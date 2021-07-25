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У жительницы Грузии выявили конго-крымскую лихорадку и коронавирус
Конго-крымская геморрагическая лихорадка и коронавирус одновременно подтвердились у жительницы муниципалитета Ахалцихе на юге Грузии. Об этом пишет региональное издание «Самхретис карибче».
Пациентка – женщина в возрасте до 40 лет. Изначально она поступила в ахалцихскую клинику «Имеди». Ее состояние было стабильным, однако врачи все же решили перевести ее в столицу. Сейчас женщина продолжает лечение в Тбилисской инфекционной больнице.
«Оказываются все необходимые медицинские услуги, поскольку у нее подтверждены две серьезные инфекции. Ответы по проведенным исследованиям мы будем знать в понедельник. Сейчас состояние удовлетворительное», - сообщили журналистам в больнице Тбилиси.
Крымская геморрагическая лихорадка - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму, сообщают «Новости-Грузия».
Заболевание, основным переносчиком которого является клещ (Hyalomma), встречается как у домашних животных, так и у человека. Если у животных оно протекает без клинических признаков, то у людей несвоевременное лечение может привести к летальным последствиям.
Чтобы избежать заболевания, специалисты рекомендуют:
- с весны до начала осени животных необходимо обрабатывать инсектицидами в соответствии с инструкцией;
- работая в поле, носить закрытую одежду и обувь;
- в случае укуса животных извлекать клещей с помощью пинцета и перчаток;
- в случае заболевания немедленно обратиться к врачу.
Другие новости дня
Дзюдоист Важа Маргвелашвили вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
На Олимпийских играх в Токио за звание олимпийских чемпионов в весовой категории до 66 кг среди мужчин боролись четыре спортсмена, в том числе грузинский спортсмен Важа Маргвелашвили, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
На пути к полуфиналу член сборной Грузии обыграл двух соперников - представителя олимпийской сборной России Якуба Шамилова и еврея Баруха Шмайлова.
В полуфинале Важа Маргвелашвили сразится с южнокорейским Баулом Аном. Японец Хифуми Абэ и бразилец Даниэль Карнин будут бороться за вторую путевку в финал.
Гражданам Грузии запретили въезд в Болгарию из-за коронавируса
Власти Болгарии запретили гражданам Грузии въезд на территорию страны из-за коронавируса. Об этом сообщает посольство Грузии в Болгарии. «Согласно приказу министра здравоохранения Болгарии от 24 июля 2021 года, с 26 июля граждане Грузии не смогут въезжать на территорию Болгарии», - сказано в сообщении.
По данным посольства, запрет не распространяется на граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, прибывающих из Грузии. Независимо от того, прошли ли они полный курс вакцинации от коронавируса, на границе им придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа для въезда в страну.
В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, однако летний туристический сезон в стране открыт. В настоящее время в Болгарию допускают только граждан из государств «зеленой» и «оранжевой» зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью, Всемирной организацией здравоохранения и Центром контроля над заболеваемостью США. Основными критериями определения зоны являются уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней и процент положительных результатов тестов на коронавирус за последние семь дней, сообщают «Новости-Грузия».
Доступ граждан из «красной зоны» в балканское государство закрыт, за исключением определенных категорий лиц. В Грузии показатель выявляемости новых случаев за последние семь дней составляет 6,15%. Ранее в список стран «красной зоны» Грузию внес Израиль.
Коронавирус в Грузии: 2 061 новый случай заражения, скончались 23 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 061 новый случай заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,6%, за последние две недели – 5,66%, а за последнюю неделю – 6,3%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 402 759.
Почти 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 030. В Аджарии выявили 299 случаев заражения, в Имерети – 190, в Кахети – 128, в Квемо Картли – 120, в Самегрело и Земо Сванети – 89, в Шида Картли – 62, в Мцхета-Мтианети – 62, в Самцхе-Джавахети – 41, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 688.
Выздоровели 1 654 человека, их общее число выросло до 373 088.
На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев коронавируса. Из них 5 069 пациентов (более 20%) проходят лечение в больницах. Состояние 947 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек. 1 697 граждан (более 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 17 191 лечится на дому. В карантинных пространствах размещен 71 человек, в самоизоляции остаются более 16,6 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 25 июля достигло 402 765. Это более 10,8% от всего населения Грузии.
Сборная России завоевала первую золотую медаль на Играх в Токио
Российские спортсмены во второй день соревнований завоевали первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров стала Виталина Бацарашкина. В финале она установила олимпийский рекорд, опередив занявших второе и третье место спортсменок из Болгарии и Китая.
24-летняя Бацарашкина была серебряным призером предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Ее медаль стала третьей для российской команды в Токио, в активе которой также серебро и бронза.
Российская сборная выступает на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России и официально именуется «командой ОКР», а после побед россиян будет звучать не национальный гимн, а фрагмент Первого концерта Чайковского. Санкции наложены на российскую команду из-за допингового скандала.
СМИ сообщили о бежавшей из РФ паре, рассказавшей о сбитом «Боинге»
Миграционная служба Нидерландов приняла решение депортировать пару из России, утверждавшую, что она передала следствию важные сведения о катастрофе пассажирского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года. Это утверждает нидерландская газета Volkskrant, которая рассказала историю пары. Материал нидерландского издания пересказывает телеканал «Дождь».
По данным СМИ, россияне покинули родину, опасаясь преследований со стороны спецслужб. В Нидерландах они попросили об убежище. Об известной им информации, связанной с катастрофой «Боинга», они рассказали следствию спустя два года после приезда в страну. В том числе и эта задержка, как пишет газета, стала причиной решения об их депортации.
Volkskrant называет россиян именами Игорь и Елена, подчеркивая, что это не настоящие их имена. Утверждается, что они жили в провинциальном российском городе. По данным издания, Елена 17 июля 2014 года - в день катастрофы - случайно услышала телефонный разговор начальника Игоря с неким его родственником, который, как утверждается, занимал руководящую позицию в штабе поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса. Из разговора и из слов начальника следовало, что сепаратисты сбили «Боинг» при помощи ракеты «Бук» - именно такова сейчас официальная версия следствия, представленная на судебном процессе, который идет в Нидерландах. Утверждается также, что фирма, в которой работал Игорь, работала как прикрытие для россиян, отправлявшихся в Донбасс воевать в отрядах сепаратистов, используя, как утверждается, поддельные украинские паспорта.
Россияне рассказали газете, что после того, как они дали понять, что они знают об этих паспортах, им начали угрожать сотрудники ФСБ и неизвестные. После этого россияне уехали в Нидерланды. Летом 2018 года миграционная служба Нидерландов приняла решение выслать пару из страны, - только после этого Елена решила рассказать следователям то, что ей известно о крушении «Боинга». Хотя, как утверждается в письме прокурора, следствие поверило этому рассказу, он не повлиял на решение миграционной службы об отказе в убежище. Он вступил в силу в 2020 году, однако, судя по публикации, россияне по-прежнему находятся в Нидерландах и депортированы на данный момент не были.
Авторы материала задаются вопросом о правомерности действий миграционной службы. Каких-либо иных подробностей, которые позволили бы оценить правдивость рассказа россиян, в том числе утверждений о якобы имевшем место телефонном разговоре о «Боинге», в статье нет.
- В Нидерландах более года продолжается судебный процесс в связи с катастрофой «Боинга», в которой погибли 298 человек, главным образом граждане страны (самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур). Обвинения предъявлены троим гражданам России и одному гражданину Украины, имевшим отношение к сепаратистам. Следствие утверждает, что «Бук», из которого был сбит «Боинг», принадлежал российским военным, однако кто именно отдавал приказ стрелять по самолету и выполнял его - пока не установлено.
COVID-19 в Абхазии: 136 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 385 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 183 пациента. Состояние 61 человека оценивается как тяжелое, 67 пациентаов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 67 и 76 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 51, 15 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ умерла женщина 89 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 79 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 061 человек. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Выздоровели 16 763 человека.
В список наследия ЮНЕСКО включили 11 европейских курортных городов
11 знаменитых европейских курортных городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принято на сессии организации в Фучжоу (Китай), сообщает «Немецкая волна».
Транснациональный объект «Великие курортные города Европы» включает 11 городов, расположенных в семи европейских странах. В список включены три германских курорта (Бад-Эмс, Баден-Баден и Бад-Киссинген), три курортных города Чехии (Франтишковы Лазне, Карловы Вары, Марианские Лазне), а также австрийский Баден, бельгийский Спа, французский Виши, Монтекатини-Терме (Италия) и Бат (Великобритания).
«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.
Помимо европейских курортов, в список Всемирного наследия включен также культурный район Хима в Саудовской Аравии, который содержит значительную коллекцию наскальных изображений, Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтская колония художников на Матильденхеэ (Германия) и циклы фресок XIV века в Падуе (Италия).
В общей сложности список включает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.
На вакцину Pfizer за 6 часов в Грузии зарегистрировались более 134 тысяч человек
Как сообщили Общественному вещателю Грузии в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья, по состоянию на 18:00 по Тбилиси на вакцину Pfizer за шесть часов зарегистрировались более 134 тысяч человек. Регистрация продолжается, к этому времени доступными остаются около 18 тысяч доз Pfizer.
Сегодня в Грузии в 12:00 по Тбилиси началась регистрация на первую дозу «Pfizer», а непосредственно процесс вакцинации начнется 26 июля. Привиться вакциной «Pfizer» граждане могут в 37 медицинских учреждениях в масштабе всей страны. Вакцина «Pfizer» доступна людям от 16 лет и старше.
Две дозы «Pfizer», необходимые для полного курса вакцинации, ставятся с интервалом 21-28 дней. Забронировать визит на вакцинацию препаратом «Pfizer» можно на электронном портале - booking.moh.gov.ge.
Проконсультироваться по вопросу вакцинации от COVID-19 также можно по телефону горячей линии - 15 22.
Окончательное подтверждение предварительного бронирования будет отправлено гражданам в течение 24 часов посредством короткого текстового сообщения.
Согласно решению правительства США и президента США Джо Байдена, Грузии переданы в дар 500 тысяч доз вакцины «Pfizer».
В Ставрополе убит замначальника уголовного розыска
В Ставрополе в ночь на 24 июля был убит заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю майор Руслан Абовян. Неизвестный открыл по нему стрельбу на парковке для автомобилей неподалеку от его дома.
Вечером в субботу Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого. Сообщается, что ему 28 лет, других подробностей пока нет. Как сообщает ведомство, продолжается поиск других лиц, возможно причастных к убийству.
Телеграм-канал «Опер слил» опубликовал запись с камеры уличного видеонаблюдения, на которой видно, как человек в медицинской маске и перчатках подходит к автомобилю полицейского из кустов и выпускает в майора всю обойму пистолета. Абовян попытался скрыться, но стрелявший настиг его и продолжил стрелять, после чего уехал на автомобиле. Полицейский скончался от полученных ранений в больнице.
Как пишет Кавказ.Реалии, правоохранительные органы объявили план «Перехват». Спустя около часа автомобиль был обнаружен на федеральной трассе «Кавказ» около села Курсавка в Ставропольском крае – это около 100 километров от Ставрополя. Предполагаемый нападавший скрылся.
Следственный комитет и МВД в своих публикациях об убийстве полицейского не сообщают никаких сведений о возможных подозреваемых. Ряд телеграм-каналов, не приводя источников, утверждает, что стрелявший мог быть уроженцем Чечни. Как сообщает телеграм-канал Baza, одна из версий убийства Абовяна – кровная месть. Убитый полицейский шесть лет назад участвовал в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев, подозреваемый в покушении на бизнесмена. Тогда эта история вызвала возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что действия полицейских из Ставрополя не были согласованы с властями республики.
После задержания предполагаемого нападавшего Baza опубликовала его имя и фото, однако официально эта информация не подтверждена.
Сборная Грузии осталась без медали в первый день летней Олимпиады
Грузинские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В первый день Олимпийских игр в Токио разыгрывалось 11 комплектов наград. Сборная Грузии была представлена спортсменами в пяти видах спорта. Выступали фехтовальщик Сандро Базадзе, теннисист Николоз Басилашвили, дзюдоист Лухум Чхвимиани (60 кг), боксер Эскерхан Мадиев (69 кг) и пловец Ираклий Ревишвили.
Ближе всего к призовой ступени пьедестала был Сандро Базадзе. Грузинский фехтовальщик одержал три победы – одолел египтян Мохаба Самера (15:10) и Зиада Эльсила (15:12), а в 1/4 финала победил лидера мирового рейтинга Сангука Охи из Кореи со счетом 15:12.
В поединке за выход в финал Базадзе уступил венгерскому фехтовальщику, двукратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (13:15), а в поединке за третье место проиграл южнокорейскому спортсмену Киму Джону Хвану со счетом 11:15.
Дзюдоист Лухум Чхвимиани одержал победу над азербайджанцем Караматом Гусейновым, но в четвертьфинале уступил японцу Наохиса Такато. Затем Чхвимиани проиграл в утешительном полуфинале спортсмену из Южной Кореи Киму Вон Джину.
Ираклий Ревишвили преодолел 400-метровую дистанцию за 3 минуты 57 секунд и показал третий результат в четверке, однако этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.
Николоз Басилашвили сегодня обыграл испанского теннисиста Роберто Карбальеса-Баэна (6:3; 6:2). В 1/16 финала первая ракетка Грузии встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.
Боксер Эскерхан Мадиев сегодня также одержал свою первую победу. Он обыграл члена сборной Азербайджана, серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — Лоренсо Сотомайора и вышел в четвертьфинал, который состоится 27 июля.
На Олимпиаде в Токио 25 июля выступят четыре грузинских спортсмена: Нино Салуквадзе (стрельба из пневматического пистолета, 10 м), Важа Маргвелашвили (дзюдо, до 66 кг), Саломе Пажава (художественная гимнастика) и Татьяна Левицкая-Шуквани (дзюдо, до 52 кг).
Анзор Бицадзе: Мы поддержим единого кандидата
«Мы поддержим единого кандидата, мы за максимальное широкое объединение оппозиции», - сказал Общественному вещателю Грузии член партии «Единая Грузия» Анзор Бицадзе.
По его словам, «Единая Грузия» будет координировать свои действия с большей частью оппозиции во всех районах и городах страны, отметив, что оппозиция должна быть максимально консолидирована.
«Другого способа победить олигарха нет, мы это прекрасно понимаем. К сожалению, в оппозиции есть отдельные субъекты, которые просто больше не хотят досрочных выборов. Это ошибка с их стороны, потому что стране нужны досрочные выборы. Мы поддержим единого кандидата, мы будем в координации с большей частью оппозиции во всех районах и городах Грузии», - заявил Бицадзе.
Напомним, часть оппозиции выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Нику Мелия, председателем сакребуло - Элене Хоштария, а лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе будет кандидатом в вице-мэры.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
Георгий Гахария: Мы не собираемся вступать ни в какие альянсы и коалиции
«У нас будет свой кандидат, мы не собираемся вступать ни в какие альянсы и коалиции», - сказал экс премьер-министр Грузии, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария, говоря о предстоящих выборах в органы местного самоуправления, сообщает Общественный вещатель.
Он отметил, что выдвинутый партией кандидат на пост мэра Тбилиси окажет достойную конкуренцию соперникам. На вопрос, может ли этим кандидатом оказаться Арчил Арвеладзе, Гахария сказал:
«Понимаю, что вы, журналисты очень любите сенсации, но сегодня я не назову имени и фамилии. В этой стране возможно все для достижения цели, которая называется успешным будущим нашей страны. Мне, и уверен, большинству наших граждан не нравится тот хаос, который происходит сегодня, эта ругань и оскорбления, потасовки и избиения. Я всегда говорил, что грузинская политика, к сожалению, лишилась своего содержания, а теперь она также лишена и интересов граждан. Поэтому мы сначала должны вернуть гражданина Грузии в центр грузинской политики, а затем вернуть ей содержание», - сказал Гахария.
На вопрос, может ли его партия снять свою кандидатуру на пост мэра столицы в пользу какого-либо кандидата, Гахария ответил, что «не допускает такой возможности». Он заверил, что партия «За Грузию» обязательно выдвинет достойного кандидата в мэры грузинской столицы.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
Сделать прививку от коронавируса в Грузии можно в порядке живой очереди
Пройти вакцинацию от коронавируса китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac в Грузии можно и без предварительной записи, в порядке живой очереди во всех медицинских учреждениях, где делают эти прививки. Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии.
«На данном этапе желающие сделать привиться Sinopharm и Sinovac без регистрации могут воспользоваться сервисом вакцинации во всех тех учреждения, где происходит администрирование этих вакцин, в том числе, Sinopharm – в 122 учреждениях 133 бригадами и Sinovac – в 109 учреждениях 116 бригадами», - сказано в заявлении.
Как отмечают в NCDC, с расширением программы вакцинации в будущем эта услуга будет доступна и в других пунктах вакцинации.
Тот, для кого удобнее предварительно записаться на визит, должны воспользоваться услугами сайта Минздрава Грузии или же позвонить на горячую линию 1522.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта и на первом этапе охватывала только сотрудников медицинских учреждений. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля - после того, как стране поставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Наряду с ними в стране использовались вакцины AstraZeneca и Pfizer, но в сравнительно небольших количествах. В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 24 июля достигло 391 781. Это более 10,5% от всего населения Грузии.
За сутки на Северном Кавказе умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 74 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 285.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 28 человек, в Дагестане - 15, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии по семеро, в Чечне - пятеро, в Кабардино-Балкарии - четверо, в Калмыкии и Северной Осетии - по трое, в Ингушетии и Адыгее зафиксировано по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 559 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Ингушетии и Адыгее.
- Ставропольский край + 293 (62 429 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 252 (57 228)
- Дагестан + 205 (40 301)
- Чечня + 123 (15 095)
- Калмыкия + 115 (23 995)
- Кабардино-Балкария + 82 (26 400)
- Карачаево-Черкесия + 57 (21 983)
- Северная Осетия + 54 (18 324)
- Ингушетия + 52 (17 248)
- Адыгея + 52 (15 962)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 298 919 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 24 июля, выявлено 6 102 469 заболевших коронавирусом.
Мэрия Тбилиси обещает оштрафовать лиц, расклеивших плакаты с Саакашвили
В мэрии Тбилиси заявляют, что плакаты с надписями «Нет нацам! Нет злу!» были расклеены на улицах столицы незаконно и грозят нарушителям санкциями.
Плакаты с надписями «Нет нацам! Нет злу!» стали появляться на улицах Тбилиси накануне. Главными адресатами политической антирекламы стали менеджеры нескольких грузинских телеканалов. Их изобразили под радугой рядом с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и руководителями нескольких НПО.
«Распространяется информация о том, что на разных улицах группы граждан самовольно расклеили плакаты и обезобразили внешний вид города, что является незаконным действием. Снятие указанных плакатов обеспечит «Тбилсервис групп». Что касается штрафов за нарушение законодательства, муниципальная инспекция мэрии Тбилиси будет действовать в рамках закона», - говорится в заявлении мэрии.
До сих пор неясно, кто является заказчиком рекламы. В оппозиции не сомневаются в том, что баннеры расклеили по инициативе правящей «Грузинской мечты». В партии власти до сих пор комментариев по этому поводу не делали, сообщают «Новости-Грузия».
- Предвыборные плакаты в Грузии разрешается размещать только в специально отведенных местах и на временных конструкциях. Согласно Избирательному кодексу Грузии, агитационные материалы и политическая реклама могут вывешиваться на зданиях, сооружениях и других объектах в случае согласия их собственников или владельцев. Вместе с тем, их запрещено размещать на культовых сооружениях, зданиях и сооружениях культурного наследия, в интерьере и экстерьере зданий органов государственной власти, местного самоуправления, судов, прокуратуры и так далее.
Сандро Базадзе занял четвертое место на Олимпиаде в Токио
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завершил выступление на Олимпиаде в Токио без медали. В схватке за бронзовую медаль Сандро Базадзе уступил представителю Южной Кореи Киму 15:11 и занял четвертое место на Олимпийских играх.
Базадзе выиграл первые два противостояния с египетскими фехтовальщиками, в четвертьфинале в напряженной схватке одолел главного фаворита турнира Сангука Охи из Кореи.
Однако в полуфинале грузинский спортсмен встретился с венгром Аароном Шилаги, которому уступил 13:15 после сомнительных решений судей, передает Общественный вещатель Грузии.
- На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.
- Правительство Грузии выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Игр, по 1 миллиону лари (318,5 тысячи долларов)
Лейбористская партия Грузии примет участие в выборах в самоуправление самостоятельно
«Лейбористская партия, как единственная непокорная, принципиальная и надежная партия, будет участвовать в этих выборах независимо», - заявил представитель партии Георгий Гугава. По его словам, у партии будут свои кандидаты в мэры и мажоритарные депутаты.
«Лейбористская партия - единственная, которая не подчинилась власти, и не вошла в парламент Иванишвили. Поэтому мы остались единственной принципиальной силой, мы будем участвовать в этих выборах самостоятельно, у нас будут свои кандидаты. Мы не сможем сотрудничать с политическими силами, которые, к сожалению, вошли в парламент и не собираются выходит оттуда», - сказал Георгий Гугава.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
В России повторен максимальный за время пандемии COVID-19 показатель смертности
В России повторен максимальный показатель смертности за все время пандемии COVID-19. По состоянию на утро субботы, 24 июля, за сутки от болезни скончались 799 человек, свидетельствует официальная статистика. Такой показатель за день достигается во второй раз за полтора года: первый был 16 июля.
За день коронавирус диагностирован у 23 947 человек. Общее число случаев, о которых сообщили власти, с начала пандемии достигло 6 102 469. На этой неделе издания «Медиазона», «Холод» и «Медуза» предположили, что эта статистика может быть занижена примерно в пять раз.
По официальным данным оперативного штаба, за время пандемии умерли 153 095 человек. Многие демографы считают, что эта оценка занижена в разы: только за 2020 год в стране умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем предсказывала статистика. Федеральные и региональные власти неоднократно ловились на манипуляциях со статистикой, ведущих, в итоге, к существенному занижению числа больных и умерших от COVID-19.
Телеканал «Дождь» получил угрозы от имени «Мужского государства»
Российский независимый телеканал «Дождь» получил угрозы от имени представителей так называемого «Мужского государства» - ультраконсервативного сетевого сообщества, декларирующего идеи патриархата. Об этом рассказали в фейсбуке ведущие канала Анна Монгайт и Мария Борзунова.
В тексте от имени представителя движения, который получил канал через телеграм, журналистам предложено извиниться перед «Мужским государством», прекратить любые передачи о ЛГБТ и правах женщин и не выпускать об этом материалы. Борзунова опубликовала скриншот с персональной угрозой ее семье.
13 июля телеканал «Дождь» уже обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз Монгайт от имени «Мужского государства». Ведущая программы «Женщины сверху» получила их после интервью с лесбийской парой, снявшейся на обложку российской версии журнала Elle.
- 23 июля в канале МГ в телеграме появился список из нескольких журналистов «Дождя». Они были названы людьми, «навязывающими народу содомию и извращение».
- Россия находится на 150 месте в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ». Среди прочего организация отмечает низкую активность государства при расследовании преследований журналистов.
Сенат США потребовал освободить двух осуждённых в России американцев
Сенат Конгресса США в пятницу принял резолюции с требованием освободить двух осужденных в России американцев – Пола Уилана и Тревора Рида. Проекты резолюций были представлены Комитету по международным делам представителями Демократической и Республиканской партий. Об этом сообщается на странице сенатора от Мичигана Дебби Стабенау.
51-летний Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж, а 30-летний Тревор Рид - на девять лет лишения свободы за применение насилия против полицейских. Свою вину оба не признали. Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять их на осужденных в США россиян.
В обоих случаях российские власти не предоставили убедительных доказательств их виновности, отмечается в резолюциях. В документах правительство США призывается к более активным действиям для освобождения американцев. Аналогичную резолюцию в июле приняла Палата представителей Конгресса.
- На резолюции Сената ответило в фейсбуке российское посольство в США. В тексте заявляется, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются с негуманным обращением внутри страны.
- Вопрос об освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
Россия возобновит полеты на курорты Египта через 6 лет после запрета
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять перелетов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Решение об этом принято в пятницу, - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Египет долгое время был одним из самых популярных туристических направлений из России, но в 2015 году все рейсы в него были закрыты после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 224 человека. Причиной катастрофы был назван теракт, ответственность взяло на себя египетское крыло запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир, чартеры по-прежнему были запрещены. Указ о запрете был отменен в июле президентом Владимиром Путиным. Заявки на рейсы на курорты подала 231 авиакомпания.
В Грузию прибыли американские военные, участвующие в учениях «Agile Spirit 2021»
По информации Минобороны Грузии, продолжается подготовка к многонациональным военным учениям «Agile Spirit 2021». После доставки в порт Поти американской техники, задействованной в учениях, в международный аэропорт Тбилиси воздушным путем были доставлены вертолеты, а также и военнослужащие США, участвующие в «Agile Spirit 2021».
По данным Минобороны, вертолеты типа Black Hawk HH-60 были переброшены из Германии с военного аэродрома Rammstein. В период проведения учений вертолеты будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации.
«Учения пройдут с 26 июля по 6 августа. Целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями Альянса и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности», - заявили в Минобороны Грузии.
Саблист Сандро Базадзе вышел в полуфинал Токио-2020
Фехтовальщик-саблист Сандро Базадзе вышел в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
В 1/4 финала Базадзе в напряженной схватке победил лидера мирового рейтинга Сангука Охи из Кореи со счетом 15:12.
Напомним, что в первой схватке Сандро Базадзе одолел египтянина Мохаба Самера 15:10, а во второй - опять-таки египтянина Зиада Эльсила 15:12.
- На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.
- Правительство Грузии выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Игр, по 1 миллиону лари (318,5 тысячи долларов)
Бывший президент Киргизии заподозрен в организации массовых беспорядков
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заподозрен в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года. По версии следствия, он пытался захватить власть сразу после освобождения протестующими против результатов парламентских выборов из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. По предъявленной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, это шестое уголовное дело, открытое против него.
По версии следствия, Атамбаев вступил в сговор с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым и другими высокопоставленными чиновниками, и «подогрел негативный и агрессивный настрой» в толпе своих сторонников, протестующих 9 октября на площади в центре Бишкека. Это, считает следствие, привело к массовым дракам, перешедшим в беспорядки, с применением огнестрельного оружия, камней и осколков тротуарной плитки.
В ходе этих событий автомобиль Атамбаева был обстрелян, было заявлено, что на него совершено покушение. Рядом с митингом его сторонников был обстрелян и автомобиль бывшего премьер-министра Сапара Исакова, который был освобожден из СИЗО вместе с Атамбаевым.
В тот же день в Бишкеке был введен режим чрезвычайного положения, объявлен комендантский час, в город была введена бронетехника. Атамбаев был задержан 10 октября. Адвокат бывшего президента утверждает, что на самом деле на акцию сторонников политика было совершено нападение, - передает Киргизская служба Радио Свобода.
- Алмазбек Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 годы. В июне 2020 года он был осужден на 11 лет лишения свободы по делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета. 30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на пересмотр в районный суд Бишкека.
- Против Атамбаева возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, о незаконной выдаче паспортов и о коррупции.
- В октябре 2020 года после парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты. Они привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, после смены власти в стране была изменена конституция, давшая новому президенту больше полномочий.
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