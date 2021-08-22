10% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса

Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.

Только одну дозу вакцины получили 675 978 человек или более 23,7% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 22 августа, в целом в Грузии сделали 962 165 уколов.

В течение последней недели в среднем в стране делали по 25 тысяч уколов в день. 20 августа был зафиксирован рекордный показатель – прививки сделали более 28,5 тысяч человек. Накануне провели более 23,3 тысяч прививок от COVID-19.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.

Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщают «Новости-Грузия».