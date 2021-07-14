Шахтеры в Ткибули прекратили 11-дневную забастовку 

Добыча угля на обеих шахтах Миндели и Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети), восстановлена спустя 11 дней забастовки шахтеров, сообщает горнодобывающая компания «Сакнахшири».

С 3 июля около 400 сотрудников шахты проводят забастовку, добиваясь повышения заработной платы на 300 лари (95 долларов). Они выступали против системы бонусов, которая дает надбавку к зарплате не больше 30-40 лари (10-13 долларов). Компании «Сакнахшири» назвала требования рабочих необоснованными, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Все вопросы, связанные с заработной платой будут рассмотрены на рабочей встрече Консультационного совета», - заявили в компании, и отметили, что работа предприятия и встречи Совета проходят по прописанному в конце июня графику.

В забастовке участвовали шахтеры, которые не добывают уголь, но обеспечивают его вывоз на поверхность. Из-за этого обе шахты в Ткибули были парализованы, и добывать уголь не было смысла, до решения вопроса с его вывозом.

Президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе пояснил журналистам, что те шахтеры, которые непосредственно добывают уголь, не требуют повышения зарплат, так как у них оплата труда вдвое больше, чем у бастующих. Так, у бастующих зарплата 450-800 лари (140-250 долларов), а у горняков, добывающих уголь, доходит до 1300 лари (415 долларов).