«Грузинская мечта» призвала оппозицию к обсуждению нарушений на выборах 2020 года

Правящая партия «Грузинская мечта» призвала оппозицию принять участие в рассмотрении и утверждении заключения комиссии по расследованию нарушений, допущенных на парламентских выборах осенью 2020 года, сообщают «Новости-Грузия».

Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе партии власти в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации результатов голосования. Свое заключение группа, состоящая преимущественно из представителей ГМ, должна представить в ходе пленарного заседания в понедельник, 26 июля.

«Призываем все оппозиционные партии присутствовать на пленарном заседании и принять участие в заключительном рассмотрении. Если вы считаете, что у многомесячного саботажа парламента, который нанес ущерб интересам страны, были легитимные основания, то не уходите от дискуссии и попытайтесь доказать вашу правду. Неучастие в заседании будет расценено, как попытка избежать дискуссии и уйти от ответственности», - отмечено в заявлении, распространенном партией сегодня, 23 июля.

На прошлой неделе парламент Грузии поддержал вопрос продления полномочий временной следственной комиссии еще на месяц. По словам председателя комиссии, члена «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, это стало необходимо из-за большого объема материалов. В частности, для разъяснений и пояснений в парламент были приглашены около 40 лиц. Кроме того, по решению комиссии, на проблемных участках были повторно пересчитаны голоса избирателей, а процесс пересчета транслировался в прямом эфире.

Ранее в ГМ обещали, что, если полученные результаты не совпадут с цифрами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы. По сути, на сегодняшний день инициатива правящей партии не имеет смысла. 19 апреля между «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США было подписано политическое соглашение, которое предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.

Как и полгода назад, в настоящее время большая часть депутатов от оппозиции бойкотирует работу парламента и отказывается присутствовать на заседаниях законодательного органа.