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Спецоперация на окраине Тбилиси – задержаны несколько человек
В результате полицейской спецоперации в поселке Поничала на окраине Тбилиси были задержаны несколько человек, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на МВД Грузии.
Согласно распространившейся информации, оперативные мероприятия связаны с реализацией наркотических веществ. Поничала считается основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики. Спецоперации по задержанию наркодилеров там проходят нередко.
В МВД обещают предоставить подробности в ближайшее время.
Другие новости дня
Представители медиа завтра в 12:00 встретят Вахтанга Гомелаури у парламента
Завтра, в 12:00, когда в парламент Грузии придет министр внутренних дел, представители медиа соберутся перед законодательным органом. Об этом заявил на акции журналист Вахо Саная. Он призвал председателя парламента не закрывать входную дверь парламента.
«Завтра в это здание придет министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Завтра мы соберемся здесь. Призываем председателя парламента не закрывать двери законодательного органа, как он это сделал в предыдущем случае. Мы сделаем все, чтобы появиться на этом заседании. Хочу обратиться к представителям оппозиции, вы должны быть нашим голосом, вы должны оказать сопротивление той лжи. Мы будем у парламента Грузии в 12:00 и покажем, что мы можем», - сказал Вахо Саная.
По информации «ИнтерпрессНьюс», завтра министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури заслушают на внеочередном заседании парламента в связи с событиями 5-6 июля.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
- От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
- Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов. Обвинения в организации беспорядков до сих пор никому не предъявлены.
В Германии жертвами наводнения стали более 130 человек
На западе Германии число погибших в результате катастрофического наводнения выросло до 133 человек. Представитель полиции заявил, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами бедствия стали более 90 человек, травмы разной степени тяжести получили около 620 человек.
В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 43 человека. Власти опасаются, что данные о жертвах ещё не окончательные, через двое суток после катастрофы десятки местных жителей ещё числятся пропавшими без вести.
Продолжаются продолжаются поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Кроме специализированных аварийных служб, в ликвидации последствий наводнения участвуют полиция и военнослужащие, а также тысячи добровольцев
Перед парламентом Грузии проходит акция с требованием отставки премьера
Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки премьера, организованная СМИ, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Акция началась с телевизионного комментария скончавшегося оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава о насилии в отношении него 5 июля. На экране, установленном перед парламентом, также показывают кадры насилия в отношении журналистов.
На месте присутствуют представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех участвовавших в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
В данный момент движение на проспекте Руставели перекрыто.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.
«Вы должны быть здесь, и я здесь, потому что я защищаю и память о Лексо, и защищаю грузинские СМИ, но, прежде всего, стоя здесь, я защищаю грузинское государство. Находиться здесь сегодня - это не просто поддерживать грузинские СМИ, не только поддерживать свободу слова. Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня – это поддержка единственной функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламента, не существует правительства, и единственная функциональная ветвь в нашем государстве – это медиа. Сегодня борьба направлена против этих медиа», - заявил Маргвелашвили.
Он также коснулся одного из требований участников акции - отставки Ираклия Гарибашвили.
«Постановка политической ответственности является адекватным требованием. Это адекватное требование никак не исключает уголовной ответственности в отношении всех фигурантов, но политическая ответственность для того, чтобы в другой раз другому премьер-министру не пришло бы в голову связаться в таком грязном альянсе с криминалами, чтобы заплатить политический ответ и устроить политический «погром» в центре Тбилиси», - сказал Маргвелашвили.
- В ходе акции противников ЛГБТ 5 июля пострадали 53 сотрудника различных СМИ, которые освещали события. Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов. Обвинения в организации беспорядков до сих пор никому не предъявлены.
Келли Дегнан: Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии
Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, - так откликнулась посол США в Грузии Келли Дегнан на совместное заявление лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, Арчила Талаквадзе и Шалвы Папуашвили, в котором говорится: «Вызывает тревогу, что из-за недобросовестных действий отдельных чиновников, искаженная информация предоставляется структурам нашего главного стратегического партнера на самом высоком уровне».
Журналисты спросили посла, что могли иметь в виду члены правящей команды под этим заявлением и насколько оно может наносить вред.
«Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, но давайте, еще раз четко поговорим о фактах: соглашение от 19 апреля четко и ясно показало, что выборы судей следует отложить до тех пор, пока не будет проведено широкое, всеобъемлющее, многопартийное инклюзивное обсуждение реформы. Только после этого выборы судей должны было продолжаться. Это соглашение четкое и ясное, без каких-либо сторонних или устных договоренностей, что подписали «Грузинская мечта» и другие партии.
Любой хороший юрист знает, что подписывая договор, вы соглашаетесь с изложенными в нем условиями. Я скажу и то, что США поддерживают Грузию в течение 30 лет, и у США есть и будут тысячи очень хороших грузинских партнеров, которые готовы помочь и поддержать Грузию, чтобы сделать эту страну более демократичной. Со своей стороны США помогают Грузии развиваться по ряду направлений, таких как оборона, образование, здравоохранение, экономика и так далее. Мы продолжаем выражать готовность продолжать отношения со многими грузинами, которые хотят, чтобы страна была успешной и развивающейся», - приводит слова Келли Дегнан Общественный вещатель.
Ираклий Гарибашвили побывал на частной аудиенции у патриарха Илии Второго
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили побывал на частной аудиенции у Каталикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. По словам самого Гарибашвили, с главой Грузинской православной церкви они «говорили о многих важных вопросах, волнующих наш народ».
«Я прислушался к его советам и мнениям, которые всегда полезны и дальновидны. Желаю Его Святейшеству крепкого здоровья и долгих лет жизни», - написал премьер на странице главы правительства в Facebook.
Уже почти неделю в Грузию продолжаются протесты с требованием отставки Гарибашвили. На улицы выходят журналисты и рядовые граждане, которые возмущены беспорядками и насилием, произошедшими 5 июля в Тбилиси.
В тот день представители и сторонники различных ультраконсервативных организаций вместе со священнослужителями собрались на проспекте Руставели, чтобы помешать проведению «Марша достоинства» - шествия с социальными и политическими требованиями, организованного ЛГБТ-активистами из организации Tbilisi Pride (Тбилиси Прайд), сообщают «Новости-Грузии». Участники гомофобной акции разгромили офисы Tbilisi Pride и их партнерских НПО. Избиты были десятки сотрудников СМИ, освещавших события. По данным МВД Грузии, в ходе беспорядков пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста. Один из пострадавших, оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава был обнаружен мертвым в своей квартире через шесть дней после избиения.
К этому времени в рамках дела о беспорядках идентифицированы и задержаны 24 человека. Обвинения в организации актов насилия до сих пор никому не предъявлены.
Патриархия Грузии осудила насилие, указав при этом, что ответственность за беспорядки в Тбилиси 5 июля, в первую очередь, должна быть возложена на организаторов акции в защиту прав ЛГБТ.
На форуме российской онлайн-игры выложили секретную документацию на британский танк
Геймер, назвавший себя командиром экипажа британского танка «Челленджер 2», выложил секретную документацию на форуме российской видеоигры. Таким образом он хотел доказать, что разработчики недооценивают этот танк, и в жизни он лучше, чем в игре. Об этом сообщают британские журнал PCGamesN и блог UK Defence Journal.
Инцидент произошел на форуме игры War Thunder. В ней игроки могут сразиться в сети на военной технике разных стран из разных эпох. Пользователь форума под именем Тидворт заявил, что разработчики недооценивают «Челленджер 2». В качестве доказательства он привел сканы страниц руководства по эксплуатации техники. Часть страниц была отредактирована, текст, не касающийся характеристик танка, был закрашен черным.
В профиле Тидворта на форуме утверждается, что раньше он был служащим подразделения британской армии, ответственного за испытания вооружений. UK Defence Journal обращает внимание, что в британском городе Тидворт размещена база старейшего в мире формирования танковых войск - Королевского танкового полка, эксплуатирующего «Челленджеры».
Администрация форума удалила документ. Позднее модератор сообщил, что у компании есть письменное подтверждение Министерства обороны Великобритании, что руководство остается засекреченным, а его распространителям, по британским законам, может грозить до 14 лет тюрьмы. Обратилось ли министерство к компании за помощью, чтобы установить автора с форума, не сообщается.
- В 2019 году в США к году тюрьмы был приговорен разработчик авиационного симулятора Олег Тищенко за покупку инструкции по эксплуатации американского истребителя F-16. Он купил документ на онлайн-аукционе в 2011 году. Ему были предъявлены обвинения в сговоре против США, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений.
- War Thunder - онлайн-игра, разработанная студией Gaijin Entertainment. Сейчас она зарегистрирована на Кипре, но основана была в Москве, руководство студии имеет российское гражданство.
- Британский основной боевой танк «Челленджер 2» состоит на вооружении армии с 1998 года. Он принимал участие в миротворческих миссиях и в боевых действиях в Ираке. Всего произведено около 450 единиц, 38 из них поставлены в Оман.
Шарль Мишель: ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности на Южном Кавказе
Председатель Европейского совета прибыл в Армению с двухдневным визитом. После переговоров Мишеля и Никола Пашиняна состоялась их совместная пресс-конференция.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе во время встречи с находящимся с рабочим визитом в Армении председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Пашинян подтвердил сделанное им ранее на заседании Совета безопасности Армении предложение о размещении на ряде участков границы наблюдателей.
По сообщению правительства, Никол Пашинян подчеркнул недавнюю активизацию агрессивной риторики со стороны властей Азербайджана, которая, по его словам, свидетельствует о том, что Азербайджан не готов выполнять свои обязательства по трехсторонним заявлениям, включая обеспечение полного возвращения армянских пленных и заложников, содержащихся в Азербайджане, а также реализацию шагов по разблокировке коммуникаций.
Шарль Мишель отметил, что ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности в регионе.
Касаясь нагорно-карабахского конфликта, стороны подчеркнули важность заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, изложенные в нем принципы, в рамках которых должно происходить полное и окончательное урегулирование конфликта, включая уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха.
Пашинян и высокопоставленный европейский чиновник отметили важность возобновления переговоров и налаживания диалога между сторонами конфликта в кратчайшие сроки.
Шарль Мишель посчитал необходимым обеспечить возвращение военнопленных, воздержаться от агрессивной риторики, разблокировать регион. Он подчеркнул, что ЕС, в свою очередь, готов продвигать диалог по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
Суд в Тбилиси оставил в заключении еще двух участников гомофобной акции 5 июля
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение до вынесения окончательного приговора еще двух фигурантов дела о беспорядках 5 июля во время гомофобной акции в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
Задержанные Вано Бурдули и Давид Кочиашвили обвиняются в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности оператора телеканала «Пирвели» Левана Брегвадзе, участии в групповом насилии, а также преследовании и нападении на прохожего, который, по данным прокуратуры, «передвигался с флагом, идентифицирующим ЛГБТ-сообщество».
Защита просила избрать для обвиняемых меру пресечения в виде залога в размере семи и двух тысяч лари. Адвокаты заявляли, что против обвиняемых нет доказательств. Тем не менее, судья Нато Худжадзе полностью поддержала ходатайство прокурора. Свое решение она аргументировала тем, что, оставаясь на свободе, задержанные могут попытаться скрыться, повлиять на свидетелей или же уничтожить доказательства.
Прокуратура предъявила Бурдули и Кочиашвили обвинения по трем статям УК Грузии. Им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
- В рамках следствия по делу об акции против «Тбилиси прайда» обвинения предъявлены 24 гражданам. Идентификация других участников беспорядков продолжается. В качестве пострадавших в деле о беспорядках 5 июля проходит 41 человек, из них 35 – работники СМИ.
Специалисты говорят об ухудшающейся эпидситуации в Аджарии
Специалисты говорят об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Аджарии. В курортном городе Кобулети пришлось временно закрыть кафе-бар, после подтверждения коронавируса сразу у десяти сотрудников заведения, этом сообщает «Аджарское телевидение».
«Указанное кафе прекратило работу до тех пор, пока выздоровеет персонал», - сказала замглавы Центра общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.
За последние сутки в Грузии было зафиксировано 1 808 случаев заражения коронавирусом. Из них почти 9% приходятся на Аджарию, в черноморском регионе зарегистрирован 161 факт – это самый большой суточный показатель по автономии за несколько последних месяцев.
По мнению эпидемиологов, в общей циркуляции до 30% приходится на штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью. Именно этот вариант коронавируса сегодня был диагностирован у нескольких иностранных туристов, отдыхавших в Батуми. Все их контакты установлены, а сами граждане проходят лечение в одной из городских клиник.
Заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе говорит, что на данном этапе увеличения обращаемости в больницы не фиксируется. По ее словам, в случае необходимости для ковид-пациентов в стационарах добавят койки.
За сутки на Северном Кавказе умерли 56 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 56 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1182.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 26 человек, в Дагестане - восемь, в Ставропольском крае - семь, в Кабардино-Балкарии и Чечне по четыре, в Карачаево-Черкесии - три, в Адыгее и Калмыкии по два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 133 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 253 (60 494 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 232 (55 534)
- Дагестан + 197 (38 902)
- Калмыкия + 109 (23 204)
- Чечня + 119 (14 194)
- Кабардино-Балкария + 72 (25 864)
- Северная Осетия + 56 (17 954)
- Ингушетия + 53 (16 873)
- Карачаево-Черкесия + 52 (21 587)
- Адыгея + 39 (15 604)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 290 210 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 17 июля, выявлено 5 933 115 заболевших коронавирусом.
В Австрии шестеро полицейских осуждены за избиение уроженца Чечни
В Вене шестеро полицейских получили от восьми до двенадцати месяцев условного заключения за нападение, фальсификацию доказательств и превышение служебных полномочий. Их признали виновными в избиении уроженца Чечни в игорном зале в районе Вена-Фаворитен в январе 2019 года.
О нападении стало известно после того, как в июле 2020 года в СМИ появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной в игорном зале, пишет Austria Today. На видео двое полицейских избивают выходца из Чечни, тот не сопротивляется. Еще несколько людей в форме стоят рядом и не вмешиваются.
Пострадавший оказался в больнице. Как пишут местные СМИ, его травмы были незначительными и не подлежали регистрации. Однако через несколько месяцев оператор медицинского учреждения потребовал, чтобы полиция возместила расходы на лечение. Изначально выходца из Чечни обвинили в клевете на полицейских, по после публикации видео нападения в СМИ прокуратура прекратила производство по делу о клевете.
Двое полицейских получили 12 и 10 месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебным положением и нанесение телесных повреждений. Двое их коллег получили по десять месяцев за злоупотребление служебным положением и фальсификацию доказательств, а еще двое обвиняемых получили по восемь месяцев условно за злоупотребление служебным положением. Решение может быть обжаловано.
- 10 июля перед посольством России в Вене состоялся митинг в поддержку политических заключенных, применения пыток в местах отбывания наказания и нарушения прав человека в Чечне. Его участниками стали 12 человек, призвавшие власти Евросоюза реагировать на каждый случай политического преследования активистов в России, а также пыток в СИЗО и колониях.
- В апреле этого года в Вене более трехсот человек потребовали остановить депортации беженцев и расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который ранее скончался в австрийской тюрьме.
Власти США расследуют возможную атаку России на дипломатов в Вене
Власти США расследуют причины появления странных болезненных ощущений у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них проявились неспецифические симптомы, схожие с так называемым «гаванским синдромом», ухудшением здоровья дипломатов, которое может быть связано с воздействием России.
Проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации 46 президента США Джо Байдена в январе этого года, передают журнал New Yorker и агентство Associated Press. Правительственные агентства США называют проявление симптомов у сотрудников «аномальными или необъясненными инцидентами со здоровьем», однако в частных беседах глава ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками, - утверждает New Yorker.
«Гаванский синдром» назван так по инцидентам в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, в конце апреля 2021 года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США.
Высокопоставленные чиновники как в администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и в администрации Байдена уверены, что американцы могли быть атакованы Россией. Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет.
Американские власти подозревают, что «гаванский синдром» может быть результатом воздействия на чиновников звуковых или микроволновых волн. По состоянию на начало лета было известно о 130 чиновниках, пострадавших от синдрома, в это число не входят нераскрываемые данные о возможных пострадавших из ЦРУ.
Вена - один из центров мирового шпионажа из-за присутствия в городе офисов ряда международных организаций. Американское посольство и подъезды к нему хорошо охраняются, отмечает New Yorker, однако сотрудники живут за пределами его территории, где могут быть более уязвимы для воздействий со стороны.
Премьер Грузии о критике властей США: «Прискорбно и несправедливо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил недоразумением и недопониманием стогую критику Госдепартамента США в связи с назначением судей Верховного суда. По оценке Гарибашвили, за восемь лет у власти партия «Грузинская мечта» достигла большого прогресса в судебной сфере.
«Мы не говорим, что мы идеальны и непогрешимы (…), но то, что мы сделали за восемь лет, похоже на день и ночь. Была ночь, наступил день. Во-вторых, с точки зрения судебной независимости и прозрачности мы опережаем очень многие страны ЕС. С точки зрения доверия со стороны наших граждан к судам мы находимся в авангарде ЕС. Исходя из этого, у кого-то могут возникнуть вопросы и некоторые недопонимания. Я обещаю всем, что это недоразумение с нашим ключевым стратегическим партнером будет исчерпано, и мы ответим на все вопросы. Это требует большей коммуникации, большего общения и больших разъяснений», - сказал Гарибашвили журналистам.
Премьер также назвал «прискорбным и несправедливым» то, что западные партнеры не критиковали за недостатки в судебной системе предшественников ГМ, правительство третьего президента Михаила Саакашвили.
«До 2012 года суд был обыкновенным отделением прокуратуры. Я, к сожалению, и к моему большому удивлению, в то время никогда не слышал критических замечаний в адрес суда со стороны США или Европы. Это прискорбно и несправедливо», - заявил Гарибашвили.
- Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.
- США считают, что назначение судей ВС противоречит соглашению от 19 апреля, которое было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля.
- Ранее в среду пресс-спикер Еврокомиссии Питер Стано выразил обеспокоенность назначением новых судей Верховного суда Грузии вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, отметив, что это ставит под угрозу независимость грузинской судебной системы и доверие к ней. Пресс-спикер Еврокомиссии также указал, что назначение судей Верховного суда может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза, сообщают «Новости-Грузия».
В Гудаутском госпитале откроют еще одно ковидное отделение
Накануне, 16 июля, министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главврачом Гудаутской ЦРБ Хаджаратом Шамба.
На совещании обсудили текущую обстановку в медучреждении, обеспеченность больницы медикаментами и укомплектованность медперсоналом. На данный момент в госпитале на стационарном лечении находятся 179 пациентов.
В связи с заполнением стационара было решено в кратчайшие сроки открыть еще одно отделение. По словам министра, все необходимое для этого имеется. В палатах и процедурных кабинетах установят кондиционеры. В Гудаутскую ЦРБ также направлены дополнительные медицинские бригады.
Эдуард Бутба отметил, что в случае, если Гудаутский госпиталь будет заполнен полностью, то ковидные отделения будут открыты на базе сухумских медучреждений, передает информагентство «Апсныпресс».
Российский миллиардер выплатил бывшей жене $200 млн после развода
Российский миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить бывшей жене Татьяне около 207 миллионов долларов в рамках соглашения о разделе имущества после развода. Это около 15 процентов его состояния и только треть от суммы, которую в 2017 году присудил жене суд в Великобритании.
Бывшая жена Ахмедова несколько лет пыталась отсудить у него треть его состояния, которое журнал Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. В 2016 году суд в Лондоне обязал миллиардера выплатить ей 453 миллионов фунтов ($570 миллионов), что по оценке Financial Times стало одной из крупнейших компенсаций, назначенных при разводе.
Ахмедов выполнять решение суда отказался. Он заявил в интервью РБК, что решение британского суда стоит для него «не дороже туалетной бумаги». После этого суд постановил арестовывать его активы по всему миру. В порту Дубая после этого на время задерживалась его суперъяхта «Луна», оцененная примерно в 450 миллионов долларов.
Ахмедова согласилась пойти на мировое соглашение после того, как ей не удалось добиться прав на «Луну», передает Forbes. Половина выигранной суммы досталась адвокатам бывшей жены, они, как сообщается на их сайте, получили за свою работу приблизительно 103 миллиона долларов.
Ираклий Гарибашвили: США подарят Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer
«У нас наблюдается рост числа случаев коронавируса в последние дни, и главное решение в этой ситуации - вакцинация», - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает Общественный вещатель.
По его словам, в Грузию уже поступил 1 миллион доз вакцины китайского производства Sinovak и Sinopharm, поэтапно завозится и вакцина Pfizer.
«Миллион доз вакцин Sinovak и Sinopharm уже в Грузии, началась и поэтапная поставка миллиона доз вакцин Pfizer, ее партии будут поступать каждые выходные. В то же время правительство США решило подарить полмиллиона доз Pfizer, которые мы получим в ближайшие несколько недель», - сказал премьер.
По его словам, необходимо, чтобы все граждане проявили гражданскую ответственность и прошли вакцинацию.
В высокогорной Аджарии спасатели обнаружили потерявшихся туристов
Двоих потерявшихся туристов удалось отыскать в высокогорной Аджарии по итогам трехдневной спасательной операции. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«Оба они найдены целыми и невредимыми, их жизням ничего не угрожает. На данный момент молодых людей привозят в безопасное место», - сообщили в ведомстве.
15 июля в Центр управления общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что двое граждан потерялись в Кинтришском ущелье. Спасателям было известно, что они находятся в Кобулетском муниципалитете, где-то в районе гор Хино и Гоми, при этом продолжать путь туристы не могут, поскольку у одного из них травмирована нога.
Несмотря на сложный рельеф местности и плохую погоду, спасатели в круглосуточном режиме продолжали поиски. Сотрудники ведомства прошли пешком десятки километров.
В целом в ущелье стянули более 70 пожарных-спасателей из Имерети, Аджарии и Гурии. Помощь им оказывали сотрудники Национального лесного агентства. К операции был подключен вертолет пограничной полиции МВД и дроны.
COVID-19 в Абхазии: 183 новых случая, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 578 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 183 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 179 человек. Состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались двое мужчин - 69 и 78 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 44, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1952 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 778 человек. Зарегистрировано 275 летальных случаев. Выздоровели 16 078 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 1 808 случаев заражения за сутки, 22 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 808 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения почти 35 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,17%, за последние две недели – 4,5%, а за последнюю неделю – 4,86%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 386 195.
Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 046. В Аджарии выявили 161 случай заражения, в Имерети – 123, в Кахети – 111, в Квемо Картли – 97, в Шида Картли – 78, в Самегрело и Земо Сванети – 74, в Самцхе-Джавахети – 43, в Мцхета-Мтианети – 39, в Гурии – 19, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 538.
Выздоровел 361 человек, их общее число выросло до 363318.
На данный момент в Грузии 17 313 активных случаев коронавируса. Из них 4 135 пациентов (почти 24%) проходят лечение в больницах. Состояние 805 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 180 человек. 1 008 граждан (более 5,2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 12 170 граждан лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 53 человека, в самоизоляции остаются более 11,4 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 17 июля достигло 345 295. Это почти 9,3% от всего населения Грузии.
В Грузии с начала пандемии коронавирусом заболели до 41 тысячи детей
С начала пандемии коронавируса в Грузии COVID-19 был диагностирован примерно у 41 тысячи детей, что составляет 9-10% от общего числа инфицированных. Об этом сообщил медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Согласно его данным, в настоящее время в педиатрических отделениях места заполнены полностью. Что касается тяжести течения заболевания у детей, то, по словам Чхаидзе, под огромным риском оказывается любой инфицированный ребенок в возрасте до двух лет.
«Возраст новорожденного уже является риск-фактором», - сказал он.
Он пояснил, что в случае штамма «дельта» зачастую у пациентов наблюдается поражение легких. Тем не менее, для новорожденных оказывается малоэффективным симптоматическое лечение и искусственная вентиляция, которые помогают большинству взрослых.
«Все зависит от сопротивляемости организма. У новорожденных этой сопротивляемости очень мало, иммунная система развита минимальна, так что защита организма у новорожденных мала», - заявил Чхаидзе.
- В пятницу в Грузии впервые зарегистрировали смерть младенца, у которого был выявлен коронавирус. В возрасте пяти дней его доставили в тбилисскую детскую больницу имени И. Цицишвили и подключили к аппарату ИВЛ. За жизнь новорожденного врачи боролись более двух недель.
- Сейчас в клинике Цицишвили остаются еще два младенца в критическом состоянии. У одного из них диагностирован штамм «дельта». Он поступил в больницу из самопровозглашенной республики Абхазия.
Министр юстиции Франции обвинен в злоупотреблении полномочиями
Министр юстиции Франции, в прошло известный адвокат, Эрик Дюпон-Моретти в пятницу, 16 июля, был официально обвинен в злоупотреблении служебным положением. В рамках уголовного дела ему вменяется попытка расквитаться с некоторыми судебными следователями, с которыми он вступал в конфликты, когда работал адвокатом.
Дюпон-Моретти возглавил министерство юстиции в прошлом году. В предшествовавшие годы он стал широко известен, участвуя в качестве адвоката в процессах по громким уголовным делам. Назначение адвоката на министерский пост вызвало недовольство судейского корпуса Франции. Международное французское радио и телеканал France-24 сообщают, что профсоюз судей Франции (USM) воспринял это назначение как «объявление войны».
Подозрения в отношении Эрика Дюпона-Моретти касаются двух эпизодов.
Первый заключается в том, что в прошлом году Дюпон-Моретти приказал начать административное расследование в отношении троих следователей Национальной финансовой прокуратуры (PNF), которые проверяли биллинг его телефона. В публикации говорится, что тогда прокуратура проверяла биллинги звонков многих адвокатов - в связи с поиском информатора, работавшего на бывшего президента Николя Саркози. (1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к году тюрьмы и двум годам условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия.)
Второй эпизод связан с административным преследованием бывшего судебного следователя Эдуара Левро. Тот в свое время предъявил обвинения подзащитному нынешнего главы минюста. Дюпон-Моретти критиковал методы работы следователя.
Французская пресса отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне поддержал право министра юстиции на презумпцию невиновности. Макрон также подчеркнул, что как гарант независимости системы юстиции, он не комментирует ее решения.
Агентство France-Presse в связи с этим отмечает, что в минувший вторник на заседании совета министров Макрон «долго высказывался в защиту» министра юстиции. Глава правительства Франции Жан Кастекс тем временем заявил о «полном доверии» Дюпону-Моретти. Премьер попросил главу минюста продолжить реформированию и укрепление средств, предоставленных государственной службе юстиции». Об этом сообщалось в коммюнике, опубликованном на сайте офиса премьер-министра.
США предупредили об опасности ведения бизнеса в Гонконге
Американские власти предупреждают о рисках ведения бизнеса в Гонконге на фоне репрессий, которые развернул Пекин в этом регионе после принятия так называемого «закона о нацбезопасности» в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си.
В четверг президент Джо Байден открыто объявил, что «ситуация в Гонконге ухудшается», и китайское правительство, по его словам, «не выполняет взятых на себя обязательств относительно того, как оно будет поступать с Гонконгом».
Заявление было сделано в преддверии официального заключения под авторством американских ведомств – Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, Минторга и Минфина. Они составили бизнес-рекомендации, в которых предупредили транснациональные компании, что их сотрудники могут быть арестованы по политическим причинам в соответствии с местными законами, а от иностранных бизнесменов могут потребовать передать китайским властям конфиденциальные данные.
Упомянуты и репутационные риски для зарубежных бизнесменов: они, как предполагается, могут быть втянуты в нарушения прав человека, которые практикуются на территории КНР. Это, в свою очередь, приведет к нарушению законов США, говорится в межведомственном документе.
Наконец, американцев предупреждают и о последствиях ведения бизнеса с теми китайскими лицами, которые находятся под санкциями США. Последний пункт особенно актуален в связи с тем, что в пятницу, 16 июля, Штаты объявили о добавлении в «черный список» семи китайских должностных лиц из-за «неоднократного подрыва автономии» в Гонконге.
Бывший помощник торгового представителя США Джефф Мун, занимавшийся гонконгским направлением в президентство Барака Обамы, назвал эти рекомендации «отражением драматических изменений, произошедших в Гонконге» в последние годы. Он напомнил, что сейчас в Гонконге работают представительства около 280 американских компаний, и предположил, что нынешняя политическая ситуация сильно снижает привлекательность Гонконга для иностранных фирм.
Комментируя позицию американских властей, представитель МИД КНР заявил, что Пекин даст «твердый ответ» на любые действия Вашингтона, и призвал американскую сторону «прекратить вмешиваться в гонконгский вопрос и внутренние дела Китая».
США последовательно критикуют китайские власти за преследование гонконгский активистов и использование рабского труда политических заключенных, прежде всего уйгурских меньшинств. Однако если репрессии на материковой части КНР остаются весьма обычным явлением на протяжении десятилетий, то на территории острова Гонконг они начались сравнительно недавно.
В Вашингтоне настаивают, что практика политических гонений в адрес гонконгский активистов нарушает договоренность под названием «Одна страна – две системы». Речь идет о том, что после возвращения Гонконга из протектората Британии в юрисдикцию китайского правительства последнее обещало сохранить на острове стандарты западной демократической системы.
В последние годы это правило перестало действовать. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек. В 2020 году китайские власти приняли закон «О национальной безопасности территории» Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая медиамагната Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.
Организаторы акции против ЛГБТ в Тбилиси не исключают своего ареста
Организаторы акции против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, сопровождавшейся нападениями на журналистов и гражданских активистов, не исключают своего задержания.
Сегодня обыски прошли в квартирах лидеров нескольких ультраправых организаций и сотрудников медиа-группы Alt-Info, считающейся открыто антизападным и гомофобным информационным ресурсом. После все они были вызваны в полицию на опрос. На вопросы следователей также пришлось отвечать протоиерею Спиридону (Цкипуришвили), который на акции 5 июля призвал «применять насилие во имя родины».
Основатель движения «Грузинская идея» Гурам Палавандашвили после опроса заявил, что по вине послов западных стран и журналистов на гомофобной акции «произошло непредвиденное». Риторика его единомышленника, сооснователь Alt-Info Зураба Махарадзе схожая. Он уверен, что дипломаты оказывают на следствие давление, требуя его задержания.
Сегодня более двухсот грузинских журналистов направили письмо на имя генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе с требованием начать расследование в отношении конкретных лиц, причастных к организации насилия 5 июля. В их числе авторы обращения называют руководителей Alt-Info. В качестве доказательства к письму прилагались видеоматериалы.
- В ходе акции противников ЛГБТ 5 июля пострадали 53 сотрудника различных СМИ, которые освещали события. Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов. Обвинения в организации беспорядков до сих пор никому не предъявлены.
Главный фотограф Reuters погиб под обстрелами талибов в Афганистане
Лауреат Пулитцеровской премии, главный фотограф Reuters Даниш Сиддики был убит в Афганистане в результате нападения боевиков группировки «Талибан», сообщает агентство. Корреспондент попал в засаду вместе с колонной афганских сил безопасности. Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай сказал, что он глубоко встревожен новостью об «убийстве друга».
Сиддики жил в Мумбаи и проработал с Reuters более десяти лет. В 2018 году он вместе с остальными шестью коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии. Коллектив авторов документировал насильственные преступления, которым подвергается община рохинджа, принадлежащая к меньшинствам в Мьянме.
Всемирное признание Сиддики принесли фотографии массовых похорон, происходивших на пике разрушительной второй волны пандемии Индии. Его произведения приобрели «вирусный характер» в Сети.
Сиддики признавался, что больше всего ему нравится «запечатлевать человеческое лицо в критической ситуации». Во время своей последней журналисткой миссии он выполнял задание по освещению боестолкновений в районе Кандагара.
В настоящее время США и их союзники интенсивно выводят войска из Афганистана, в то время как талибы стремительно захватывают страну. По словам экстремистов, они контролируют уже 85 процентов афганской территории.
Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с договоренностью, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.
Неделей ранее представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон обеспокоен переходом Афганистана под контроль «Талибана», однако подчеркивал, что для афганских сил обороны пришло время «выступить и защищать свою страну».
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