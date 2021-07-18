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Задержан подозреваемый в совершении убийства в сухумском «Новом районе»
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении убийства, имевшего место в сухумском «Новом районе», задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит сухумская прокуратура.
Как ранее сообщалось, накануне, 17 июля, примерно в 19:54 у дома №8 по улице 30 сентября в сухумском «Новом районе» произошла перестрелка, в результате которой в Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Гудалия Руслан Енварбеевич 1975 г.р. и Дзиба Беслан Леонидович 1976 г.р. скончались, Зухба Аслану была оказана медицинская помощь.
Другие новости дня
На фоне роста заболеваемости Кадыров заявил о победе над острой фазой пандемии в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с ежегодным посланием к парламенту и жителям республики, одной из ключевых тем которого стала ситуация в здравоохранении. Политик заверил, что Чечня «справилась с острой фазой пандемии» и сейчас успешно формирует коллективный иммунитет к коронавирусу через массовую прививочную кампанию российской вакциной.
Глава республики подчеркнул, что властям удалось «в достаточно короткие сроки стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, наладить социальную, экономическую ситуацию и повседневную жизнь жителей республики».
«Безусловно, сегодня мы можем сказать, что Чеченская Республика справилась с острой фазой пандемии. Сегодня нашей главной задачей является достижение так называемого «коллективного иммунитета» к коронавирусу», - заявил Рамзан Кадыров.
Вместе с тем даже официальная статистика распространения коронавируса подтверждает, что ситуация в республике остается крайне напряженной. По суточному приросту она лишь немного отстает от декабря 2020 года, когда в Чечне произошел всплеск заболеваемости и число новых случаев несколько дней превышало 140 с максимумом в 187 случаев 5 декабря 2020 года. С середины июня в Чечне продолжается резкий рост числе заболевших – если всю весну и половину июня оно составляло не более десяти человек в сутки, то в последние несколько дней превышает сотню. Так, 18 июля подтверждено 124 новых случая, перед этим 119, 112, 107.
Также за последние недели в Чечне отмечен резкий рост смертности от коронавируса: если с начала года умирали по одному-двум пациентам и не каждый день, то сейчас даже в официальной статистике фиксируется по несколько смертей в сутки с максимум 10 умершими 14 июля. Это самый высокий показатель за всю пандемию.
Резкое ухудшение ситуации с количеством новых случаев и тяжелого течения заболевания происходит на фоне принудительной вакцинации – число привитых резко пошло вверх как раз с середины июня и Чечня, до этого входившая в число аутсайдеров по темпам прививок населения, резко вышла в лидеры.
- Въезд в Грозный власти ограничивали и в начале пандемии, в апреле 2020 года, когда по распоряжению главы Чечни был ограничен въезд в республику транспорта из других регионов. Рамзан Кадыров утверждал, что с этого дня в Чечню «не будут пускать даже лиц с чеченской пропиской, чтобы избежать завоза коронавируса».
- В Чечне в середине июня Кадыров пригрозил населению «жесткими ограничительными мерами» в случае отказа от прививок. В свою очередь, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров потребовал от полиции и духовенства провести разъяснительную работу с горожанами о необходимости вакцинации.
- Пандемия ковида привела к тому, что в 2020 году средняя продолжительность жизни в Чечне снизилась почти на четыре года.
Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в Берлине
Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в районе Марцан в Берлине. Мероприятие проходит второй год подряд. Его организуют выходцы из России и СНГ.
Участники шествия несли лозунги «Мы все одинаково любим», «Люблю, кого хочу» и другие.
«Очень важно, чтобы на улице были разные люди и разнообразие», - сказала в разговоре с Радио Свобода одна из участниц акции, жительница Берлина.
«Я хочу, чтобы в России можно было также свободно выходить на улицу, не скрывая своей идентичности. Я выхожу ради себя и ради сообщества русскоязычные людей в Германии и сообщества ЛГБТ в России», - отметил один из организаторов марша, представитель правозащитной организации «Квартира» Алексей Коханов.
- В России действует закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди подростков. Многие ЛГБТ-активисты сталкиваются с преследованием. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.
Роман Гоциридзе: Глава МВД должен извиниться и сегодня же подать в отставку
По заявлению депутата парламента Грузии от «Национального движения» Романа Гоциридзе, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури должен извиниться и сегодня же подать в отставку, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По его же словам, также и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и правительство должны заплатить политическую цену и уйти в отставку.
Как отметил Гоциридзе в беседе с журналистами, 5 июля глава МВД ни не смог защитить граждан, а он их не защитил.
«Эта власть сегодня – насильническая власть, поэтому министр внутренних дел должен извиниться и сегодня же подать в отставку. Никого они не накажут, они отпустили людей за штрафы в 200 или 2000 лари, некоторым избрали предварительное заключение и потом по-тихому отпустят. Где организаторы, почему не наказывают тех, кто люстрирован перед камерами и мы все знаем, кто они. А это потому так, что их покрывают. Так что, Гарибашвили и правительство должны уйти в отставку и заплатить политическую цену. Исполнители и организаторы должны быть наказаны в уголовном порядке», - заявил Гоциридзе.
- 5 июля, во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси, пострадали 53 представителя СМИ, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Членов партии «Лело» задержали возле парламента Грузии
Членов партии «Лело» Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские сегодня насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии, где планировалось выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури по событиям 5 июля в Тбилиси.
Так как оппозиционные СМИ проводили перед парламентом акцию протеста, требуя наказать виновных в избиении журналистов 5 июля, полиция усилила меры безопасности.
Гегелия и Датунашвили требовали пропустить их в парламент. Они показали полицейским пропуска и сообщили, что практически ежедневно приходят в парламент, так как работают с депутатами фракции «Лело». В ответ на эти настойчивые требования и протесты полиция обвинила членов «Лело» в неповиновении – их насильно посадили в машину и вывезли с территории.
В начале пленарного заседания председатель партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе обратился к министру внутренних дел с требованием немедленно освободить своих однопартийцев.
Также выступление министра было сорвано из-за акции протеста, которую в зале заседаний провели оппозиционные депутаты и журналисты. На балконе для прессы журналисты вывесили два баннера с надписями «Все виновные должны быть наказаны!» и «Возьмите политическую ответственность!».
Спикер парламента Грузии перенес выступление Вахтанга Гомелаури на другой день
Выступление в парламенте Грузии министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури перенесено на другой день, заявил спикер законодательного органа Каха Кучава, сообщают «Новости-Грузия».
Вахтанг Гомелаури появился сегодня в парламенте к 13 часам, чтобы выступить на внеочередном заседании парламента. Министр должен ответить на вопросы депутатов по поводу событий 5 июля, когда радикальные гомофобные группировки устроили погром офисов неправительственных организаций и избили более 50 журналистов.
По словам Кахи Кучава, «министра заслушают на другом пленарном заседании». «В таком режиме продолжение обсуждения действительно не служит той цели, ради которой мы собрались и назначили внеочередное заседание. Поэтому объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Мы обсудим этот вопрос на другом внеочередном заседании», - сказал Кучава.
Спикер отметил, что и оппозиции, и журналистам дали время и возможность провести протест, но затем все должны были «вернуться к выполнению своих обязанностей». Кучава подчеркнул, что журналисты должны были освещать сессию, а не выставлять баннеры с требованиями.
«То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь было целенаправленно организованно против того, чтобы сегодня мы провели заседание», - сказал спикер парламента.
Два баннера с надписями «Накажите всех виновных!» и «Возьмите политическую ответственность», вывесили сегодня на балконе пресс-ложи оппозиционные журналисты. Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа попросил их убрать баннеры, однако журналисты отказались это сделать и баннеры продолжают висеть в зале.
Кучава намерен возобновить слушание главы МВД лишь в том случае, если на сессии «прекратится политическая активность»
Правящая команда намерена возобновить заседание и слушание министра внутренних дел лишь в том случае если в парламенте Грузии прекратится политическая активность, в том числе и со стороны журналистов.
Как заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава, если есть желание, чтобы глава МВД ответил на вопросы, после чего предполагаются и политические выступления, политическая активность, в том числе и со стороны журналистов, должна прекратиться.
По словам Кучава, в противном случае позиция правящей команды такова, что сегодня заседание должно быть прекращено. После этого заявления был объявлен получасовой перерыв.
По информации «ИнтерпрессНьюс», в зале заседаний парламента Грузии с балкона журналистов был вывешен баннер с надписями: «Накажите насильников», «Возьмите на себя политическую ответственность».
Оппозиционные депутаты держат в руках плакаты с изображениями умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
За сутки на Северном Кавказе умер 61 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 61 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1203.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 26 человек, в Дагестане - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии - пять, в Калмыкии и Чечне по четыре, в Ингушетии, Адыгее и Калмыкии по два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 194 - человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 260 (60 754 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 231 (55 765)
- Дагестан + 198 (39 100)
- Чечня + 124 (14 318)
- Калмыкия + 115 (23 319)
- Кабардино-Балкария + 72 (25 936)
- Ингушетия + 55 (16 928)
- Северная Осетия + 54 (18 008)
- Карачаево-Черкесия + 54 (21 641)
- Адыгея + 40 (15 644)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 291 413 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 18 июля, выявлено 5 958 133 заболевших коронавирусом.
Парламент Грузии не поддержал ни одного из кандидатов на пост председателя ЦИК
Парламент Грузии не поддержал ни одного из кандидатов на две вакантные должности председателя Центральной избирательной комиссии и члена ЦИК, передает СОВА.
Согласно внесенным в избирательный кодекс изменениям, для утверждения кандидатов на обе должности требуется поддержка 2/3 состава парламента, другими словами, «за» должны были проголосовать 100 законодателей.
Голосование потребовалось после отставки Тамар Жвания с должности председателя ЦИК. На своей страничке в Facebook она написала, что решила не продлевать срок полномочий, хотя могла проработать в администрации еще более двух лет. По ее словам, соглашение Шарля Мишеля создало новую реальность и избрание нового председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию.
В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
18 июля Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о положительных результатах тестов на COVID-19 у еще десяти человек, которые имеют отношение к соревнованиям. Коронавирус выявили у трех спортсменов, двое из которых живут на территории Олимпийской деревни. Положительные результаты тестов также оказались у шести работников, которые участвуют в организации игр, и у одного журналиста.
Всего с начала июля коронавирус подтвердили уже у 55 человек, связанных с проведением Олимпийских игр. 17 июля стало известно о первом заболевшем в Олимпийской деревне – его изолировали на 14 дней.
- Значительная часть японской публики настроена против проведения Олимпиады. Петицию против проведения Игр подписали 450 тысяч жителей Японии.
- Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля – на соревнование не пустят зрителей.
СМИ: Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины
Министра обороны России Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины в Мариуполь «для вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий, сообщает украинское издание «Главком».
«Главком» опубликовал копию повестки, которую подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. В документе говорится, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля «для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)».
Аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.
В 2014 году в отношении Малофеева и Шойгу в Украине возбудили уголовное дело. Бизнесмена заподозрили в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины», а Шойгу – в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников, которых подозревают в тяжких преступлениях против основ национальной безопасности страны, общественной безопасности, мира и международного правопорядка.
Как заявлял глава ведомства Юрий Луценко, действия чиновников привели к гибели более двух тысяч и ранению не менее восьми тысяч украинских военных, а также уничтожению техники и имущества на сумму около 50 миллиардов долларов.
Визит главы МВД Грузии в парламент начался с потасовок в зале заседаний
В парламент Грузии пришел министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он начал свое выступление с соболезнования семье погибшего телеоператора Лексо Лашкарава, во время чего к трибуне попытались подойти представители оппозиции. В зале заседаний начались мелкие потасовки, передает грузинская служба Радио Свобода.
В свете последних событий, в том числе действий, предпринятых МВД в рамках «Недели прайда», депутаты на внеочередном заседании заслушают министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Оппозиция требовала, чтобы Гомелаури явился в парламент до 5 июля, парламентарии хотели услышать от него, как подотчетное ему ведомство собиралось обеспечить безопасность участников «Тбилиси Прайд».
5 июля «Марш достоинства» планировался как часть «Тбилиси прайда», но был отменен после насильственных действий агрессивных группировок в разных частях города, нападений на СМИ и рейдов на офисы правозащитных организаций.
Во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Парламент Грузии не поддержал прекращение полномочий 52 оппозиционных депутатов
Парламент Грузии в ходе голосования провалил вопрос о досрочном прекращении полномочий 52 оппозиционных депутатов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Сегодняшнее внеочередное заседание началось именно с голосований по этому вопросу. Парламент провел голосование по каждому оппозиционному члену в отдельности. По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, они не поддержали прекращение полномочий оппозиционных депутатов с учетом политического контекста.
Согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, полномочия члена парламента прекращаются раньше срока, в случае, если в течение очередной сессии он не будет присутствовать на половине заседаний без уважительной причины.
Как известно, оппозиционные члены парламента Грузии в знак протеста против результатов выборов 31 октября, несколько месяцев не участвовали в работе парламента 10-го созыва. Комитет по процедурным вопросам и правилам детально посчитал количество пропущенных ими заседаний, в частности, пропуски по уважительной и неуважительной причине, и подготовил по каждому депутаты соответствующее заключение.
Вместе с тем, по существующей информации, правящая команда, руководствуясь политической целесообразностью, не намерена прекращать полномочия своих оппозиционных коллег из-за пропусков по неуважительной причине.
Кучава: Разговоры о том, что журналистов не впускают в парламент, являются спекуляцией
«Разговоры о том, что журналистов не впускают в парламент Грузии, являются спекуляцией, пропуски выданы примерно 100 журналистам», - заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава на сегодняшнем заседании бюро парламента, передает Общественный вещатель.
По его словам, цель сегодняшнего внеочередного заседания - получить ответы на все вопросы, связанные с событиями 5-6 июля. По словам Кахи Кучава, важно, чтобы сегодняшний отчет министра внутренних дел прошел без заминок.
«Сегодня я услышал некоторые утверждения, которые не соответствуют действительности и являются домыслами, как будто журналистов не пускают. Допущены до 100 журналистов. Мы знаем, что произошло во время прошлой внеочередной сессии - представители СМИ и активисты, которым не были выданы пропуски, вторглись в зал заседаний. Это неправильная форма, с целью срыва заседания. Цель нашего сегодняшнего заседания - получить ответы на все вопросы, которые существуют с вашей и нашей стороны в отношении министра внутренних дел», - сказал Каха Кучава.
- Ранее появилась информация о том, что представители медиа пытаются войти в парламент Грузии, однако полиция не позволяет им это сделать. С утра парламент выступил с заявлением о дополнительных мерах безопасности, согласно которому сегодня доступ в законодательный орган будет ограничен. Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, на основании пропусков и количества предварительно согласованных съемочных групп.
- Сегодня депутаты парламента заслушают отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств. Параллельно с выступлением министра у здания парламента проходит акция протеста представителей СМИ.
В Потийском порту оштрафовано судно под Панамским флагом
Плавающее под флагом Панамы судно UNI Trader оштрафовано на 65 тысяч лари (20,7 тысяч долларов) в территориальных водах Грузии, сообщает Департамент экологического надзора.
Городской суд Поти наложил на нарушителя крупный штраф за загрязнение территориальных вод Грузии нефтепродуктами.
Корабль был арестован в порту Поти и сможет покинуть акваторию Грузии только после того, как будет уплачен штраф.
Задержан еще один обвиняемый в нападении на оператора телеканала «Пирвели»
Полиция задержала еще одного обвиняемого в нападении на журналистов в Тбилиси на акции 5 июля, сообщает сегодня, 18 июля, МВД Грузии. На этот раз задержан 23-летний В. Б., в прошлом судимый. По данным следствия, 5 июля обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала «Пирвели» в то время, когда он снимал репортаж на контракции радикальной гомофобной группировки на проспекте Руставели. Нападение произошло на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «Преследование, совершенное с применением насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «Участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. К этому времени идентифицировано и задержано 24 человека – участников беспорядков 5 июля. Из них 20 обвиняются в насилии против представителей СМИ, передают «Новости-Грузия».
Во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Представители СМИ пытаются войти в парламент Грузии
Представители медиа пытаются войти в парламент Грузии, однако полиция не позволяет им это сделать. Вместе с журналистами находится и член «Лело» Тазо Датунашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснили правоохранители, они не могут впустить представителей СМИ в парламент, исходя из режима безопасности.
С утра парламент выступил с заявлением о дополнительных мерах безопасности, согласно которому сегодня доступ в законодательный орган будет ограничен. Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, на основании пропусков и количества предварительно согласованных съемочных групп.
Сегодня депутаты парламента заслушают отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств.
Параллельно с выступлением министра у здания парламента проходит акция протеста представителей СМИ. В связи с этим в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности.
COVID-19 в Абхазии: 186 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 601 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 185 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 183 человека. Состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 40 – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 78 и 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 963 человека. Зарегистрировано 277 летальных случаев. Выздоровели 16 294 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России
Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц, сообщает «Дождь».
Причиной отъезда из страны Никульшина назвала преследование участников Pussy Riot и повторные аресты по статье о неповиновении полиции. Она отметила, что после выхода из спецприемника после первого ареста членам Pussy Riot «давали люфт» – то есть повторно их задерживали не сразу после выхода на свободу, а через некоторое время. По мнению Никульшиной, таким образом активистам давали время, чтобы уехать из России.
Сразу после выхода из спецприемника 17 июля активистка поехала в аэропорт вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым и адвокатом Дмитрием Захватовым. По пути в аэропорт, по словам Никульшиной, за ними следовали две машины «с номерами несуществующих регионов», а в аэропорту водители этих машин следовали за Никульшиной до регистрации на рейс.
Активистка заявила, что ее отъезд – это не эмиграция, и она планирует вернуться в Россию, предположительно, после выборов в Госдуму. Никульшина сможет рассказать, куда она уехала, после прибытия в место назначения.
- 3 июля Дорогомиловский суд Москвы второй раз за месяц арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Нику Никульшину, обвинив ее в неповиновении полиции. Активистку задержали спустя два дня после выхода из спецприемника.
- 17 июня Дорогомиловский суд также признал Нику Никульшину виновной в неповиновении полиции. По словам защитника Сергея Тельнова, официальным поводом для задержания была информация о том, что активистка якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Адвокат отмечал, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.
Коронавирус в Грузии: 1286 новых случаев, скончались 13 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 286 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1701 инфицированный, скончались 13 пациентов. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране проведено 24 446 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 5,26%, за последние 14 дней - 4,57%, за последние семь дней - 4,92%. Всего в Грузии с начала пандемии выявлен 387 481 случай заражения коронавирусом, из них выздоровели 365 019 человек, скончались 5 551.
Согласно официальным данным, в стране вакцинировано 353 835 человек, за сутки - 8 501 человек. В карантине находятся 65 человек, в больницах - 4 291 и в клинических гостиницах - 1 088 человек.
Из 1 286 новых случаев заражения коронавирусом в Грузии 759 выявлены в Тбилиси, 125 - в Аджарии, 73 - в Имеретии, 79 - в Квемо Картли, 30 - в Шида Картли, 16 - в Гурии, 54 - в Самегрело-Земо Сванети, 94 - в Кахетии, 32 - в Мцхета-Мтианети, в Самцхе-Джавахети - 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 12.
Число активных случаев коронавируса на сегодня в Грузии составляет 16 885 человек, из них состояние здоровья 833 пациентов оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 182 человека. 10 554 человека находятся в самоизоляции.
Глава МВД Грузии выступит в парламенте на фоне акций протеста
Депутаты парламента Грузии заслушают сегодня, 18 июля, отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств, сообщают «Новости-Грузия».
Слушание министра состоится на пленарном заседании внеочередной сессии, назначенной на воскресенье. Выступление Гомелаури назначено на 12 часов.
Параллельно с выступлением министра у здания парламента запланирована акция протеста представителей СМИ. В связи с этим в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности.
«В соответствии с регламентом, установленным распоряжением спикера парламента Грузии от 30 декабря 2016 года, доступ к зданию парламента сегодня будет ограничен. Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы депутатов парламента Грузии и сотрудников аппарата», - говорится в сообщении парламента.
Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, исходя из количества заранее согласованных съемочных групп и разрешений.
Пока неизвестно, примут ли участие в сегодняшнем слушании депутаты самой многочисленной оппозиционной фракции «Единое Национальное движение» - недавно партия объявила, что будет бойкотировать заседания парламента. Другая объявившая бойкот заседаниям фракция – «Лело», собирается прийти на заседание и задать вопросы министру. Как заявляют представители оппозиции, самым правильным решением была бы отставка Гомелаури, однако, у них остались к нему вопросы.
Боди-хоррор «Титан» Джулии Дюкурно победил на Каннском кинофестивале
В субботу 17 июля завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль. Главный приз за лучший фильм основной конкурсной программы, «Золотую пальмовую ветвь» получил боди-хоррор «Титан» (Titane) Джулии Дюкурно (Франция).
В основной конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины, в том числе «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. Победителей основного конкурса определило жюри под председательством американского режиссера, продюсера, сценариста и актера Спайка Ли.
Гран-при разделили фильмы «Герой» (A Heros) Асгара Фархади (Иран) и «Купе номер шесть» (Hytti Nro 6 / Compartment No 6) Юхо Куосманена (Финляндия).
Приз за лучший сценарий получили Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ («Сядь за руль моей машины»«/ Drive My Car, Япония).
Лауреатом приза за лучшую режиссуру стал Леос Каракс («Аннетт» / Annette, Франция).
Главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» получил фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (Россия).
Документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы (Украина) удостоен приза «Золотой глаз» - за лучший документальный фильм.
Каннский фестиваль в этом году проводился в полноценном очном формате. Жюри под председательством Спайка Ли предстоял трудный выбор, в основной конкурс заявили свои работы Леос Каракс, Пол Верховен, Франсуа Озон, Уэс Андерсон, Жак Одиар и другие именитые мастера.
В Олимпийской деревне выявлен первый случай инфицирования коронавирусом
Организаторы Олимпиады в Токио признали, что участников всемирных Игр может охватить беспокойство - в связи с первым случаем инфицирования Covid-19, выявленным в Олимпийской деревне. Зараженный сотрудник оргкомитета Олимпиады в настоящее время изолирован на 14 дней, сообщает Би-би-си.
Выявленный в Олимпийской деревне носитель вируса, ранее, сразу после прибытия в аэропорт Токио уже подвергался проверке, показав тогда негативный результат.
Значительная часть японской публики настроена против проведения Олимпиады. Петицию против проведения Игр подписали 450 тысяч жителей Японии.
Председатель МОК Томас Бах призвал народ Японии поддержать олимпийцев, прибывающих из всех стран мира. «Мы уверены в успешном проведении Игр и уверены, что когда японцы увидят успехов своих спортсменов, то их отношение к Олимпиаде изменится», - сказал Томас Бах.
Двое погибли при перестрелке в сухумском «Новом районе»
Перестрелка произошла сегодня вечером в Сухуми, в «Новом районе» (у дома №8 по улице 13 сентября). По информации МВД самопровозглашенной республики Абхазия, в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Руслан Гудалия и Беслан Дзиба скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухба.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. По приказу министра ВД Дмитрия Дбар личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В МВД заявляют, что приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.
Крупный пожар произошел на складе в центре Тбилиси
Крупный пожар тушат в складском помещении в центре Тбилиси – на улице Агладзе горит здание бывшей шоколадной фабрики.
Очевидцы делятся снимками в социальной сети Facebook – высокий столб дыма в районе рынка стройматериалов «Элиава» видно из нескольких соседних районов.
По информации Общественного вещателя Грузии, на месте мобилизованы 13 пожарно-спасательных бригад. Им удалось локализовать пожар и сейчас продолжается обработка отдельных очагов.
Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, неизвестно.
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