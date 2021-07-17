Ираклий Гарибашвили побывал на частной аудиенции у патриарха Илии Второго

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили побывал на частной аудиенции у Каталикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. По словам самого Гарибашвили, с главой Грузинской православной церкви они «говорили о многих важных вопросах, волнующих наш народ».

«Я прислушался к его советам и мнениям, которые всегда полезны и дальновидны. Желаю Его Святейшеству крепкого здоровья и долгих лет жизни», - написал премьер на странице главы правительства в Facebook.

Уже почти неделю в Грузию продолжаются протесты с требованием отставки Гарибашвили. На улицы выходят журналисты и рядовые граждане, которые возмущены беспорядками и насилием, произошедшими 5 июля в Тбилиси.

В тот день представители и сторонники различных ультраконсервативных организаций вместе со священнослужителями собрались на проспекте Руставели, чтобы помешать проведению «Марша достоинства» - шествия с социальными и политическими требованиями, организованного ЛГБТ-активистами из организации Tbilisi Pride (Тбилиси Прайд), сообщают «Новости-Грузии». Участники гомофобной акции разгромили офисы Tbilisi Pride и их партнерских НПО. Избиты были десятки сотрудников СМИ, освещавших события. По данным МВД Грузии, в ходе беспорядков пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста. Один из пострадавших, оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава был обнаружен мертвым в своей квартире через шесть дней после избиения.

К этому времени в рамках дела о беспорядках идентифицированы и задержаны 24 человека. Обвинения в организации актов насилия до сих пор никому не предъявлены.

Патриархия Грузии осудила насилие, указав при этом, что ответственность за беспорядки в Тбилиси 5 июля, в первую очередь, должна быть возложена на организаторов акции в защиту прав ЛГБТ.