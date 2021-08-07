Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия сообщил о планируемом террористическом акте против него. Соответствующее заявление Гварамия сделал после опроса в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

«Речь шла о планируемом против меня террористическом акте, о чем был опрос и продолжится завтра. Сказать больше я не могу… Я ничего не скажу в деталях… Вероятно, скоро придет время, когда я сделаю разъяснения», - заявил Гварамия, добавив, что опрос продолжится завтра.

Медиаменеджер отвечал на вопросы сотрудников СГБ в течение трех часов. Перед началом опроса он заявил журналистам, что ему не известно, из-за чего его вызвали в ведомство. Одновременно Гварамия высказал предположение, что это может быть связано с последним выпуском его программы «Мтавари акцентеби». В ней он утверждал, что СГБ прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни. В этой же программе Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, которые осуществляют тайную слежку.

«С рапортами это действительно не связано», - сказал Гварамия журналистам уже после опроса.

Не говорят о подробностях и в СГБ Грузии. В комментарии Общественному вещателю в ведомстве подтвердили лишь то, что опрос не касался скандального выпуска программы Гварамия.

«Появление Ники Гварамия в Службе государственной безопасности не связано с материалами, распространенными им в эфире. Он сам пожелал прийти в ведомство совершенно по другой теме, однако на данном этапе больше информации мы не предоставим», - заявили в пресс-службе СГБ.

Летом прошлого года Ника Гварамия заявил, что о подготовке покушения на журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Габуния. Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков, действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.

Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем. В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы.