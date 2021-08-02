Экс-президент Кыргызстана «доставлен» в Бишкек, с ним проводятся следственные действия

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что бывший президент Аскар Акаев, прилетевший из Москвы в Бишкек, доставлен в ГКНБ. Об этом пишет кыргызская служба Радио Свобода.

В ведомстве напомнили, что Акаев был объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта «Кумтор». Как осуществлена процедура «доставления», ГКНБ не уточняет.

«В результате принятых ГКНБ мер бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе. В настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в ГКНБ и пообещали информировать о результатах проведенных следственных действий.

Ранее сообщалось, что первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прибудет в Бишкек сегодня, 2 августа. Он правил Кыргызстаном с 1990 по 2005 годы. Он и его семья бежали в Россию после революции в марте 2005 года.

8 июля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что бывшие президенты страны Аскар Аскаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск в рамках уголовного дела по факту коррупции на различных этапах реализации проекта «Кумтор».

Было заявлено, что правительство Кыргызстана в международном суде по делу Кумтора намерено доказать, что канадская компания Centerra Gold Inc. подкупала бывших руководителей страны.