Спецоперация на окраине Тбилиси – задержаны несколько человек

Американские власти предупреждают о рисках ведения бизнеса в Гонконге на фоне репрессий, которые развернул Пекин в этом регионе после принятия так называемого «закона о нацбезопасности» в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си.

В четверг президент Джо Байден открыто объявил, что «ситуация в Гонконге ухудшается», и китайское правительство, по его словам, «не выполняет взятых на себя обязательств относительно того, как оно будет поступать с Гонконгом».

Заявление было сделано в преддверии официального заключения под авторством американских ведомств – Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, Минторга и Минфина. Они составили бизнес-рекомендации, в которых предупредили транснациональные компании, что их сотрудники могут быть арестованы по политическим причинам в соответствии с местными законами, а от иностранных бизнесменов могут потребовать передать китайским властям конфиденциальные данные.

Упомянуты и репутационные риски для зарубежных бизнесменов: они, как предполагается, могут быть втянуты в нарушения прав человека, которые практикуются на территории КНР. Это, в свою очередь, приведет к нарушению законов США, говорится в межведомственном документе.

Наконец, американцев предупреждают и о последствиях ведения бизнеса с теми китайскими лицами, которые находятся под санкциями США. Последний пункт особенно актуален в связи с тем, что в пятницу, 16 июля, Штаты объявили о добавлении в «черный список» семи китайских должностных лиц из-за «неоднократного подрыва автономии» в Гонконге.

Бывший помощник торгового представителя США Джефф Мун, занимавшийся гонконгским направлением в президентство Барака Обамы, назвал эти рекомендации «отражением драматических изменений, произошедших в Гонконге» в последние годы. Он напомнил, что сейчас в Гонконге работают представительства около 280 американских компаний, и предположил, что нынешняя политическая ситуация сильно снижает привлекательность Гонконга для иностранных фирм.

Комментируя позицию американских властей, представитель МИД КНР заявил, что Пекин даст «твердый ответ» на любые действия Вашингтона, и призвал американскую сторону «прекратить вмешиваться в гонконгский вопрос и внутренние дела Китая».

США последовательно критикуют китайские власти за преследование гонконгский активистов и использование рабского труда политических заключенных, прежде всего уйгурских меньшинств. Однако если репрессии на материковой части КНР остаются весьма обычным явлением на протяжении десятилетий, то на территории острова Гонконг они начались сравнительно недавно.

В Вашингтоне настаивают, что практика политических гонений в адрес гонконгский активистов нарушает договоренность под названием «Одна страна – две системы». Речь идет о том, что после возвращения Гонконга из протектората Британии в юрисдикцию китайского правительства последнее обещало сохранить на острове стандарты западной демократической системы.

В последние годы это правило перестало действовать. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек. В 2020 году китайские власти приняли закон «О национальной безопасности территории» Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая медиамагната Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.