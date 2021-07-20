На временного президента Мали напали с ножом во время намаза в мечети

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, страна вернулась в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы в «красной зоне». Эта один из главных поводов для тревоги, и должны быть приняты соответствующие меры», - заявил он после заседания Координационного совета при правительстве.

Как пишет «Интерпрессньюс», Гамкрелидзе добавил, что в целях превенции распространения коронавируса может быть снова рекомендовано ношение масок на открытом пространстве.

«Мы сейчас приблизительно на том же уровне, что были на пике третьей волны, где-то 17 мая. Кроме того, сегодняшняя эпидситуация подобна той, что была у нас в конце октября, в начале ноября, и когда мы приближались к пику в конце ноября. Поэтому, это требует большого внимания. Мы перешли в «красную зону» по всем индикаторам. До этого мы были в «оранжевой зоне», а сейчас мы уже в «красной зоне», что является одним из главных поводов для тревоги, и должны быть приняты соответствующие меры», – отметил он.

По словам Гамкрелидзе, население расслабилось, маски не носят даже в закрытом пространстве.

«Мы ранее рекомендовали, чтобы на открытом пространстве, там, где собирается определенное количество людей, где коллективное скопление, обязательно носили маски. Штаб отработает этот вопрос и, наверное, в распоряжение (правительства) будут внесены соответствующие изменения», – заявил Гамкрелидзе, призвав население вакцинироваться от коронавируса.