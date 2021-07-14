В селе Эргнети Зазу Гахеладзе встретил премьер Грузии

Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз. Он не знает, когда сможет вернуться к работе, рассказал оператор в интервью телекомпании «Рустави 2».

По словам Илии, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж. «Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил… Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове», - вспоминает Твалиашвили.

По его словам, после одного из таких ударов он завопил от боли, а потом потерял сознание.

Сегодня был задержан уже второй человек по обвинению в нападении на оператора Общественного вещателя. Всего по фактам нападения на журналистов задержан 21 человек. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «преследование, совершенное с применение насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Во время беспорядков 5 июля в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ: журналисты, операторы, фотографы, сообщают «Новости-Грузия».

Среди них был и оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 11 июля, после перенесенной сложной операции, скончался у себя дома. Эта смерть вызвала общественный резонанс - журналисты трех оппозиционных телеканалов организовали акцию протеста возле парламента. Они потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и обвинили власти в неспособности защитить права граждан. К акции присоединились около пяти тысяч человек.