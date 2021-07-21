В МИД РФ заявили о позитивной роли успехов «Талибана»

В МИД России заявили, что военные успехи исламистского движения "Талибан", признанного российскими властями террористической организацией позитивны: "Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль".

Директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов пояснил, что талибы при взятии территорий на севере Афганистана "бьют и уничтожают" другие группировки, которые нацелены не на внутриафганские дела, а на Центральную Азию, Пакистан и Иран.

Таким образом, подчеркнул Кабулов, "Талибан" выступает как "позитивный фактор" с точки зрения безопасности российских центральноазиатских партнёров и союзников - в отличие, как сказал чиновник МИД, от "англосаксов", которые, по его мнению, "не воевали, а сотрудничали" с группировкой "Исламское государство", также запрещённой на территории России.

Ранее делегация "Талибана" побывала в Москве, где провела переговоры с руководителями МИД России, а после дала в столице пресс-конференцию. Представители радикального исламистского движения приехали в Россию на фоне начавшегося в Афганистане наступления "Талибана" на правительственные войска – после того, как США и их союзники по НАТО приступили к выводу из страны своих армейских контингентов.

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что целью переговоров с "Талибаном" было укрепление стабильности в Афганистане.