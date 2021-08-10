Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев, 4 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 422 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 159 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины - 38, 79 и 82 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 37, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 74 лет.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 199 человек. Зарегистрировано 334 летальных случая. Выздоровели 18 427 человек.