябре местные выборы определят судьбу внеочередных выборов парламента. Они будут назначены, если на них правящая партия не сумеет набрать 43% голосов.