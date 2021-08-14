Спутниковый интернет Илона Маска может заработать в Грузии

Грузия может стать первой страной, в которой американская компания SpaceX запустит свой спутниковый интернет в тестовом режиме. Об этом сообщает Грузинское агентство инноваций и технологий (GITA) при Минэкономики.

«SpaceX высказала интерес к участию Грузии в процессе интернетизации. Соответственно, с их стороны Грузия рассматривается как одна из первых пилотных стран, населению которой SpaceX будет предоставлять спутниковый интернет», - говорится в сообщении GITA.

Детали будущего сотрудничества с руководством SpaceX обсудили замминистра экономики Грузии Ираклий Надареишвили, директор GITA Автандила Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе. На встрече присутствовали главный финансовый офицер американской компании Брет Джонсен и инвестор Билл Райхерт.

Как отмечается, стороны договорились, что в ближайшее время при помощи GITA SpaceX начнет официальную процедуру получения лицензии интернет-провайдера в Грузии.

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.

Тем не менее, только обеспечения глобального покрытия недостаточно. SpaceX еще нужно договариваться с местными регулирующими органами и получать разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг. По состоянию на июнь 2021 года Starlink работал в бета-версии в 11 странах.