COVID-19 в Абхазии: 187 новых случаев, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 553 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 161 человек. Состояние 67 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале 12 июля скончались две женщины - 65 и 90 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 29 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, в Ткварчельской ЦРБ - 15.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 219 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 15 890 человек.