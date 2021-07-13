ЕСПЧ потребовал от России признать однополые союзы, но разрешил не называть их браком

Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что однополые партнёры должны иметь те же семейные права, что разнополые пары, при этом называть их союз "браком" не обязательно.

Решение суда выложено на сайте ЕСПЧ. Суд объединил иски трёх пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак. ЗАГСы отказывали им, суды в России признавали отказы законными.

Судьи установили, что однополые пары не имели законодательных препятствий для совместного проживания. Но у них не было возможности признания их союза государством. Без этого однополые пары не могли получить права на участие в программах семейного жилья или софинансирования, на посещение партнёров в больнице в критических ситуациях, не имели гарантии не давать показания против близкого родственника и наследственных прав.

Сторона ответчика, российского правительства, заявила суду, что большинство россиян не поддерживают однополые браки. ЕСПЧ решил, что государство не должно опираться на общественную мораль, когда речь идёт о доступе населения к основополагающим правам на защиту частной и семейной жизни. Суд считает, что страны могут выбирать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста.