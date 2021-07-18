Задержан еще один обвиняемый в нападении на оператора телеканала «Пирвели»

Полиция задержала еще одного обвиняемого в нападении на журналистов в Тбилиси на акции 5 июля, сообщает сегодня, 18 июля, МВД Грузии. На этот раз задержан 23-летний В. Б., в прошлом судимый. По данным следствия, 5 июля обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала «Пирвели» в то время, когда он снимал репортаж на контракции радикальной гомофобной группировки на проспекте Руставели. Нападение произошло на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «Преследование, совершенное с применением насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «Участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. К этому времени идентифицировано и задержано 24 человека – участников беспорядков 5 июля. Из них 20 обвиняются в насилии против представителей СМИ, передают «Новости-Грузия».

Во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.