Кинзингер: прогресс в Грузии сокращается, правительство нарушает соглашения

Председатель Группы друзей Грузии, американский конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал слова премьер-министра о предвзятом отношении США и ЕС к правительству «Грузинской мечты». Кинзингер назвал слова Гарибашвили ложью.

«Это абсолютная ложь. Мы были критическими? и часто. Как видно сейчас прогресс сокращается и правительство Грузии открыто нарушает соглашения», - заявил конгрессмен.

Как сообщает СОВА, 17 июля, комментируя возможность санкций со стороны США, Ираклий Гарибашвили отметил, что любые спекуляции на эту тему служат российскому нарративу. При этом глава грузинского правительства выразил и недовольство реакцией Запада на назначение судей, намекнув на их предвзятое отношение к правительству «Мечты». В этой связи он вновь раскритиковал прежние власти Грузии.

«Когда мы пришли к власти, то провели масштабную реформу в суде, был достигнут большой прогресс. Мы хорошо помним, в какой стране жили до 2012 года, когда суд был попросту отделением прокуратуры. Мне грустно, и я очень удивлен тому, что в то время никогда не слышал критических замечаний ни от США, ни от Европы в адрес суда. Это, безусловно, прискорбно и несправедливо», - заявил премьер.

Гарибашвили добавил, что «Грузинская мечта» намерена продолжить реформу судебной системы, и этот процесс не может завершиться через один-два дня: «Мы не говорим, что мы идеальны и не допускаем ошибок, но это процесс». И если у США возникли вопросы и осталось недопонимание, премьер-министр готов «непременно устранить это недоразумение с нашим ключевым стратегическим партнером».