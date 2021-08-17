"Национальное движение", "Европейская Грузия", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа" представили кандидатов в мажоритарии Тбилиси

Четыре оппозиционные партии — «Национальное движение», «Европейская Грузия», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа» Элене Хоштария — представили кандидатов в мажоритарии сакребуло Тбилиси.

Кандидатов представили лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, лидер «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе и лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

«Я приветствую решение «Национального движения», чтобы не гипотетически, когда мы придем во власть, а уже сегодня, показать нам пример - я не хочу всего для себя, мы хотим изменения, и в этом изменении место абсолютно всех партий, которые этого желают», - заявила лидер политической партии «Дроа» Элене Хоштария.



Как отметила Хоштария, часть оппозиции в борьбе, с одной стороны, едина, а с другой стороны предлагает обществу разнообразие.



«Мы предлагаем очень важное историческое решение — коалиционное правление. Наши мажоритарии — это первый наиболее четкий признак этого коалиционного правления. Еще раз приветствую решение «Национального движения» - самой крупной оппозиционной партии, чтобы не гипотетически, когда мы придем во власть, а уже сегодня, показать пример — я не хочу всего для себя, мы хотим изменения, и в этом изменении место абсолютно всех партий, которые этого желают. В этой борьбе мы едины, а с другой стороны, предлагаем разнообразие, что представляет наше общество», - заявила Хоштария.

В частности, от партии «Европейская Грузия» в Самгори мажоритарным кандидатом будет Дато Жгенти, Бесик Донадзе — в Исани и Георгий Нониашвили — в Чугурети.

Мажоритарным кандидатом партии «Дроа» в Глдани будет лидер партии Элене Хоштария, мажоритарным кандидатом в Ваке — Бату Кутелия, а в Крцаниси — Тамаз Ахобадзе.

Мажоритарным кандидатом партии «Гирчи — Больше свободы» в Дидубе будет Ника Мосиашвили, в Надзаладеви — Бадри Григалашвили, в Мтацминда — Тенгиз Киртадзе и в Сабуртало — Борис Куруа.