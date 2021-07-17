COVID-19 в Абхазии: 183 новых случая, три человека скончались

Депутат Гальского районного собрания Ольга Белоусова намерена обратиться к спикеру парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерию Кварчия по вопросу документирования жителей Гальского района. Об этом она сказала 14 июля на совещании в администрации района, которое проводил руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Белоусова отметила, что «жители района стучатся во все двери со своей проблемой». Об этом пишет «Апсныпресс».

«Мы хотим, чтобы вы знали, что, аннулировав в 2016 году наши паспорта, вы не только лишили нас гражданства, но и сильно унизили нас, забрали будущее у наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем своем росте, уезжают на обучение в вузы Грузии, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Ардзинба призвал самурзаканцев вернуться, он не видел в нас врагов. Почему вы искусственно создаете в Гале резервацию? По каким причинам происходит ущемление прав человека? Мы были, есть и будем коренным населением. И в то время, когда у нас были паспорта, и мы считались гражданами Республики Абхазия, мы никогда и ничем не вредили государству. Родившиеся за последнее время дети не имеют свидетельств о рождении, так как многие родители не хотят брать вид на жительство, чтобы не быть людьми второго сорта. Мы хотим, чтобы вы видели в нас людей. У нас здесь похоронены предки, здесь наши родительские дома, мы трудимся на благо государства, являемся добросовестными налогоплательщиками в большинстве своем. Мы прививаем детям любовь к Родине, которая после 11 класса от них откажется. Как объяснить детям, родившимся в Абхазии, что они не граждане своего государства?» – озвучила она отдельные фрагменты своего письма.

Она обратила внимание и на то, что медицинский персонал Гальской ЦРБ со всеми медиками Абхазии ведет борьбу за жизнь ковид-пациентов в Гудаутском госпитале.

«Наши врачи и медсестра, не имея паспорта, гражданства, спасают всех без исключения больных, не делят их на «своих» и «чужих», на граждан и не граждан», – сказала она.

По словам Белоусовой, вид на жительство ограничивает местное коренное население в правах, из-за сложившейся ситуации люди стали покидать свои дома, не видя другого выхода. Она назвала политику, проводимую в отношении жителей Гальского района, лишенных паспортов и абхазского гражданства, негуманной, а деление людей на «своих» и «чужих» вместо объединения народа, неконструктивным.

В ответ на слова депутата Алхас Квициния напомнил, что данный вопрос не раз обсуждался в этом зале.

«В свое время был принят такой документ (постановление о паспортизации жителей Гальского, Ткварчельского и Очамчирского районов ­­­– ред.), который, я считаю, был не обдуманным, и в целом ошибочным. Если речь идет о людях, которые жили здесь, но воевали против народа Абхазии, это одна сторона вопроса. Но есть мирные граждане, которые помогали Абхазии и абхазам. Мы не даем тем, кто живут здесь паспорта, не продлеваем форму №9», – сказал Квициниа.

По его словам, вопрос документирования жителей района вызывает много споров и разногласий внутри общества.

«Мы давно занимаемся этим вопросом, и нам нужно найти взаимопонимание в обществе, выработать единый подход, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос», – отметил руководитель администрации абхазского президента Алхас Квициниа.