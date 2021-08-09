Новости
Грузия впервые примет многонациональные военные учения Maple Arch
В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21. Об этом сообщили сегодня, 9 августа, в Минобороны Грузии.
В ноябре двухнедельные учения примет Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC). Задействованы в маневрах будут военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Организует Maple Arch 21 Минобороны Канады, а руководить ими будет грузинская сторона – Восточное командование Военно-морского флота Сил обороны Грузии.
«Вместе с канадскими инструкторами в Maple Arch 21 будут задействованы грузинские инструкторы», - сообщили в грузинском оборонном ведомстве.
Как отмечается, «с целью проведения учений в полноценной и безопасной обстановке» сегодня в JTEC прошла конференция по базовому планированию Maple Arch 21. На встрече представители грузинской стороны и других стран, участвующих в учениях, обсуждали цели маневров и условия для их успешного проведения.
Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона, сообщают «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Гарибашвили: у нас необыкновенные отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией
Одним из наших основных направлений должна быть успешная политика соседства; у нас необыкновенные отношения с тремя нашими соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время выступления на презентации десятилетнего плана развития МИД.
По словам главы правительства Грузии, армянские военные были освобождены благодаря успешному посредничеству, а Азербайджану были переданы важные карты заминированных территорий, пишет Общественный вещатель.
«Результатом успешной политики является то, что при нашем посредничестве мы достигли соглашения с нашими братьями, азербайджанцами и армянами, которое позволило освободить армянских военных, а также передать важные документы Азербайджану – карты заминированных территорий. Это успешный прецедент, который мы все создали – три соседние страны. Именно это должно быть одним из наших основных направлений, чтобы Грузия действительно стала одним из инициаторов мира и стабильности в регионе и прочной основой для дальнейшего развития. Платформа, которую мы можем предложить нашим дружественным и соседним странам, должна быть развита, и мы должны быть более активными в этом направлении», – заявил премьер-министр Грузии.
Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Рига рассматривает введение ЧС на латвийско-белорусской границе
Глава МВД Латвии предложила правительству ввести чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. По словам Марии Голубевой, такое решение необходимо для защиты латвийских и внешних границ Евросоюза от нелегальных мигрантов.
В случае принятия решения режим чрезвычайной ситуации введут в ряде приграничных районов Латвии. Пограничники смогут задерживать мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.
За последние три дня на латвийско-белорусской границе были задержаны более 200 нелегальных мигрантов.
Ранее режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью ввели власти Литвы после того, как стороны белорусской границы в республику проникли больше четырёх тысяч человек – преимущественно беженцев из Ирака.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведёт таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения отвергает.
Лукашенко считает катастрофой то, что молодежь в Грузии не говорит на русском
Грузия, как и Украина, – это моя «головная боль», – сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Он ответил на вопрос пророссийского политика, председателя партии «Нейтральная Грузия», руководителя Центра грузино-российской дружбы Валерия Кварацхелия.
«Я в советские времена был немало раз в Абхазии (правда в Южной Осетии не был), в Абхазии был, в Грузии был, кроме Тбилиси... Грузины, белая Волга, красивые девушки... Русские, белорусы, украинцы завидовали вам всегда! Я не говорю о достижениях – это был цветущий оазис. Что там произошло, я недавно видел. Не буду говорить почему: я хорошо отношусь к Грузии, к грузинам. Есть там и объективные, и субъективные причины, но из всего надо делать выводы, пока не поздно. Мы уже перешли красные линии, но пока не загнаны в угол. Надо возвращаться, садиться за один стол и определяться, что будем делать. И начинать с экономики надо, чтобы люди почувствовали, что в этом есть толк и смысл», – отметил он.
Лукашенко говорит, что Грузия «уже далеко отошла» от других постсоветских стран: здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину, а убедился в этом, когда несколько лет назад прогулялся по улицам Тбилиси вместе с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
«Он пригласил кого-то – они со мной общались не на русском языке, они говорили на английском, я с ними через переводчика общался. Катастрофа! Дальше будет хуже», – говорит Лукашенко.
Он заметил, что Грузия и другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряют традиционные рынки. Лукашенко также напомнил, что еще во время участия Грузии и Украины в СНГ он просил Михаила Саакашвили и Петра Порошенко не выходить из этого объединения, но те не прислушались.
«Выйти просто, а вот назад гораздо сложнее. По разным причинам, в том числе и морального порядка. Один меня не послушал, и второй не послушал», – сказал он.
Александр Лукашенко считает, что постсоветские государства на Западе никто не ждет:
«Слушайте, там не ждут! И не потому, что там вредный Запад, они агрессоры и прочие. Все от жизни людей, от экономики. У них своя экономика, у них свой рынок, они производят выше головы, им надо сбывать это, им нужны рынки. И мы им нужны прежде всего как рынок сбыта. Ну, и как говорят еще наши журналисты, как дешевая рабочая сила. Ну кто в Польше сейчас будет собирать клубнику? Девушки из Украины. А я не хочу, чтобы белорусы туда поехали. Я лучше сам буду высевать здесь клубнику, и пусть они здесь топчутся», – сказал Лукашенко.
Он уверен, что основой для объединения государств на постсоветском пространстве может стать экономика.
Кристина Тимановская выставила на аукцион свою медаль
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались против её воли вывезти из Токио после критики белорусских спортивных чиновников, выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года, которые проходили в Минске. На данный момент стоимость лота превысила пять тысяч долларов.
Все средства от продажи медали будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку спортсменам Беларуси, находящимся в оппозиции к режиму Лукашенко.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что её хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политического убежища за рубежом, так как опасается преследования на родине.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. 4 августа она вылетела из Токио в Варшаву через Вену. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что тренер попросил Тимановскую отказаться от выступления в связи с рекомендацией медиков, обеспокоенных эмоциональным и психологическим состоянием спортсменки.
Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака. МОК считает, что они причастны к попытке выслать из Токио Кристину Тимановскую.
Лукашенко пообещал признать Крым российским сразу после российского бизнеса
Александр Лукашенко заявил, что готов признать аннексированный Крым частью России после того, как это сделает российский бизнес. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во Дворце независимости 9 августа, трансляцию вёл канал ОНТ. Лукашенко заявил, что отношения Минска и Украины находятся в низшей точке и у него "развязаны руки".
"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – заявил Лукашенко. По его словам, в этом случае он готов будет переступить через международные обязательства.
Крым был аннексирован в марте 2014 года. Россия называет эти события восстановлением исторической справедливости, а полуостров и расположенный на нём город Севастополь – двумя своими регионами. Почти все страны мира не признают этого. Против Москвы после аннексии введены санкции США и Евросоюза.
Через семь лет после аннексии, опасаясь санкций, в Крыму не работают крупные российские компании, банки, государственные корпорации. Операторы мобильной связи тарифицируют звонки с полуострова как международную связь. Там нет отделений государственного банка ВТБ и "Сбербанка". Местные спортивные команды не приняты в российские спортивные федерации. Крымская железная дорога официально не связана с государственной монополией РЖД.
Минск не признаёт Крым частью Россию. Национальный перевозчик "Белавиа" не выполняет рейсы на полуостров. Лукашенко ранее утверждал, что стране угрожали отключением от международной межбанковской системы SWIFT в случае, если он признает Крым российским. В последние месяцы он заявляет, что Киев вынуждает его разрешить авиарейсы на полуостров, однако пока этого не сделано.
- Режим Лукашенко остался в международной изоляции в Европе после президентских выборов в августе 2020 года. Лукашенко в шестой раз подряд был объявлен на них победителем. Единственная европейская страна, оказывающая ему поддержку, – Россия. Только с начала 2021 года белорусский лидер три раза встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии Forbes
Председатель правления казахстанской компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии журнала Forbes, обогнав экс-премьера Бидзину Иванишвили. На это обратило внимание издание Bm.ge.
Состояние Ломтадзе, по данным Forbes, составляет 5.1 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира он на 597-м месте. Состояние Иванишвили же оценивается в 4.8 млрд долларов, он на 632-м месте.
«Эхо Кавказа» писало об успехе Ломтадзе в октябре прошлого года. Компания, которой принадлежит Kaspi Bank, тогда успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже. До IPO Ломтадзе был владельцем 26% акций компании. Учитывая стоимость ценных бумаг, его состояние оценили в $1,8 млрд.
Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.
В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
В Грузии вновь вводят обязательное ношение масок на улице
Власти Грузии возвращают в действие предписание об обязательном ношении защитных масок как в помещениях, так и на улице.
«С завтрашнего дня ношение масок обязательно везде, где собирается более 5 человек», – сказал сегодня на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гибрадзе подчеркнул, что новые положения распространяются абсолютно на всех граждан, в том числе, прошедших полный курс вакцинации. Штраф за нарушение правила ношения маски составит 20 лари (около 6 долларов), за повторное появление в общественных местах без маски сумма штрафа удваивается.
Правило обязательного использования масок на открытом пространстве в Грузии отменили 22 июня. До последнего времени носить маски нужно было только в общественном транспорте и в закрытых помещениях.
Решение о повторном введении регуляций принято в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявлено 2236 новых случаев заражения, а 44 человека скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 450,1 тысячи случаев инфицирования, более 403,7 тысячи выздоровели, 6128 скончались.
В Хургаду прилетел первый за шесть лет рейс из России
Первый после шестилетнего перерыва самолёт из Москвы приземлился в понедельник, 9 августа, в египетском курортном городе Хургада. Рейс авиакомпании EgyptAir вылетел рано утром из аэропорта Домодедово.
После возобновления авиасообщения самолёты из Москвы будут летать по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно египетская и российская стороны будут выполнять по 10 рейсов еженедельно.
Авиасообщение между Египтом и Россией было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения на Синае пассажирского лайнера компании "Когалымавиа". Самолёт летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала авиакатастрофу как теракт. В 2018 году возобновились регулярные рейсы из Москвы в Каир, но чартерное сообщение оставалось закрытым.
Кроме того, 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдовой. Сообщение с этими странами приостанавливали из-за пандемии коронавируса.
Подростков госпитализировали в Грузии после загара с использованием отвара листьев инжира
Двое подростков попали в ожоговый центр Тбилиси после загара с использованием отвара из листьев инжира. Об этом журналистам сообщили врачи медицинского учреждения.
Школьницы в возрасте 12 и 13 лет были переведены в столичную клинику из Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). По словам врачей, они получили ожоги до 20% тела и их повреждения довольно серьезные.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», медики призывают всех отказаться от использования народных средств и во время загара использовать защитные средства, а также не находиться долго под солнцем с 11:00 до 17:00. Особенно воздержаться советуют детям и пожилым людям, их купальные костюмы должны максимально закрывать тело.
Исполняется год с начала массовых протестов в Беларуси против Лукашенко
К годовщине президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа прошлого года, гражданские активисты в разных странах провели акции солидарности с участниками белорусских протестов.
В Стокгольме на манифестации присутствовали министр иностранных дел Швеции Анн Линде, министр культуры Аманд Линд, активистка-защитник окружающей среды Грета Тунберг.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 8 августа, опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". В документе отмечается, что год назад "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".
В Европейском союзе ценят непрестанную и мужественную борьбу народа Беларуси за уважение прав человека и основных свобод, призыв белорусов к новым, демократическим выборам. "Год спустя этот призыв остаётся неуслышанным. Режим Лукшенко репрессирует общество, углубляя разрыв с белорусским народом", говорится в декларации. Непризнанный ЕС правитель в Минске "игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека".
8 августа акции солидарности с Беларусью прошли в Варшаве и Белостоке.
Главный политический оппонент Лукашенко, Светлана Тихановская, отвергла результаты голосования 9 августа. Она назвала выборы сфальсифицированными и заявила, что набрала от 60 до 70 процентов голосов избирателей. 14 августа было объявлено о создании Координационного совета оппозиции, список участников которого был открыт для всех, кто не признал результаты, объявленные режимом Лукашенко.
12 октября Координационный совет ультимативно потребовал от нелегитимного президента прекратить репрессии, освободить арестованных и отказаться от поста главы государства к 25 октября. После отказа Лукашенко выполнить требования оппонентов, некоторые предприятия объявили о забастовочных акциях протеста.
Вскоре, в течение нескольких месяцев, всё открытое протестное движение в Беларуси было подавлено.
1 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о 450 задокументированных случаях пыток и издевательств над задержанными. К концу 2020 года правозащитный центр "Весна" собрал одну тысячу документированных свидетельств, связанных с пытками.
На понедельник 9 августа официальные СМИ Беларуси анонсировали "Большой разговор с президентом". Агентство БЕЛТА сообщило, что Лукашенко "встретится с журналистами и представителями общественности".
От коронавируса в Грузии за сутки скончались 44 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 44 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6128 человек.
За сутки в стране выявили 2236 новых случаев коронавируса. Накануне провели 23 439 тестов: PCR-тестов – 10 915, экспресс–тестов на антиген – 12 524.
Выздоровели еще 3146 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 450 149, выздоровевших – 403 762.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,54%, за последние 14 дней составляет 8,74%, за неделю – 9,75%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 16 028человек, всего в Грузии применили 641 242 вакцины.
Бибилов и Бжания посетили музей Ксанских эриставов в Ахалгори
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, прибывший в Южную Осетию с визитом, посетили накануне Ахалгорский район.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера, Бибилов и Бжания вместе с членами абхазской делегации побывали в Армазской церкви Святого Георгия (684 г.) и Государственном историко-краеведческом музее. Гостям провели экскурсию по дворцовому комплексу, рассказали о быте и жизни Ксанских Эриставов, а также об истории строительства замка.
В июне текущего года стало известно, что главная достопримечательность Ахалгори – дворец-замок Ксанских эриставов передали в ведомственное подчинение югоосетинского Министерства культуры.
«Аслан Бжания был весьма впечатлен красотой и самобытностью музейного комплекса. Он оставил запись в книге почетных посетителей, пожелав музею процветания и благодарных посетителей», – говорится в сообщении.
Визит Аслана Бжания, прибывшего в Южную Осетию для участия в мероприятиях по случаю 13-й годовщины августовской войны 2008 года, завершается сегодня утром.
Пентагон призвал движение «Талибан» к «добросовестным переговорам»
Министерство обороны США распространило заявление с оценкой положения в Афганистане и уточнением миссии США в условиях наступления на правительственные войска отрядов движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом информирует «Голос Америки».
Миссия США в Афганистане по-прежнему состоит в безопасном и упорядоченном выводе американских войск, согласно указаниям президента Джо Байдена, говорится в публикации. При этом США продолжают поддерживать афганские силы в плане финансирования и технического обслуживания, а также, когда это возможно, с помощью «оборонительных воздушных ударов».
В Вашингтоне испытывают «потрясение» от многочисленных сообщений о нарушениях «Талибаном» прав человека, включая насильственное проникновение в здания неправительственных организаций и использование гражданских лиц в качестве живого щита.
Пентагон призвал движение «Талибан» приостановить свои наступательные операции и «вступить в добросовестный диалог для урегулирования конфликта путем переговоров, – подчеркивает военное ведомство США.
СМИ: соратница Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию
Одна из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщили в воскресенье несколько СМИ со ссылками на «анонимные» и »осведомленные» источники.
По данным источника агентства «Интерфакс», Соболь улетела в Стамбул.
Ранее Преображенский суд Москвы назначил соратнице Навального наказание в виде полутора лет ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ограничения подразумевают запреты на выход из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, смену места жительства без уведомления, выезд за пределы Москвы и области, а также посещение массовых мероприятий.
Отмечается, что теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.
Кроме признания виновной по «санитарному делу», в апреле Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.
- «Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей», утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по «санитарному делу» категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.
Западные СМИ сообщили, что талибы установили контроль над Кундузом
Талибы захватили Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение.
Представитель местных властей сообщил британской компании Би-би-си, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем «Талибана» (организация запрещена в России). По поступающей информации, в городе начались пожары.
Некоторые зарубежные корреспонденты сообщили о жертвах среди мирного населения, среди погибших - женщины и дети. Официального подтверждения этой информации нет.
Телеканал CNN сообщил сегодня о падении Кундуза, назвал столицу одноименной провинции первым важным провинциальным центром, перешедшим под контроль талибов со времени начала их наступательных операций в мае этого года.
Ираклий Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-ограничений
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-ограничений в преддверии выборов в местные органы власти. Об этом он заявил журналистам сегодня, 8 августа, после получения первой дозы прививки от коронавируса.
По словам премьера, вопрос будет обсуждаться 9 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом он подчеркнул, что о тотальной блокировке и мерах, которые могут негативно повлиять на экономику, речи не идет. Говорить будут о целесообразности введения таких правил, как ношение масок на открытом пространстве, ограничение массовых собраний и обязательное прохождение ПЦР-теста в ряде случаев, сообщают «Новости-Грузия».
«Мы входим в активную избирательную фазу. Мы должны учитывать, что проведем выборы по определенному стандарту», - сказал Гарибашвили. По словам премьера, только так можно будет обеспечить «выборы высокого стандарта».
«Я также выступил с инициативой предложить ЦИК как можно скорее провести вакцинацию всех членов комиссии. Мы также хотим предложить это всем кандидатам и, в целом, всем, кто подключен к этим выборах, чтобы провести безопасные от коронавируса выборы высокого стандарта», - сказал он.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 344 новых случаев заражения, а 30 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими - оба компонента вакцины получили около 150 тысяч человек или 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 447,9 тысяч случаев инфицирования, более 400 тысяч выздоровели, 6 084 скончались.
Премьер-министр Грузии привился вакциной Pfizer
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил первую дозу прививки от коронавируса совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Гарибашвили оказался одним из немногих членов правительства, которые до сих пор не прошли вакцинацию от COVID-19. Некоторые СМИ даже назвали его «антиваксером», сообщают «Новости-Грузия».
Сегодня укол Гарибашвили делали в присутствии телекамер. Сам премьер подчеркнул, что он решился на прививку, несмотря на то что недавно переболел ковидом и у него достаточно много антител.
«Четыре месяца назад я перенес ковид в достаточно легкой форме, и у меня были антитела, однако, несмотря на это, я решил привиться, чтобы еще больше усилить иммунитет», - сказал Гарибашвили.
Глава правительства призвал всех последовать его примеру и пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы можем победить пандемию только с помощью вакцинации», — отметил он.
Он также пожелал объяснить, почему остановил свой выбор на вакцине Pfizer. «Моя супруга привилась китайской вакциной Sinopharm. И мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению: вакцина абсолютно безопасна», - сказал премьер.
- Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 8 августа достигло 626 343. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек, что составляет чуть более 5% от всего населения Грузии.
Сборная Грузии завоевала восемь медалей на Олимпиаде в Токио
Сегодня, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры, которые стали самыми успешными для грузинских спортсменов. Сборная Грузии завоевала рекордное количество медалей за всю историю независимости страны.
Страна была представлена на играх 35 спортсменами в 11 дисциплинах и завершила соревнования с 8 медалями (2 золотые, 5 серебряных, 1 бронзовая).
Триумфатором игр в Токио является «самый сильный человек» планеты, грузинский штангист-супертяжеловес Лаша Талахадзе, выигравший свою вторую по счету Олимпиаду. Талахадзе взял в рывке 223 кг, улучшив свой же мировой рекорд. Аналогично, Талахадзе обновил свой мировой рекорд и в толчке, где он поднял 265 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений Лаша набрал 488 кг, заодно установив третий мировой рекорд в ходе одного турнира.
По итогам Токио-2020 сборная Грузии заняла 33-е место в общекомандном зачете, опередив такие крупные страны, как Турция, Индия, Украина, Испания и Аргентина, сообщает Общественный вещатель.
В Токио состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр
В Токио состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она прошла без зрителей на 68-тысячном Национальном стадионе. Знаменосцем российской команды выступил двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. На прошедших играх он завоевал золото в весовой категории до 97 кг.
Соревнования проходили с 23 июля по 8 августа. Разыгрывались 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Из-за пандемии коронавирусной инфекции игры впервые были перенесены на нечетный год, изначально они должны были состояться прошлым летом. Впервые же в истории большинство соревнований прошло без зрителей, не допущенных на трибуны из-за эпидемиологической обстановки.
В играх-2020 приняли участие спортсмены, представляющие 206 стран, и олимпийская сборная беженцев. России запрещено было участвовать в турнире, поэтому официально российские атлеты выступали за команду национального Олимпийского комитета. Национальный флаг на турнире для участников был запрещен, вместо гимна Александрова играла музыка Чайковского.
Официально, на олимпийском турнире не ведется соревнование по числу выигранных наград, считается, что это противоречит олимпийскому духу. По неофициальным подсчетам российская команда заняла пятое место по числу золотых медалей или третье по общему числу наград. При обеих методиках учета первое место в неофициальном зачете за США, второе - за Китаем.
Согласно первой методике, игры в Токио стали худшими для российской сборной за всю современную историю страны. При таком подсчете, в 2016 и 2012 команда занимала четвертое место, в 2008 и 2004 - третье, в 2000 и 1996 - вторая. В 1992 в играх участвовала сборная стран СНГ и заняла первое место.
Если подсчитывать не золотые медали, а общий зачет, Россия показала лучший результат со времен игр в Афинах в 2004 году. Тогда команде удалось завоевать 90 медалей, в Токио - 71, в 2012 году в Лондоне - 70, в 2008 году в Пекине - 59, в Рио-де-Жанейро в 2016 году - 55.
ЦИК Грузии определил номера партий на выборах в органы местной власти
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на сегодняшнем заседании определила порядковые номера избирательных субъектов на выборах в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Согласно материалам на сайте ЦИК, заявку для прохождения регистрации в общей сложности подали 54 избирательных субъекта. После 8 августа заявки больше не принимаются.
Для 15 партий, представленных в парламенте Грузии, порядковые номера были распределены в первую очередь. Остальные партии получили их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.
- «Третья сила»
- «Европейская Грузия – Движение за свободу»
- Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»
- «Движение государство для народа»
- «Единое национальное движение»
- «Европейские демократы»
- Алеко Элисашвили – «Граждане»
- Давид Тархан-Моурави – Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»
- «Лело для Грузии»
- Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии
- Республиканская партия Грузии
- «Закон и справедливость»
- «Грузия»
- Гоги Цулая – «Новые христианские демократы»
- «Мамули»
- «Зеленая Земля»
- «Реформатор»
- Джонди Багатурия – «Картули даси»
- «Европейские социалисты»
- Георгий Лагидзе – «Будущая Грузия»
- «Прогресс и свобода»
- «Партия развития Грузии»
- «Наша единая Грузия»
- «Социал-демократическая партия Грузии»
- Георгий Гахария – «Для Грузии»
- «Свободный выбор – Новая альтернатива»
- «Белые»
- «Национально-демократическая партия»
- Мамука Тускадзе «За социальную справедливость»
- «Социалистическая рабочая партия»
- «ЭРИ»
- Элене Хоштария – «Дроа»
- Эка Беселия «За справедливость»
- «Левый альянс»
- Давид Чичинадзе – «Трибуна»
- «Гирчи»
- «Свободная Грузия» – Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа
- Тамаз Мечиаури – «За Единую Грузию»
- «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия»
- «Сахе +»
- «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»
- Альянс демократов
- «Третий путь»
- Народная партия (партия все еще находится в процессе регистрации)
- Зураб Гирчи Джапаридзе – «Гирчи – Больше свободы»
- «Евроатлантический путь Грузии»
- «Свободные демократы»
- Ана Долидзе – «Для народа»
- «Реформаторы»
- Гачечиладзе – Партия зеленых
В 13-ю годовщину августовской войны ВС Украины выразили солидарность Силам обороны Грузии
В 13-ю годовщину российско-грузинской войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) выразили солидарность Силам обороны Грузии и осудили действия России. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, распространенном сегодня, 8 августа.
«ВСУ осуждают военные действия РФ против Грузии, начатые 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальском районе/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию», - сказано в заявлении.
В ВСУ считают, что боевые действия против Украины, начатые в феврале 2014 года, стали следствием попыток успокоить агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта в 2008 году.
«ВСУ выражают солидарность и заявляют о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Вторжение России и оккупация 20% Грузии – грубое нарушение принципов Устава ООН, Хельсинкской конвенции, фундаментальных норм и принципов международного права. В эти дни вместе с ВС Грузии мы скорбим по жертвам войны, воздавая дань их памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль непоправимых потерь», - сказано в заявлении.
Иракские авиакомпании остановили полёты в Минск из-за миграционного кризиса
Иракское управление гражданской авиации запретило национальным авиакомпаниям полеты в Минск. Решение принято по распоряжению правительства страны, сообщается в фейсбуке ведомства. Перелеты закрыты на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе, где ежедневно задерживаются десятки граждан Ирака.
Летом литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на белорусской границе. В республику проникли больше четырех тысяч человек, не имеющих визы. Значительная часть из них прилетела в Минск, заявив целью поездки туризм. В Ираке посредники предлагают жителям нелегальную миграцию Евросоюз через белорусскую границу, сообщается в ряде журналистских расследований.
Евросоюз обвиняет в ситуации режим Александра Лукашенко. Утверждается, что белорусские власти способствуют нелегальной миграции. Вильнюс требует ужесточить санкции против Минска. Страны Евросоюза усилили давление на Багдад, чтобы остановить массовое прибытие мигрантов, передает журнал Politico.
Белорусские власти обвинения официально не признают. Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей в качестве ответных мер на санкции Евросоюза. Связанные с властью телеграм-каналы сообщают, что в Минск могут начать летать рейсы из Кабула.
Президент Грузии впервые поставила под сомнение «соглашение Мишеля»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые поставила под сомнение корректность «соглашения Мишеля», гарантом соблюдения которого она являлась. В интервью телекомпании «Имеди» Зурабишвили заявила, что не понимает пункта договора, связанного с условиями назначения досрочных парламентских выборов.
28 июля «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
«Я не должна ничего говорить о содержании документа, но была первая версия соглашения, которая не содержала [пункта о] 43%, и правящая партия не подписала его. После чего они подписали версию, где уже был отображен этот пункт. Это касается не только Грузии. Очень опасно так легко уступать вопрос о легитимации выборов», - заявила президент.
Зурабишвили добавила, что стороны должны были раньше думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества. Здесь же она подчеркнула, что парламентские выборы 2020 года были признаны международными партнерами легитимными, исходя из чего их результаты не могут быть подвергнуты сомнению.
Одновременно президент отметила, что считает неправильным прекращать «соглашение Мишеля» из-за «деструктивной стороны» - партии «Единое национальное движение». «Само понятие основная оппозиционная партия ошибочно. Эта партия выбрала маргинализацию. Не подписала [соглашение Мишеля], осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа. Подождем выборов и посмотрим на людей», - заявила Зурабишвили.
Ранее на этой неделе Зурабишвили резко раскритиковала «Грузинскую мечту» за выход из соглашения Шарля Мишеля. Президент заявила, что оно было «безальтернативным» и уже сыграло важную роль, поэтому она не разделяет аргумент правящей команды о том, что документ «не уменьшил политическую поляризацию».
Объясняя свое решение о выходе из «соглашения Мишеля», в ГМ подчеркнули, что самая большая оппозиционная партия страны – «Единое национальное движение» («ЕНД») – отказывается от его подписания, несмотря на то что при этом она требует от властей исполнения обязательств, определенных в договоре.
Одновременно в «Грузинской мечте» заявили, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы.
Действия правящей партии осудили в США и Европе. Некоторые международные партнеры Грузии прямо заявили, что последние события «вызвали сомнения в политической траектории Грузии».
В ответ на решение ГМ некоторые оппозиционеры отказались от собственных парламентских мандатов, а другие заявили, что в знак протеста будут участвовать лишь в голосованиях по реформам.
Власти Кубы легализовали малый и средний частный бизнес
Власти Кубы, находящейся под управлением Коммунистической парии, расширили список секторов экономики, в которых может работать частный бизнес, сообщает официальная газета страны Granma. Теперь бизнесмены смогут заниматься более чем двумя тысячами видами деятельности вместо 127, разрешенных до этого. Решение принято на фоне давления на экономику американскими санкциями и кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавируса.
Либерализация экономики на острове началась в 2010 году, однако решение о масштабном разрешении частного бизнеса было анонсировано только в феврале этого года. Теперь список видов деятельности, которые разрешены на острове отменен, а вместо него принят список из 124 видов бизнеса, которые запрещены для частного сектора. Что именно запрещается - не уточняется.
К 2020 году на Кубе были выданы больше 600 тысяч лицензий для частного бизнеса, большая часть из них относились к туристическому сектору, - пишет журнал Time. В частном бизнесе работают около 13 процентов работающего населения острова. Однако туристический сектор понес катастрофически ущерб из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В начале 2021 года туристический поток на остров сократился на 95,5 процентов, передает канал Telesur. При этом в районах, все еще принимающих туристов, отмечается резкий рост числа заражений коронавирусом нового типа, сообщает Radio Televisión Martí.
На фоне падения экономики и пандемии коронавируса, на острове прошла серия самых массовых c начала 1900-х годов протесты. Они были подавлены властями, сообщается о тысячах арестов.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.