Анна Долидзе поборется за пост мэра Тбилиси от партии «Для народа»

За полтора месяца до выборов в местные органы власти оппозиционная партия «Для народа» выдвинула кандидатуру своей основательницы Анны Долидзе на пост мэра Тбилиси. Презентация состоялась сегодня, 14 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Обращаясь к избирателям, Долидзе обозначила свой главный приоритет – решение насущных проблем жителей Тбилиси. «Этот город не для одного процента населения и их интересов; этот город не для детей, возле школ которых находятся бензозаправочные станции; этот город не для матерей, у которых нет тротуаров, чтобы гулять с детьми; этот город не для родителей, у которых нет парков, где без машин можно гулять с детьми; этот город не для пожилых людей, у которых нет ни одного пространства, где они могут реализовать себя, найти коллег, друзей, единомышленников», - сказала она.

Анна Долидзе является бывшим членом Высшего совета юстиции, экс-советником четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. После смены власти в 2012 году она была назначена заместителем министра обороны Тинатин Хидашели. В начале карьеры Долидзе также работала во влиятельной неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».

На выборах парламента осенью 2020 года Долидзе выставила свою кандидатуру в мажоритарном округе Дидубе-Чугурети в Тбилиси. Согласно официальным итогам выборов, Долидзе заняла третье место – ее опередил кандидат от правящей партии Георгий Вольский и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.