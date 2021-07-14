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Шахтеры в Ткибули прекратили 11-дневную забастовку
Добыча угля на обеих шахтах Миндели и Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети), восстановлена спустя 11 дней забастовки шахтеров, сообщает горнодобывающая компания «Сакнахшири».
С 3 июля около 400 сотрудников шахты проводят забастовку, добиваясь повышения заработной платы на 300 лари (95 долларов). Они выступали против системы бонусов, которая дает надбавку к зарплате не больше 30-40 лари (10-13 долларов). Компании «Сакнахшири» назвала требования рабочих необоснованными, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Все вопросы, связанные с заработной платой будут рассмотрены на рабочей встрече Консультационного совета», - заявили в компании, и отметили, что работа предприятия и встречи Совета проходят по прописанному в конце июня графику.
В забастовке участвовали шахтеры, которые не добывают уголь, но обеспечивают его вывоз на поверхность. Из-за этого обе шахты в Ткибули были парализованы, и добывать уголь не было смысла, до решения вопроса с его вывозом.
Президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе пояснил журналистам, что те шахтеры, которые непосредственно добывают уголь, не требуют повышения зарплат, так как у них оплата труда вдвое больше, чем у бастующих. Так, у бастующих зарплата 450-800 лари (140-250 долларов), а у горняков, добывающих уголь, доходит до 1300 лари (415 долларов).
- В последний раз зарплату работникам компания «Сакнахшири» повысила в прошлом году на 20-30%. По словам Долаберидзе, на данном этапе у компании нет денежных ресурсов, потому что мощность производства упала. Горняки добывают 20-22 тысячи тонн в месяц, а для пересмотра оплаты труда, производственную мощность нужно поднять до 30 тысяч тонн в месяц.
- Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий, в которых погибли рабочие. В компании «Сакнахшири» работают 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.
Другие новости дня
Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии ослеп на один глаз
Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз. Он не знает, когда сможет вернуться к работе, рассказал оператор в интервью телекомпании «Рустави 2».
По словам Илии, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж. «Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил… Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове», - вспоминает Твалиашвили.
По его словам, после одного из таких ударов он завопил от боли, а потом потерял сознание.
Сегодня был задержан уже второй человек по обвинению в нападении на оператора Общественного вещателя. Всего по фактам нападения на журналистов задержан 21 человек. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «преследование, совершенное с применение насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Во время беспорядков 5 июля в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ: журналисты, операторы, фотографы, сообщают «Новости-Грузия».
Среди них был и оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 11 июля, после перенесенной сложной операции, скончался у себя дома. Эта смерть вызвала общественный резонанс - журналисты трех оппозиционных телеканалов организовали акцию протеста возле парламента. Они потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и обвинили власти в неспособности защитить права граждан. К акции присоединились около пяти тысяч человек.
В селе Эргнети Зазу Гахеладзе встретил премьер Грузии
Освобожденного из цхинвальской тюрьмы гражданина Грузии Зазу Гахеладзе в селе Эргнети встретили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и митрополит Горийский и Атенский Андрия (Гвазава).
Гахеладзе заявил журналистам, что чувствует себя хорошо. Он поблагодарил бога, Патриарха Грузии и правительство.
По словам главы Кабмина Ираклия Гарибашвили, Заза Гахеладзе был освобожден в результате интенсивной работы правительства Грузии.
«Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Спасибо нашему патриарху, президенту, всем министерствам, сотрудникам МИД, руководителю СГБ, главе МВД. Но, в первую очередь, я хочу сказать спасибо семье нашего героя», – отметил Гарибашвили.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня помиловал гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. По информации югоосетинской стороны, помиловать Гахеладзе Бибилова попросил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также сообщается, чтогрузинская сторона передала Цхинвали гражданина В. Гобозова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Помиловать Зазу Гахеладзе Анатолия Бибилова попросил патриарх Кирилл
Помиловать гражданина Грузии Зазу Гахеладзе президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова попросил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в югоосетинском МИДе.
Отметим, что в конце июня Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении Зазы Гахеладзе. В письме говорилось, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
«В ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, А.И. Бибилов дал поручение соответствующим компетентным органам республики проработать вопрос обмена гражданина Грузии З. Гахеладзе на гражданина Южной Осетии В. Гобозова, учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. Гражданин Южной Осетии В. Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом.
Принимая во внимание ходатайство Его Святейшества Патриарха Кирилла и руководствуясь гуманными соображениями, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал Указ о помиловании гражданина Грузии З. Гахеладзе, тем самым проявив акт доброй воли в отношении раскаявшегося нарушителя.
Осужденный З. Гахеладзе собственноручно написал прошение о помиловании на имя Главы государства – Президента Республики Южная Осетия А.И. Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил осетинские власти за гуманное отношение», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
Зазу Гахеладзе передадут грузинской стороне в селе Эргнети в 19:00 по тбилисскому времени. Грузинские власти уже передали Цхинвали гражданина В. Гобозова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Накануне в селе Эргнети прошло 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе сказал, что по делу Гахеладзе «намечаются определенные возможности».
Грузинская сторона передала Цхинвали гражданина Гобозова – югоосетинский МИД
По информации МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, грузинская сторона передала Цхинвали гражданина В. Гобозова.
«(Он) уже прибыл в Южную Осетию. На встрече с президентом республики Южная Осетия В. Гобозов выразил огромную благодарность Анатолию Бибилову за свое освобождение, а также всем, кто поддерживал его, когда он находился в заключении», – говорится в заявлении югоосетинского МИД.
В ведомстве заявляют, что «гражданин Южной Осетии В. Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом». Родственники Гобозов, по информации МИД, неоднократно обращались к властям с просьбой о помощи в его освобождении.
Ранее стало известно, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Зазу Гахеладзе.
Ираклий Гарибашвили: «Заза Гахеладзе освобожден!»
«Заза Гахеладзе освобожден!» – написал в социальной сети Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Информацию об освобождении Гахеладзе подтверждают и в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.
По имеющейся информации, Гахеладзе могут передать грузинской стороне в селе Эргнети в 19:00 по тбилисскому времени.
Указ о помиловании гражданина Грузии был опубликован на сайте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- В конце июня Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорилось, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
- Накануне в селе Эргнети прошло 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе сказал, что по делу Гахеладзе «намечаются определенные возможности».
Югоосетинский президент помиловал Зазу Гахеладзе
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Зазу Гахеладзе.
«Руководствуясь пунктом 38 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю:
1. Помиловать Гахеладзе Зазу Михайловича, уроженца г. Каспи, Республики Грузия, 1987 года рождения, осужденного 5 февраля 2021 г. Верховным Судом Республики Южная Осетия, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Бибилова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- В конце июня Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорилось, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
- Накануне в селе Эргнети прошло 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе сказал, что по делу Гахеладзе «намечаются определенные возможности».
Крупным круизным судам запретили заходить в центр Венеции
Власти Италии запретили круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Ограничение выступит в силу с 1 августа. Соответствующий закон утвердило правительство страны, сообщает La Repubblica.
Мера коснётся только крупных кораблей, габариты которых превышают допустимый предел по одному из следующих критериев: либо с водоизмещением более 25 тонн, либо длиной свыше 180 метров, либо высотой не менее 35 метров. Отныне им придётся причаливать в промышленном порту – после того, как он будет переоборудован, а до тех пор большие круизные суда не смогут посещать Венецию. В то же время суда вместимостью около 200 пассажиров по-прежнему смогут посещать центральные водные каналы.
Новые правила призваны защитить от загрязнения центр Венеции, ее экосистему и исторические здания. Нововведение принято после многолетних протестов со стороны общественности. Положительно его оценила и Международная ассоциация круизных линий, назвав новый закон "большим шагом вперёд".
В прошлом месяце ЮНЕСКО потребовала от Рима исключить центр Венеции из маршрутов крупных морских судов, пообещав в противном случае придать Венеции статус объекта всемирного наследия, которому угрожает исчезновение.
Есть немало тех, кто не согласен с изменениями. Речь идёт, прежде всего, о туристических компаниях и прочих бизнесах, чей доход зависит от круизной индустрии. Для этих людей новый запрет станет еще одним серьезным ударом по их доходам – после пандемии, из-за которой немало венецианцев, занятых в туристической отрасли, остались без работы.
Венеция ежегодно принимает около 20 миллионов туристов и свыше 600 круизных лайнеров. Основу общественного транспорта в городе наряду с автобусами составляют речные трамваи, а также действуют свыше 400 гондольеров. Морской порт Венеции состоит из 26 грузовых и 8 пассажирских терминалов.
Туроператоров попросили не привозить нетрезвых туристов в Новоафонский монастырь
Священнослужители Ново-Афонского монастыря выступили с обращением к туристическим организациям Абхазии, в котором просят их предупреждать туристов о том, как себя вести в священных местах Нового Афона. В частности, в обращении говорится о том, что отдыхающих часто привозят в монастырь в нетрезвом состоянии.
Неоднократно туристам становилось плохо как внутри храма, так и в монастырском дворе, что обычно является либо следствием пищевого отравления, либо опьянения
«Одной серьезной проблемой, которая нашей страны является состояние, в котором некоторые туроператоры привозят туристов в Ново-Афонский монастырь. Как правило, из-за ограниченного времени на экскурсию по Абхазии, туристов стараются доставить во всевозможные места, но также и не забывают о «культурной» программе с абхазским застольем в усадьбах, или же дегустацией вин в изобилующих по всем маршрутам винных «маркетах» и дегустационных залах. К глубокому сожалению, определенное количество туристов в итоге доставляется в Новый Афон в нетрезвом состоянии, и они в таком виде посещают монастырь и Новоафонскую пещеру. Неоднократно туристам становилось плохо как внутри храма, так и в монастырском дворе, что обычно является либо следствием пищевого отравления, либо опьянения. В этой связи мы просим туристические организации проявить ответственность к тому, как и в каком виде туристов доставляют в святое место. Функционируют ли по всему маршруту бесплатные санитарные места, где туристы могли бы привести себя в порядок? Возможно ли предупреждать туристов заранее брать с собой специализированные пакеты, необходимые в случае пищевого отравления?» – говорится в обращении.
Священнослужители также просят заранее информировать туристов о недопустимости залезать на стену перед монастырём ради фотографирования, так как это чревато разрушением исторического объекта, а также представляет опасность падения для самих туристов.
«Все вышеизложенные факты просим принять во внимание Министерству по туризму и другим организациям, работающим в сфере туризма в Абхазии. Относитесь с уважением к гостям нашей страны и предупредите их о том, как себя вести в священных местах Нового Афона», – говорится в обращении, текст которого публикует «Апсныпресс».
Перестрелка на границе: армянский военный погиб, азербайджанский ранен
Военнослужащий ВС Армении погиб среду в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское военное ведомство.
«Подразделения ВС Азербайджана для продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери», – отмечается в заявлении Минобороны Армении.
Военное ведомство осудило «очередные провокации азербайджанской стороны и предупреждает, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана».
В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили о ранении военного в результате обстрела с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы двух стран.
«14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Ибадулла Марданлы», – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован. В Минобороны также отметили, что ответным огнем противник был подавлен, – пишет ТАСС.
«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», – утверждается в информации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял мэра Тбилиси Каху Каладзе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося в Баку с официальным визитом мэра Тбилиси Каху Каладзе. Стороны обсудили грузино-азербайджанские отношения и стратегическое сотрудничество двух стран.
По информации пресс-службы мэрии Тбилиси, была подчеркнута важность побратимства Тбилиси и Баку – соответствующий меморандум был подписан накануне. Была выражена надежда, что документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя дружественными городами и развитию сотрудничества в различных сферах, – пишет Общественный вещатель.
«Было подписано важное соглашение. Баку и Тбилиси с сегодняшнего дня являются городами-побратимами, однако между двумя странами и до этого всегда были братские и дружеские отношения. Лично для меня Азербайджан – дружественная страна, у меня здесь много друзей. Я часто бывал в вашей столице в качестве министра энергетики и, как вижу, с каждым днем она становится все красивее. Хочу поблагодарить вас за отличное гостеприимство», – заявил Каха Каладзе.
На встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности побратимства Баку и Тбилиси и отметил личный вклад Кахи Каладзе в укрепление грузино-азербайджанских отношений.
«Приветствую вас в Азербайджане. Я знаю, что вчера вы подписали очень важное соглашение о побратимстве Баку и Тбилиси. Между нашими странами, народами всегда существовали братские отношения, и на этот раз побратимство наших столиц является естественным продолжением нашего братства. В мире много красивых городов, но Баку и Тбилиси отличаются характерной красотой и культурой, тем, что большое внимание уделяется историческим памятникам. Я знаю, что вы прилагаете большие усилия для благоустройства Тбилиси, а также для развития отношений между Азербайджаном и Грузией», – заявил Ильхам Алиев.
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 – 786
В России за последние сутки умерли 786 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Впервые более 700 смертей от коронавирусной инфекции нового типа в стране зарегистрировали 6 июля. С тех пор показатель ниже этой отметки не опускался.
За последние сутки в России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Выписались более 21 тысячи пациентов.
Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве – 3966. Однако это минимальное значение с 9 июня. Смертность от COVID-19 в столице продолжает держаться на высоком уровне. За вчерашний день умерли 109 человек. Выздоровели за сутки 7519 пациентов.
По данным городского департамента здравоохранения, в июне 2021 года в Москве умерли 16 271 человек. Это на 24 процента больше, чем в июне прошлого года. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен в 5527 случаях. Причиной роста смертности в июне столичные чиновники назвали штамм "дельта" и аномальную жару.
В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день Россия вновь занимает четвертое место по числу заболеваний COVID-19 в мире. По этому показателю Россия обогнала Францию, которая опустилась на пятое место. В обеих странах с начала пандемии выявили около шести миллионов случаев заражения. По числу смертей от коронавирусной инфекции нового типа Россия также опережает Францию — 145 тысяч умерших против 111 тысяч.
В Беларуси с утра проходят обыски у правозащитников
В Беларуси утром 14 июля прошли обыски у нескольких сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна». Представители силовых ведомств пришли к юристу Владимиру Лабковичу, члену совета организации Валентину Стефановичу, а также к правозащитнику гродненского отделения «Весны» Виктору Сазонову. Об этом сообщается на сайте центра.
Известно, что к Сазонову пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Беларуси. Другие подробности пока не уточняются.
После обыска Валентина Стефановича сотрудники правоохранительных органов увезли с собой. В Минске задержан журналист и правозащитник Сергей Сысь, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Также сообщается, что пропала связь с лидером "Весны" Алесем Беляцким.
Обыскам подверглись офис Центра правовой трансформации Lawtrend и его директор Ольга Смолянко. Представители Следственного комитета пришли также в минский офис движения "За свободу".
В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении "Весны" уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что "Весна" осуществляет финансирование и другое материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий. Связаны ли проходящие обыски с этим делом, пока не ясно.
9 июля белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов таких изданий, как "Наша Нива", Onliner, "Брестская газета", "Виртуальный Брест". Накануне "Наша Нива" сообщила о прекращении работы в стране из-за возросшего давления властей.
В мае белорусские власти заблокировали сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.
Эти издания и правозащитный центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко.
ЕС может приостановить финансовую помощь Грузии из-за назначения судей
В Еврокомиссии недовольны решением правящей партии «Грузинская мечта» назначить судей Верховного суда, несмотря на достигнутое соглашение о приостановке этого процесса, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами.
В Брюсселе напоминают, что нарушение соглашения может повлиять на процесс выделения Грузии масштабной помощи для стабилизации находящейся в тяжелом положении из-за пандемии экономики страны.
Пресс-спикер Еврокомиссии Петер Стано сегодня распространил заявление, в котором отмечается, что назначение судей Верховного суда Грузии «содержит угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия».
«Назначения противоречат ключевым положениям соглашения от 19 апреля, согласно которым, все текущие назначения должны быть приостановлены, все рекомендации Венецианской комиссии должны быть полностью выполнены и в целом независимость, подотчетность и качество системы правосудия должна быть повышена в процессе широкомасштабной, инклюзивной и разработанной с участием всех партий реформы», – говорится в заявлении Еврокомиссии.
Как пишет «Новости-Грузия», в заявлении также отмечено, что пересмотр процесса отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии также является согласованным предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы Евросоюза, на которой данный шаг может отрицательно повлиять.
«Таким образом, это голосование – упущенная возможность для правительства Грузии заявить о своей приверженности подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события содержат угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия. Евросоюз открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и дальнейших действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии», – сказано в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.
- 12 июля парламент Грузии за счет голосов правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда, которые будут выполнять свои обязанности пожизненно. Это произошло несмотря на протесты неправительственных организаций и призывы дипломатов и международных организаций приостановить процесс назначения судей. Основная часть оппозиции не принимала участия в голосовании.
Российские спортсмены получили инструкцию для общения с западными журналистами на Олимпиаде
Российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получили инструкцию для общения с иностранными журналистами. Им рекомендовано не комментировать тему Крыма, допинга в российском спорте и сексуальных домогательств в нём. Пересказ публикует газета "Ведомости".
Инструкцию разослал Олимпийский комитет России. Спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в документе. Им предложено ограничиться самым простым ответом — "без комментариев", но даны и варианты более подробных ответов.
Крым, Донбасс и "другие подобные вопросы" не нужно обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики", указано в памятке ОКР. Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, – это сексуальные домогательства. Спортсмены должны отвечать, что никогда с ними не сталкивались.
На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта. Но рекомендовано уточнять, что даже выступая под флагом ОКР спортсмен представляет свою родину и это большая честь, "хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России".
Кроме того спортсменам рекомендовано "не поддаваться на провокации в социальных сетях". Издание отмечает, что на предыдущих олимпиадах в постсоветский период спортсмены политинформацию не получали.
Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму
Двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его помощник Максим Каменев. Роман Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, добавил он в беседе с "Интерфаксом".
В декабре прошлого года Роман Путин учредил политическую партию "Россия без коррупции" и был избран её председателем.
До этого Роман Путин возглавлял партию "Народ против коррупции", созданную в 2013 году. Однако осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал её, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов.
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырёх банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков - Русский земельный банк 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию "Звезда Ойл", которая производит нефтепродукты, а также является владельцем компаний по оптовой торговле топливом "Арбат Нефтегаз" .
- С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
В Грузию доставили 28 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech
Грузия получила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в первой партии 28 тысяч доз вакцины, которые будут использованы для 14 тысяч человек. Гамкрелидзе говорит, что до конца июля в страну доставят дополнительные партии вакцины.
Регистрация на прививку для граждан старше 18 лет начнется сегодня, в 15:00 по тбилисскому времени на портале Минздрава. Непосредственно вакцинация начнется с 16 июля в четырех тбилисских клиниках, а также в Гори, Батуми и Кутаиси. Количество клиник, в которых будет доступна вакцина Pfizer, вскоре увеличится и до конца июля достигнет 95, – заявляет Амиран Гамкрелидзе.
После того, как в страну поступит еще одна партия Pfizer, вакцина станет доступна и для подростков старше 16 лет, – сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний.
Ранее грузинские власти заявляли, что достигнуто соглашение с Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. Кроме того, Грузия получит Pfizer в качестве подарка от Соединенных Штатов Америки (количество доз уточняется).
В Грузии для вакцинации граждан старше 18 лет уже доступны китайские препараты Sinopharm и Sinovac, для лиц старше 45 лет также AstraZeneca.
По данным на утро 14 июля, в Грузии уже использовано 317 537 доз вакцины. Двумя дозами вакцинированы 122 180 человек, одной дозой – 195 357. Накануне в стране привили 6992 человека.
За минувшие сутки в стране выявили 1663 новых случая коронавируса, 769 пациентов выздоровели, 13 скончались.
В югоосетинском МВД подозревают, что депутат Мулдаров помог культиватору конопли
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило об инциденте в ходе проводимых рейдов, цель которых – уничтожение кустов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений по незаконному оборону наркотических средств растительного происхождения.
Как пишет агентство «Рес», сотрудники милиции должны были обследовать территорию частного домовладения жителя Цхинвали, который ранее привлекался к уголовной ответственности за культивирование наркосодержащих растений. Милиционеры столкнулись с препятствием во время исполнения служебных обязанностей.
«К участковым уполномоченным милиции с требованием предъявить документы, на основании чего будет проводиться обследование домовладения, вышел сосед данного гражданина – депутат парламента Гарри Мулдаров. После ознакомления Мулдарова с инструкцией об организации деятельности участкового уполномоченного милиции, депутат парламента заявил, что с его стороны нет никаких препятствий работе сотрудников милиции», – сказали в пресс-службе МВД.
В результате обследования места жительства мужчины, следов культивации конопли не было обнаружено, – говорят в ведомстве. Там предположили, что за время разъяснительных переговоров с депутатом парламента подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, имел возможность и мог уничтожить выращиваемые им кусты конопли.
Гарри Мулдаров пишет в социальной сети, что «неприкосновенность жилища гражданина гарантирована законодательством Южной Осетии».
«Никто не имеет права переступать порог жилища гражданина без его согласия или соответствующего процессуального решения. Согласно статье 177 УПК РФ, проведение осмотра жилища возможно лишь с согласия лица, проживающего в домовладении, или на основании судебного решения. У сотрудников не было ни того, ни другого. Я защищал и буду защищать права своих избирателей. Никто не имеет права нарушать закон. Это в первую очередь касается сотрудников правоохранительных органов», – пишет депутат.
«Попытки вменить мне причастность к обороту наркотиков выглядят даже более жалко и смешно, чем обвинения в сотрудничестве с вражескими спецслужбами. Как бы меня ни пытались очернить, я никогда не имел и не имею никакого отношения к наркотикам и каким бы то ни было психотропным веществам. В меру своих возможностей я буду бороться с этим злом и со всякого рода беззаконием», – добавил он.
Отметим, что ранее, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, в Джавском районе Южной Осетии сотрудниками районного управления внутренних дел было обнаружено 226 кустов конопли.
В США четверо иранцев обвиняются в подготовке похищения журналиста
Во вторник федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения в организации похищения журналиста четырем гражданам Ирана, связанным с иранской разведкой.
Согласно обвинению, руководил заговором сотрудник иранской разведки Алиреза Шавароги Фарахани. В похищении должны были принять участие еще трое человек. Все они сейчас находятся в Иране. В обвинительном заключении говорится о том, что журналист, живущий в изгнании в Соединенных Штатах стал объектом интереса в связи с публикацией материалов, в том числе в газете Washington Post, резко критических по отношению к Ирану. Имя журналиста в материалах дела не упоминается.
Телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о сотруднице персидской службы "Голоса Америки" Масихе Алинеджад. Она подтвердила в интервью NBC эту информацию. В 2020 году в статье в Washington Post она писала о том, что она узнала о подготовке ее похищения: "Это было ужасное чувство, но я не могу сказать, что я не ожидала ничего подобного. Иранский режим прибегал к разного рода угрозам, пытаясь заставить меня замолчать".
В обвинительном документе говорится о том, что обвиняемые наняли частных сыщиков для ведения наблюдения за журналистом, которая последние шесть лет живет в Нью-Йорке. Они изучали возможность переправки ее морем в Венесуэлу, правительство которой поддерживает тесные отношения с Ираном.
Обвиняемым также вменяется нарушение антииранских санкций, отмывание денег, финансовое мошенничество. В случае признания виновными и взятия од арест им грозит пожизненное заключение.
Четыре грузинских канала прекратили телевещание на 24 часа
Четыре грузинских оппозиционных канала – «Мтавари», ТВ «Пирвели», «Формула» и «Кавкасия» прекратили телевещание на 24 часа.
Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.
Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.
Ранее журналисты организовали акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.
США предупредили Грузию: за нарушением прав человека могут последовать санкции
Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.
В контексте событий в Грузии в Вашингтоне также напомнили о санкциях, которые могут быть применены к тем, кто несет ответственность за нарушение прав человека.
У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов
Как пишет «Новости-Грузия», представитель Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос грузинского журналиста Демны Девдариани, который был приглашен в Госдепартамент. Журналист на брифинге продемонстрировал фотографию избитого оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и сообщил, что после его смерти оппозиционные СМИ потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которого они обвиняют в бездействии и неспособности защитить права граждан и журналистов.
«Мы приносим свои глубокие соболезнования в связи со смертью вашего коллеги Лексо Лашкарава его семье и его коллегам», – сказал Прайс, отвечая на вопрос.
«Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права. Мы напоминаем им об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы», – заявил представитель Госдепартамента.
Он также призвал власти Грузии соблюдать права ЛГБТК-сообщества и защищать его представителей «от насилия, оскорблений, дискриминации и стигмы».
«Что касается премьер-министра и его будущего, то, конечно же, это решение должен принять грузинский народ», – заключил Прайс.
Журналист также поинтересовался, применит ли США какие-либо санкции в отношении тех представителей руководства Грузии, которые допустили случаи насилия 5 июля, во время которых пострадали журналисты.
«У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии», – ответил Прайс.
- 37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, похоронили накануне в Тбилиси. 11 июля утром Лексо обнаружила мертвым его мать. Родные и близкие утверждают, что после избиения Лексо страдал от сильных болей. В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
- Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.
COVID-19 в Абхазии: 187 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 553 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 161 человек. Состояние 67 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 12 июля скончались две женщины - 65 и 90 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 29 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 219 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 15 890 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Подразделения казаков в Росгвардии будут обладать всеми правами полиции
Подразделения казаков в Росгвардии будут обладать всеми правами и обязанностями служащих силового ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что де-юре они уже будут не казаками, а росгвардейцами. «Почему им не выдавать оружие?» – удивился Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
С идеей создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, состоящие из казаков, выступил в конце июня полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Тогда он заявил, что важнейший приоритет его работы – это «максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы», а также «военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи». Позже идею поддержал Владимир Путин.
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом он объявил на официальном сайте министерства, поблагодарив команду ведомства за годы совместного труда, но не назвав причину своего решения. В конце Аваков написал: «Честь имею!».
Сообщается, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке Авакова уже в среду.
Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, почти сразу после кровавых событий на Майдане.
В дальнейшем на протяжении всей своей работы он подвергался критике как со стороны участников «революции достоинства», так и со стороны ее противников. В вину Авакову ставились неудачная реформа полиции, преследование оппозиции и правых активистов, нераскрытие громких убийств.
Несмотря на это, министр МВД сохранил за собой должность и после поражения на выборах и ухода с президентского поста Петра Порошенко: СМИ называли Авакова именно его креатурой
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
Между Тбилиси и Баку подписан меморандум о побратимстве, сообщает Общественный вещатель Грузии. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на встрече с главой исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым в Азербайджане, подписание меморандума имеет большое значение.
По его словам, в настоящее время у Тбилиси в настоящее время имеется 20 городов-побратимов.
«Баку станет 21-м городом-побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия, чтобы наши связи по различным сферам стали более интересными и дружелюбными», - заявил Каха Каладзе.
В свою очередь Азизов отметил, что Грузию и Азербайджан связывают давние дружеские и добрососедские отношения.
«Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений», - заявил Эльдар Азизов.
Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.
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