МВД Грузии: в связи с делом Лексо Лашкарава задержано одно лицо

По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержано одно лицо за сбыт наркотического средства «героин» оператору «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и сопровождавшим его лицам. Как говорится в заявлении МВД, преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий, задержан П.А. 1987 года рождения по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыта наркотического средства в крупном размере. Преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, или бессрочное лишение свободы.

Следствием установлено, что обвиняемый незаконно занимался реализацией наркотических средств и 10 июля 2021 года в Поничала именно он сбыл наркотическое средство – героин оператору «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и сопровождавшим его лицам.

Правоохранителями по этому делу произведен целый ряд следственных действий: допрошены десятки свидетелей, проведены с ними опознания, просмотрено множество видеозаписей и получены соответствующие заключения экспертизы. На основании полученных по делу доказательств, обвиняемый был задержан 17 июля в поселении Поничала. В качестве вещественных доказательств при личном досмотре обвиняемого были изъяты расфасованные в четыре пакетика, а при обыске в его квартире – расфасованные в три пакетика наркотики в крупном размере. Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотического средства ведется по 1-й и 4-й частям статьи 260 УК Грузии», - говорится в заявлении ведомства.