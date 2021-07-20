Reuters: США и Германия близки к договоренности о «Северном потоке-2»

Соединенные Штаты и Германия близки к договоренности, которая позволит им окончательно урегулировать разногласия относительно газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет подаваться в Германию. О ее достижении может быть объявлено в ближайшие дни, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Соединенные Штаты выступают против завершения строительства и введения в эксплуатацию газопровода, который по мнению США, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и лишит Украину многомиллиардных доходов за транзит газа по ее территории через существующую систему газопроводов. Договоренность, о которой должно быть объявлено в ближайшие дни, предотвратит введение американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства. Согласно источниками Reuters, обе страны объявят о значительных инвестициях способствующих модернизации энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих энергетическую безопасность страны. Германия также намерена дать гарантии поставок Украине природного газа в случае прекращения подачи Украине природного газа из России.

По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эту договоренность.

В мае администрация Байдена решила не вводить санкций против компании Nord Stream 2 AG-оператора газопровода и ее управляющего, исходя из национальных интересов Соединенных Штатов, несмотря на то, что компания нарушала американские санкционные законы. Решение администрации было встречено резкой критикой американских законодателей, требующих введения санкций. Эксперты говорят, что объектом санкций может стать даже действующий газопровод и имеющие к нему отношения компании, если США и Германия не смогут разрешить разногласия.