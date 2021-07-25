В Грузии произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

«Выдвижение единого оппозиционного кандидата - ошибка, и очень хорошо, что не произошло широкого объединения вокруг Мелия», - заявил член «Гирчи» Александр Раквиашвили, говоря о предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

По его словам, чтобы победить Каху Каладзе в Тбилиси, необходимо дойти до второго тура, а для этого важно разнообразие кандидатов. По мнению Раквиашвили, «Национальное движение» желает оставаться безальтернативной оппозиционной силой, что может обернуться наихудшим результатом.

«По моему наблюдению, тактика «Национального движения» в основном заключается в том, чтобы либо уничтожить, либо поглотить другие оппозиционные партии и, несмотря на возможное поражение, остаться безальтернативной оппозиционной силой, что, я думаю, может обернуться наихудшим результатом. Поскольку мы знаем, что в противостоянии «Грузинской мечты» с «Национальным движением» победит «Грузинская мечта», - считает Александр Раквиашвили.

Что касается планов «Гирчи» в связи с осенними выборам в органы самоуправления, то, по словам Раквиашвили, они будут ждать действий других оппозиционных партий. По его словам, «Гирчи» не будет выдвигать кандидата на пост мэра Тбилиси, как и кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло, передает Общественный вещатель.