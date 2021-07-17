Специалисты говорят об ухудшающейся эпидситуации в Аджарии

Специалисты говорят об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Аджарии. В курортном городе Кобулети пришлось временно закрыть кафе-бар, после подтверждения коронавируса сразу у десяти сотрудников заведения, этом сообщает «Аджарское телевидение».

«Указанное кафе прекратило работу до тех пор, пока выздоровеет персонал», - сказала замглавы Центра общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.

За последние сутки в Грузии было зафиксировано 1 808 случаев заражения коронавирусом. Из них почти 9% приходятся на Аджарию, в черноморском регионе зарегистрирован 161 факт – это самый большой суточный показатель по автономии за несколько последних месяцев.

По мнению эпидемиологов, в общей циркуляции до 30% приходится на штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью. Именно этот вариант коронавируса сегодня был диагностирован у нескольких иностранных туристов, отдыхавших в Батуми. Все их контакты установлены, а сами граждане проходят лечение в одной из городских клиник.

Заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе говорит, что на данном этапе увеличения обращаемости в больницы не фиксируется. По ее словам, в случае необходимости для ковид-пациентов в стационарах добавят койки.