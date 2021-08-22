В Южной Осетии отметили День российского флага

Сезонные рабочие из Грузии, трудоустроенные в Германии по правительственной программе, пожаловались в суд из-за плохих условий, сообщает телеканал «Формула».

11 бенефициаров программы подали коллективную жалобу в грузинский суд. Истцы утверждают, что Государственное агентство по содействию трудоустройству не предоставило им полную информацию об условиях программы. Теперь они требуют возместить им моральный и материальный ущерб.

«Все до последней копейки должны были оплачивать мы… О необходимости покупки билетов сказали за два дня до отъезда. Я посчитал свои расходы, мой долг [составил] 1 100 евро. Я одолжил деньги чтобы уехать, потом снова взял в долг, чтобы вернуться. Я чувствую себя обманутым… Я хочу, чтобы мне возместили все, что я потратил и что должен был привезти», - сказал один из истцов журналистам.

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Спустя всего месяц Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушениях прав и тяжелых условиях соотечественников. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии обещало отреагировать на проблему и привести условия труда граждан Грузии в соответствие с существующими стандартами. Тем не менее, жалобы от сезонных рабочих сохранились, многие из них подробно рассказали о проблемах в комментариях грузинским СМИ, передает агентство «Новости-Грузия».

Уже в конце июня многие бенефициары вернулись на родину. Они объяснили свое решение невыплатой положенной заработной платы и другими нарушениями условий договора со стороны работодателя.

Соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Германии было подписано 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение 1-3 месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания. Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.