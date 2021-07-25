У жительницы Грузии выявили конго-крымскую лихорадку и коронавирус

Конго-крымская геморрагическая лихорадка и коронавирус одновременно подтвердились у жительницы муниципалитета Ахалцихе на юге Грузии. Об этом пишет региональное издание «Самхретис карибче».

Пациентка – женщина в возрасте до 40 лет. Изначально она поступила в ахалцихскую клинику «Имеди». Ее состояние было стабильным, однако врачи все же решили перевести ее в столицу. Сейчас женщина продолжает лечение в Тбилисской инфекционной больнице.

«Оказываются все необходимые медицинские услуги, поскольку у нее подтверждены две серьезные инфекции. Ответы по проведенным исследованиям мы будем знать в понедельник. Сейчас состояние удовлетворительное», - сообщили журналистам в больнице Тбилиси.

Крымская геморрагическая лихорадка - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму, сообщают «Новости-Грузия».

Заболевание, основным переносчиком которого является клещ (Hyalomma), встречается как у домашних животных, так и у человека. Если у животных оно протекает без клинических признаков, то у людей несвоевременное лечение может привести к летальным последствиям.

Чтобы избежать заболевания, специалисты рекомендуют: