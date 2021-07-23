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В Тбилиси от конго-крымской геморрагической лихорадки скончалась женщина
49-летняя женщина скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки в Тбилисской инфекционной больнице. Факт в клинике подтвердили региональному изданию «Самхретис карибче».
Пациентка – жительница края Самцхе-Джавахети на юге Грузии. Два дня назад ее доставили в столичную больницу в критическом состоянии, пишет «Новости-Грузия».
«Ее состояние было тяжелейшим. Пациентку поместили в реанимацию, но спасти ее не удалось, настолько глубоко уже зашли процессы», – сказали в больнице.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Болезнь широко распространена и вызывается передаваемым клещами вирусом (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
В число переносчиков вируса ККГЛ входит широкий ряд диких и домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы.
Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и непосредственно после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном животноводстве, таких как сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен и ветеринары.
Другие новости дня
Сборная Грузии приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Сборная Грузии сегодня, 23 июля, приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. От Грузии на торжественное мероприятие отправили 15 человек – девять спортсменов и шесть официальных лиц.
С учетом принципа гендерного равенства, у каждой команды было по два знаменосца – мужчина и женщина. Знаменосцами грузинской команды стали тяжелоатлет Лаша Талахадзе, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и держатель трех действующих мировых рекордов, а также Нино Салуквадзе, выступающая за сборную в стрельбе из пистолета. 52-летняя спортсменка – одна из трех женщин в истории, выступивших на восьми Олимпийских играх подряд. Олимпиада в Токио для нее девятая по счету.
На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета. Уже 24 июля, во второй день Олимпиады, борьбу за медали начнут пятеро их них.
Правительство Грузии выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Игр, по 1 миллиону лари (318,5 тысячи долларов), сообщают «Новости-Грузия».
Девизом сборной Грузии в этом году стал слоган «Лучше, чем в Рио». Тем самым команда отмечает, что рассчитывает улучшить свой результат на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Тогда Грузия заняла 38-е место по количеству медалей, завоевав 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе.
В Токио открылись летние Олимпийские игры 2020 года
В Токио торжественно открылись летние Олимпийские игры 2020 года.
Олимпиада, которую многие характеризуют как столкнувшуюся с самыми большими проблемами в современной олимпийской истории, начинается на год позже, чем планировалось. Её проведение перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
За этот год пандемия не закончилась, и Олимпийские игры столкнулись с беспрецедентными ограничениями. Соревнования пройдут, за рядом исключений, без зрителей, делегации стран-участников сокращены, спортсменов регулярно тестируют на коронавирус, а некоторые из них уже были вынуждены отказаться от планов участия в Играх, поскольку у них выявили вирус.
Кроме того, скандалы сотрясали команду организаторов Олимпиады. По разным поводам, главным образом из-за сделанных в прошлом спорных высказываний, в отставку были вынуждены уйти глава её оргкомитета и ряд других официальных лиц. Всего за несколько дней до начала Игр был вынужден уйти главный режиссёр церемонии открытия комик Кэнтаро Кобаяси - из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста.
По опросам, большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпиады в сложившейся обстановке. У олимпийского стадиона в Токио во время церемонии открытия проходит акция протеста.
Российская олимпийская сборная находится под санкциями Международного антидопингового агентства (WADA) и будет выступать без флага и гимна России, официально как команда Олимпийского комитета России. Несмотря на запрет флага, МОК согласовал форму российских олимпийцев с крупными вставками белого, синего и красного цветов. А вот слова "Россия" на форме, которой российская делегация будет пользоваться в Токио, нет. Флаг ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами и тремя языками пламени в цветах флага России) на церемонии открытия несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. После возможных побед российских олимпийцев вместо гимна будет исполняться фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.
Первый канал, который в России транслирует церемонию из Токио, не показал во время парада атлетов выход сборной Украины. Трансляцию незадолго до её выхода на стадион прервали на рекламу. "Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", - заявили РБК в пресс-службе Первого канала.
Всего в состязаниях примут участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступит и сборная спортсменов-беженцев - под олимпийским флагом. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд.
На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран-участниц Игр. Из мировых лидеров, кроме императора Японии Нарухито, присутствует президент Франции Эммануэль Макрон. США представляет первая леди Джилл Байден.
В ходе церемонии открытия минутой молчания почтили память умерших от COVID-19 и "всех, кто не сможет принять участие в Играх". Отдельно были упомянуты израильские спортсмены, ставшие жертвой теракта во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене - это первое подобное упоминание в ходе церемоний открытия.
Российского журналиста Илью Азара не пустили в Грузию
Российский журналист, корреспондент «Новой газеты» Илья Азар сообщил, что его не пустили в Грузию. Как пишет СОВА, об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook.
Журналист утверждает, что ему не объяснили причин отказа во въезде. При этом он опубликовал фото соответствующего документа. На нем галочкой отмечен пункт: «Не удовлетворяет прочие требования, установленные законодательством Грузии».
На вопрос РИА Новости о том, летел ли журналист в Грузию по редакционному заданию, в пресс-службе издания ответили: «Да, в командировку».
- 28 мая 2020 года Илья Азар был арестован на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела. В тот же день в Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку Азара, которая продолжалась до 1 июня. Их участников задерживали.
Заседание югоосетинского парламента не состоялось из-за бойкота части депутатов
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, на которой предполагалось рассмотреть кандидатуру нового главы ЦИК Эмилии Гагиевой, а также рассмотреть ряд других вопросов, была сорвана из-за бойкота части депутатов. Об этом заявил спикер законодательного органа Алан Тадтаев.
«Сессия вновь сорвана. Нет кворума. Сегодня депутаты заявили, что не придут на сессию. Я считаю такой поступок неприемлемым и еще раз призываю депутатов вернуться в правовое русло. На повестке дня много важных законопроектов, и теперь мы снова не сможем реализовать много важных вопросов. Парламент не тот орган, где путём ультиматумов можно решать какие-то вопросы. После долгого бойкота мы с трудом вернулись в нормальное русло работы и как видим, такие действия со стороны части депутатов вновь повторяются», – сказал он.
Как пишет агентство «Рес», на заседание парламента пришли всего 19 из 23 необходимых для кворума.
По мнению вице-спикера Петра Гассиева, такая ситуация «ведет к хаосу и тупику: депутаты по-моему не понимают, к чему все это может привести».
- Группа оппозиционеров прекратила полугодичный парламентский бойкот и вернулась в зал заседаний в марте текущего года. Бойкот был связан с убийством силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева.
В Грузии работодателей призвали дать выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам
Работодатели должны обеспечить сотрудникам один или два выходных после вакцинации, – об этом глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил на брифинге после Межведомственного координационного совета.
По его словам, это только рекомендация для работодателей, а не постановление, – пишет Общественный вещатель.
«Мы представили несколько разных рекомендаций, здесь никто не изобретает новый велосипед. Необходимо, чтобы у человека после вакцинации был один или два выходных. Работодатели должны обеспечить, чтобы человек был дома после вакцинации. В Центрах по контролю заболеваний я, например, даю выходной тем, что проходит вакцинацию. 61 процент людей, работающих в Центрах по контролю заболеваний, вакцинированы сегодня, и мы хотим достичь 80-85 процентов к концу августа», – отметил он.
По словам Гамкрелидзе, в мире также принята практика проведения различных лотерей, поощрительных мероприятий.
«То же самое касается определенных льгот для дважды вакцинированных, чтобы они легче принимали участие в различных мероприятиях. Это зависит от работодателя. Это просто рекомендации, а не постановления. Мы просим работодателей больше поощрять сотрудников», – заявил Амиран Гамкрелидзе.
Украинские военные прибыли в Грузию на учения Agile Spirit 2021
Украинские военнослужащие, участвующие в многонациональных учениях Agile Spirit 2021, прибыли в Грузию.
По данным министерства обороны Грузии, десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины и сторожевой катер «Старобильский» прибыли в порт Поти сегодня утром. Транспортировку украинских военных в Сенаки, на базу 2-й пехотной бригады, и в Ахалцихе, на полигон Орфоло, обеспечит Западное командование сил обороны Грузии.
С 26 июля по 6 августа в Грузии в десятый раз пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit – «Проворный дух». Девиз учений – «Сила в партнерстве».
В Южной Осетии выявили 48 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
За сутки в Южной Осетии выявили 48 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 471 человек, 14 человек сняты с учета», – отметила она.
В палате интенсивной терапии Республиканского многопрофильного медицинского центра от коронавируса скончался 66-летний пациент с сопутствующей тяжёлой сердечно-сосудистой патологией. Об этом сообщила главврач клиники Индира Биченова.
Накануне также стало известно, что на 64-м году жизни от коронавируса скончался югоосетинский политик Борис Чочиев. Его перевезли из Цхинвали во Владикавказ после ухудшения состояния здоровья.
Отметим, что югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно числа жителей, погибших за время пандемии от COVID-19.
В Сванетии обнаружена монета Октавиана Августа, отчеканенная в 15 году до нашей эры
Высокогорный регион Грузии – Сванетия, поддерживал активные связи с внешним миром еще в период древнего Рима. К такому выводу пришли грузинские ученые после тщательного изучения найденной в Верхней Сванетии довольно редкой монеты – денария Октавиана Августа – знаменитого римского императора.
Римскую монету обнаружили в Сванетии в 2021 году, пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный музей Грузии.
Ученые выяснили, что этот денарий Октавиана Августа довольно редкого типа, был отчеканен в 15 году до нашей эры на монетном дворе Лугдуна – сейчас на этой территории расположен город Лион во Франции.
Монета Октавиана Августа уже выставлена в Местии, в нумизматическом кабинете музея истории и этнографии. Увидеть реликвию могут все посетители музея.
Открытие еще раз показало актуальность активных связей Сванетии с внешним миром в римский период, подчеркивают в Национальном музее Грузии.
«Интердисциплинарное исследование обнаруженного в Сванетии нумизматического клада показало, что этот регион, как неотъемлемая часть Грузии, с политико-экономической и культурной точки зрения, в течение огромного периода времени поддерживал тесные связи как внутри страны, так и с внешним миром», сказано в сообщении музея.
Научный сотрудник Национального музея Грузии, нумизмат Майя Патаридзе провела на этой неделе в музее лекцию «Сванетия и внешний мир в римский период на основании нового открытия в нумизматике».
COVID-19 в Грузии: 2460 новых случаев, 20 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 20 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5656 человек.
За сутки в стране выявили 2460 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 945 тестов: PCR-тестов – 18 526, экспресс–тестов на антиген – 20 419.
Выздоровели еще 1082 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 398 081, выздоровевших – 370 565.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,32%, за последние 14 дней составляет 5,38%, за неделю – 6,03%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8286 человек, всего использовано вакцин – 391 781.
Военный самолет США совершил пролеты вдоль побережья Абхазии
Американский разведывательный самолет накануне совершил очередной многочасовой полет вблизи аннексированного Россией Крыма, Краснодарского края, а также вдоль побережья самопровозглашенной республики Абхазия.
Как пишет «Интерфакс», это следует из мониторинга западных авиаресурсов. По их данным, самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, в течение более шести с половиной часов выполнял задание, находясь в международном воздушном пространстве над Черным морем.
20 июля на Черном море были зафиксированы полеты самолета Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, самолета радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II и стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, который затем совершил пролеты вдоль линии разграничения в Донбассе.
Роскомнадзор: блокировка Прилепина в Instagram – «вмешательство в выборы»
Роскомнадзор потребовал от корпорации Facebook разблокировать инстаграм-аккаунт одного из лидеров партии "Справедливая Россия За правду" писателя Захара Прилепина, посчитав его блокировку "вмешательством в выборы в Государственную Думу".
Роскомнадзор считает, что блокировка носит "политический характер" и является "актом цензуры".
Прилепин входит в федеральную часть списка партии. На блокировку аккаунта он пожаловался в четверг - в фейсбуке. Захар Прилепин, который несколько лет провёл в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе, неоднократно публиковал, в частности, призывы к силовым действиям в отношении Украины. Сам Прилепин написал: "Выключили за фотки Захарченко, Мотора, Гиви, Абхаза, ополченцев, ну и за то, что я это я. По сути, убили огромный том фоток и текстов".
В Facebook пока не объясняли причин блокировки аккаунта Прилепина. В соцсетях, принадлежащих корпорации, в том числе инстаграме и фейсбуке, действуют ограничения на распространения контента, в частности удаляются посты, содержащие, по мнению модераторов, язык ненависти или угрозы. Нередки и случаи блокировки аккаунтов - примером может служить блокировка фейсбука бывшего президента США Дональда Трампа после январского нападения его сторонников на Капитолий. Инстаграм заблокировал также аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова - в его случае это было объяснено санкциями США.
- Роскомнадзор на основании действующих в России законодательных запретов блокирует доступ к множеству сайтов, в том числе общественно-политических, как правило, оппозиционной направленности, а также предписывает соцсетям удалять посты, в которых ведомство усматривает пропаганду экстремизма. Действия российского надзорного ведомства неоднократно критиковали правозащитники и борцы за свободу Интернета.
- После того, как США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, российские органы власти, включая Госдуму, Совет Федерации и ряд ведомств, тоже стали выдвигать подобные обвинения в адрес стран Запада. При этом вмешательством в выборы они считают, например, деятельность НКО-"иностранных агентов", которые занимаются мониторингом или наблюдением на выборах в России, или публикации независимых СМИ о нарушениях на выборах.
МОК извинился за изображение Крыма в составе России на сайте Олимпиады
Международный олимпийский комитет извинился за изображение Крыма в составе России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Об этом сообщили министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба и российское агентство Р-Спорт со ссылкой на представителя МОК.
Ранее в разделе "расписание и результаты" на сайте Олимпийских игр на карте со странами, где болельщики могут поддержать свою национальную сборную, при выборе в списке стран Украины на карте можно было увидеть, что Крым отделен от материковой Украины линией, которой на данной карте обозначают государственные границы, передаёт Крым.Реалии. В МОК это назвали ошибкой подрядчика, которая была быстро исправлена.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Кремль апеллировал к итогам проведённого в автономной республике референдума, законность которого не признали Украина и большинство стран мира. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над его территорией Киеву.
В Абхазии освобожден от должности гендиректор «Черноморэнерго»
Гендиректор компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа освобожден от занимаемой должности. Приказ был издан вице-премьером, министром экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристиной Озган.
В сообщении пресс-службы говорится, что Логуа покинул должность по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности гендиректора «Черноморэнерго» стал Тенгиз Гирджинба, который ранее был заместителем главного инженера компании.
Михаил Логуа был назначен руководителем абхазской энергетической компании в июне прошлого года.
Аргентина заявила о критической задержке поставок «Спутника V»
Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки российской вакцины от COVID-19 из-за срыва Россией сроков поставок "Спутника V" . Об этом говорится в письме советника президента Аргентины Сесилии Никколини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей "Спутника V" за рубеж. Его опубликовала аргентинская газета La Nacion.
По словам Никколини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта пяти с половиной миллионов доз первого компонента и более 13 миллионов – второго. Причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент.
Издание, ссылаясь на текст письма, утверждает, что для вакцинации пожилых аргентинцев власти ожидали 10 или 11 июля поставки как минимум одного миллиона доз второго компонента вакцины. Однако партия пришла только 13 июля и в половине объема.
Аргентинские власти понимают, что Россия переживала "производственные трудности", говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей, которые осуществляются по графику и на регулярной основе.
Никколини также сообщила, что недавно президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ, позволяющий закупать препараты от коронавирусной инфекции нового типа у американских компаний. Производители вакцин из США обещают поставки уже в этом году. La Nacion уточняет, что речь идет о вакцинах Pfizer.
"Мы всегда делали все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех "Спутника V", но вы оставляете нам очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Аргентины в РФПИ.
Аргентина разрешила использовать "Спутник V" в декабре прошлого года, став вторым после Беларуси иностранным государством, одобрившем его использование.
В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за "Спутник" назад.
Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещал наладить ситуацию, в том числе за счёт производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить все зарубежные заказы сейчас невозможно, а внутренний рынок будет в приоритете.
Спрос на вакцины от COVID-19 в России резко вырос на фоне третьей волны пандемии, производство вакцин внутри страны, скорее всего, не может покрыть всю потребность, отмечают участники рынка.
В подарок от США: 24 июля Грузия получит 500 тысяч доз Pfizer
В субботу, 24 июля, в Грузию поступит 500 тысяч доз вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.
Решение подарить Грузии дозы вакцины приняло правительство США. 17 июля об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ранее грузинские власти заявляли, что достигнуто соглашение непосредственно с компанией Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. 14 июля в страну доставили 28 тысяч доз вакцины.
Белорусские фанаты развернули на батумском стадионе бело-красно-белый флаг
Белорусские болельщики в Батуми пришли с бело-красно-белым флагом, чтобы поддержать клуб БАТЭ в матче с батумским «Динамо».
Первый матч второго квалификационного раунда в рамках Лиги конференций УЕФА состоялся в Батуми, на новом стадионе «Динамо Арена», пишет сайт «Новости-Грузия».
Самый титулованный футбольный клуб Беларуси выиграл матч в Грузии с минимальным счетом: 1:0.
На 83-й минуте матча гол забил капитал белорусской команды Павел Нехайчик. После этого Нехайчик выбежал на трибуну к флагу.
Бело-красно-белый флаг или БЧБ-флаг (Бела-чырвона-белы сцяг), официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918—1919), в 1991–1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь. Считается национальным флагом Беларуси.
В последнее время БЧБ-флаг стал символом протестного движения в Беларуси против Александра Лукашенко.
Власти Беларуси называют такие флаги «экстремистской символикой» и расценивают их вывешивание как несанкционированное массовое мероприятие, за организацию которого грозит штраф или арест.
Израильтянам запретят посещать «красную» Грузию с 30 июля
Грузия, Кипр, Турция и Великобритания с 30 июля будут включены в израильский список «красных стран», запрещенных к посещению. В «красном списке» Израиля ранее были Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Кыргызстан. Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям.
После возвращения из стран с высоким уровнем распространения коронавируса вакцинированные граждане Израиля должны сдать тест на COVID-19, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день, пишет Newsru.co.il.
Ранее Израиль внес Грузию в «оранжевый список». Эти страны гражданам Израиля посещать разрешено, но по возвращении требуется карантин – в том числе для привитых и переболевших. Грузия перейдёт из «оранжевого» в «красный» список 30 июля.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе 20 июля признал, что страна вернулась в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.
В США законодатели призвали перенести визит Зеленского, чтобы встретиться с ним
Группа законодателей США, состоящая из представителей Демократической и Республиканской партий, призвала администрацию президента Джо Байдена изменить дату визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
В послании главе Белого дома четыре сопредседателя Украинского собрания Конгресса просят дать парламенту возможность встретиться с Зеленским, тогда как его приезд 30 августа придётся на период, когда законодатели будут находиться на летних каникулах. Как отмечают в письме к Джо Байдену его авторы, у них сложилось ощущение, что президентская администрация пытается помешать Конгрессу напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским.
Прозападные предшественники Зеленского на посту президента Украины – Виктор Ющенко и Пётр Порошенко – оба имели возможность выступить перед членами Конгресса в ходе их первого официального визита в Соединённые Штаты.
Детали приезда нынешнего украинского лидера администрация Байдена анонсировала 21 июля – в тот же день, когда было объявлено о достижении соглашения между США и Германией по завершению строительства в Европе в обход Украины российского газопровода "Северный поток – 2". Конгресс активно выступает против этого проекта, отмечая, что он лишит Украину крайне важных для неё доходов от транзита газа, а также ставит под угрозу её национальную безопасность.
Первый официальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон состоится спустя более чем два года после его вступления в должность главы государства в мае 2019 года.
Югоосетинский политик Борис Чочиев скончался от коронавируса
На 64-м году жизни скончался югоосетинский политик Борис Чочиев.
По информации СМИ, у Чочиева диагностировали коронавирус. После ухудшения состояния здоровья, его перевезли во Владикавказ, однако североосетинские врачи не смогли его спасти.
Ранее сообщалось, что из Южной Осетии в Северную перевезли троих пациентов с коронавирусом.
Борис Чочиев был одним из самых известных политиков в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В 2001-2008 годах он был сопредседателем Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта (СКК). Занимал должности министра по особым поручениям, первого заместителя председателя правительства (2005-2008), исполняющего обязанности председателя правительства (августа-октябрь 2008 года), полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования (2008-2012).
С 2012 года Чочиев руководил администрацией президента Леонида Тибилова. В 2015-м году стал государственным советником президента. В 2017 году был освобожден от занимаемой должности Анатолием Бибиловым.
COVID-19 в Абхазии: 195 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 622 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 195 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 188 пациентов. Состояние 92 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 56 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, состояние 8 человек тяжелое; в Гагрской ЦРБ - 37, 10 человек в тяжелом состоянии; в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 780 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16 580 человек. К общему числу заболевших коронавирусом за все время было добавлено 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Беларуси подан иск о ликвидации ПЕН-центра во главе с Алексиевич
Минюст Беларуси подал иск в Верховный суд страны о ликвидации Белорусского ПЕН-центра.
В письме из суда, пришедшем в организацию 22 июля, говорится, что по иску Минюста возбуждено гражданское дело. Адресатов также просят явиться на допрос в 10 часов утра 20 июля для подготовки к судебному процессу. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на информацию в Фейсбуке от заместителя председателя Пен-центра Татьяны Нядбай.
Ранее в четверг стало известно, что Белорусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры. В отчете организации отмечается, что за первое полугодие нынешнего года зафиксировано более 620 нарушений в отношении представителей культуры, то есть уже чуть больше, чем за весь предыдущий год.
«Можно утверждать, что давление и репрессии, которые особенно сильно проявились с августа 2020 года, начиная с периода президентской кампании, по-прежнему не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают все более широкий круг», - заявили в ПЕН-центре.
Ранее министерство юстиции подало аналогичный иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), отмечает «Интерфакс». 14 июля в офисе ассоциации прошел обыск, после чего помещение опечатали. Были заморожены операции по счету БАЖ.
С 10-го июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях, у правозащитников прошло более 60 обысков. Следственный комитет связал обыски с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.
- С августа прошлого года по всей Беларуси продолжаются массовые выступления против фальсификаций на выборах и объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Тысячи участников протестов были задержаны, многие рассказали позднее о пытках и издевательствах. Возбуждены десятки уголовных дел.
- США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против официального Минска введено несколько пакетов международных санкций.
Эрик Клэптон отказался играть на концертах, куда не пустят без прививок
Британский рок-музыкант Эрик Клэптон заявил, что не намерен участвовать в концертах, на которые будут пускать только привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 зрителей.
Как сказал Клэптон, он не будет выступать там, где есть дискриминация публики. Комментарий музыканта появился в соцсетях, на странице итальянского архитектора и кинопродюсера Робина Монотти. В сообщении Би-би-си Монотти назван активным противником вакцинации.
В мае Эрик Крэптон сообщил, что у него была тяжелая реакция на вакцину от компании AstraZeneca. Обращаясь к Монотти, Клэптон сказал, что «пропаганда завышает безопасность вакцины». Также, по словам музыканта, он боялся, что из-за «катастрофической реакции» на прививку он не сможет больше играть.
Следующее шоу Эрика Клэптона в Великобритании запланировано на май 2022 года, на сцене Альберт-холла. Организаторы выступления уведомили, что все зрители будут обязаны проинформировать о своем ковид-статусе.
Премьер Борис Джонсон ранее заявил, что начиная с сентября посещать концерты и ночные клубы смогут только вакцинированные люди.
Эксперты подчеркивают, что выгода от вакцинации для большинства людей превышает риски. Отмечен крайне редкий побочный эффект образования тромбов, предположительно, имеющий отношение к препарату AstraZeneca, но Европейское медицинское агентство по-прежнему рекомендует эти прививки для всех возрастов.
В России в июне актер Егор Бероев открыто выступил против обязательной вакцинации от COVID-19, заявив о дискриминации непривитых. На вручение телевизионной премии «ТЭФИ – Летопись Победы» Бероев пришел с нашитой желтой шестиконечной звездой, которой в нацистской Германии помечали евреев. Выступление вызвало шквал критики в соцсетях. Некоторые комментаторы посчитали неуместными аналогии с Холокостом и призвали наказать актера за «ковид-диссидентство».
Министр культуры Грузии отняла микрофон у журналистки оппозиционного канала
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани отняла микрофон у журналистки оппозиционного телеканала «Мтавари» Эммы Гогохия. Это произошло на открытии отремонтированного здания театра в Сенаки (регион Самегрело). Работы профинансировал благотворительный фонд «Карту», который принадлежит основателю правящей партии и миллиардеру Бидзине Иванишвили.
Министр подчеркнула, что не собирается возвращать микрофон. Более того, по словам Цулукиани, теперь на все мероприятия и презентации «Грузинской мечты» она будет ходить с микрофоном телекомпании «Мтавари». Через несколько минут после неожиданной реакции министра, Эмму Гогохия вывела из зала администрация театра.
А Тея Цулукиани посвятила случившемуся пост на своей странице в фейсбуке:
«Сегодня этим микрофоном я открываю чудесно отремонтированный фондом «Карту» Сенакский театр. Это символично. «Формуле» или «Глав-каналу» («Мтавари») придется назначить в регионе такого журналиста, который, после того, как нападет на уже вошедшего в зал респондента (который до этого ответил на вопросы в фойе), сумеет не дать кому-то так же легко себя разоружить. Не верну :)))) С этих пор с помощью этого микрофона я буду возвещать вам о сделанных делах».
Видео интервью, после которого Цулукиани забрала микрофон, опубликовал телеканал «Мтавари». Из него становится ясно, что Цулукиани не различает лого «Мтавари» от лого телекомпании «Формула». Она также говорит, обращаясь к корреспонденту: «А ну-ка скажи, «Да здравствует Бидзина!». Под конец Цулукиани просит поаплодировать Эмме Гогохия и восклицает: «Теперь я журналист, а не Эмма».
Следует отметить, что корреспондент пыталась получить от Цулукиани комментарий по поводу жалобы женщин-депутатов от оппозиции на насилие со стороны депутатов-мужчин от оппозиции. Имеется в виду инцидент в парламенте 18 июля, когда депутат Шалва Папуашвили силой оттащил от трибуны депутата от «Единого национального движения» Тину Бокучава.
Суд в Чехии приговорил белоруса к 21 году тюрьмы за участие в войне в Донбассе
Апелляционный суд в Чехии приговорил 41-летнего белоруса Алексея Фадеева к 21 году тюрьмы за участие в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Он признан виновным в терроризме. Об этом сообщает Novinky.cz.
Фадеев много лет проживает в Чехии. С октября 2014 по май 2016 года он неоднократно выезжал в Донбасс с целью поддержки сепаратистских группировок, он служил в вооружённых силах одного из сепаратистских образований.
Суд первой инстанции приговорил его за это к 4,5 годам лишения свободы. Тогда судья посчитала, что Фадеев не принимал участие в боях и вёл только вспомогательную работу. Однако прокуратура обжаловала это решение.
Защита белоруса настаивала, что с него нужно снять обвинения, так как он, как утверждается, не участвовал в боях на передовой. Утверждалось, что Фадеев поехал на Украину для защиты мирного населения.
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