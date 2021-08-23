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На пост мэра Тбилиси партия «Лело» выдвинула Анну Бибилашвили
Оппозиционная партия «Лело за Грузию» представила Анну Бибилашвили в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси, сообщает «Новости-Грузия».
Анна Бибилашвили - урбанист и архитектор, обладает особым видением развития столицы и готова по-новому воспринять проблемы города, заявил на презентации лидер партии Мамука Хазарадзе.
Первым номером партийного списка «Лело» для голосования по пропорциональной системе стал депутата парламента Бадри Джапаридзе.
«Я хочу призвать всех поддержать «Лело», поддержать любую оппозиционную партию, потому что сегодня у нас общая цель - борьба с голодом, нищетой, безработицей и, самое главное, с нигилизмом», - сказал Хазарадзе.
Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.
Другие новости дня
Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра
Власти Польши приняли решение соорудить на границе с Беларусью заграждение высотой 2,5 метра. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак. Также, по его словам, будет увеличено число военнослужащих, направленных на границу в помощь пограничникам.
Эти шаги - реакция Варшавы на резкое увеличение в последние недели числа мигрантов, как правило граждан Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, которые пытаются перейти границу Беларуси с Польшей с целью попросить убежища в Европейском союзе. Варшава и ее партнеры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что они потворствуют нелегальной миграции или прямо ее организуют, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.
По данным погранслужбы Польши, в 2020 году на границе были задержаны 122 нелегальных мигранта, а с начала 2021 года - уже почти 800. В Литве эти цифры еще больше. Протяженность границы Польши и Беларуси - около 400 километров, частично она проходит по широкой реке Западный Буг. Мигранты, как правило, пытаются перейти границу в северной ее части.
Владимир Зеленский наградил Ираклия Гарибашвили Орденом первой степени
Украинский президент Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Орденом первой степени «За заслуги».
Аналогичные награды были переданы президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису, президентам Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Словакии и Молдовы, а также премьер-министрам Румынии, Словакии и Хорватии.
Напомним, грузинская делегация отправилась в Украину 21 августа. Сегодня Ираклий Гарибашвили принимал участие на саммите «Крымская платформа», где помимо него были представлены делегаты еще 45 стран, сообщает SOVA.
В Киеве состоялась неформальная встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля
В украинской столице состоялась неформальная встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Информацию об этом в Facebook распространила глава департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Грузии Нино Гиоргобиани.
Как пишет Гиоргобиани, Ираклий Гарибашвили и Шарль Мишель встретились в Киеве в рамках саммита «Крымской платформы».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в саммите «Крымской платформы», где выступил с речью. К участникам саммита обратился также президент Европейского совета Шарль Мишель.
В саммите приняли участие лидеры более 40 государств.
В США окончательно одобрена вакцина Pfizer от COVID-19
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в полном объеме одобрило использование для людей старше 16 лет вакцины от COVID-19, разработанной американской корпорацией Pfizer и германской BioNTech.
Этот препарат уже активно используется в США и многих других странах мира для вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако он был одобрен в США лишь для экстренного использования, что накладывало ряд ограничений. Как отмечается в заявлении ведомства, сегодняшнее одобрение вакцины может послужить для тех людей, которые до сих пор относились к ней с недоверием, дополнительным подтверждением ее надежности и безопасности.
Pfizer первой из всех вакцин получила одобрение для экстренного использования в США – еще в декабре прошлого года. С тех пор в США было сделано более 200 миллионов прививок этой вакцины. Для экстренного использования в США одобрены еще две вакцины – Moderna и Johnson&Johnson, общее число сделанных в стране прививок превысило 350 миллионов.
Несмотря на то что в Соединенных Штатах привито уже больше половины населения, в последние недели в стране вновь отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Его связывают с распространением штамма «дельта». Отмечаются и случаи инфицирования привитых, однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вакцинация существенно снижает риски тяжелого течения заболевания и смерти.
В России одобрены четыре вакцины отечественного производства и ни одна из зарубежных, включая Pfizer.
Прокуратура РФ признала нежелательными четыре религиозные организации
Генеральная прокуратура России признала деятельности четырех зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны.
- Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия),
- Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия),
- Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение»,
- Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение» (Украина).
Поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, в противном случае их членам грозит административная и уголовная ответственность.
«Новое поколение» - международное апостольское движение протестантских церквей. Оно насчитывает более 400 церквей в СНГ, Европе и США. «Движение «Новое поколение» имеет единую стратегию и цель - утвердить законы и принципы, записанные в Библии, во всех сферах жизни - в СМИ, культуре, политике, образовании, бизнесе и тому подобное», - сообщается на сайте организации. Церковь основал пастор Алексей Ледяев, раньше он руководил пятидесятнической церковью, однако после раскола был отстранен от пасторского служения «за отступление от стандартных религиозных правил».
Впервые церковь была зарегистрирована на Украине городе Марганец Днепропетровской области в 1990 годы. 31 октября 2006 в стране было зарегистрировано Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение». Его возглавил Андрей Тищенко. Под его опекой находится около 400 поместных церквей, 110 из них - на территории России.
- Летом 2021 года Госдума ужесточила уголовную ответственность за участие и руководство нежелательной неправительственной организацией. За участие в работе таких организаций для лиц, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичное деяние либо имеют судимость за совершение такого преступления, предусмотрен штраф либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Также возможно наказание в виде обязательных либо принудительных работ.
- Религиозная организация Свидетели Иеговы ранее была признана в России экстремистской и запрещена, десятки ее последователей осуждены - в том числе к реальным срокам заключения.
Талибы предупредили, что не согласятся на продление сроков вывода сил НАТО
Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) предупредило, что не согласится на продление срока вывода из страны американских и других иностранных войск сверх ранее объявленной крайней даты, то есть 31-го августа.
В Вашингтоне ранее, комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из Афганистана, может потребовать присутствия западных войск в стране и после установленного дедлайна.
23 августа в результате перестрелки в аэропорту Кабула между неизвестными вооруженными людьми, американскими и германскими военными и афганскими охранниками был убит афганец. Кто именно этот человек, не ясно. Трое местных ранены. Представители НАТО позднее сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Афганистан через столичный аэропорт покидают десятки тысяч людей, помимо вывозимых из страны сотрудников иностранных дипмиссий. Многие афганцы боятся мести исламистов за сотрудничество с западными правительствами. Талибы разместили вблизи аэропорта свои силы. Они утверждают, что пытаются помочь обеспечить соблюдение порядка.
За несколько дней хаоса, начиная с 15 августа, когда талибы заняли Кабул, в городском аэропорту погибли более 20 человек, в основном в результате стрельбы и давки. Президент США Джо Байден, говоря о кризисе и обстоятельствах, которыми сопровождается эвакуация людей, сказал, что его советники по безопасности обсуждают возможность оставить американских военных в Афганистане дольше, чем до конца августа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, на экстренной встрече лидеров «Группы семи» 24 августа попросит Байдена продлить период эвакуации. А МИД Франции уже согласился с тем, что для завершения вывоза людей из Кабула необходимо больше времени.
Представитель талибов Сохаил Шахин в интервью Sky News в понедельник подчеркнул, что дальнейшее присутствие иностранных солдат в Афганистане «создаст атмосферу недоверия» и «спровоцирует реакцию». «Это красная черта. Президент Байден анонсировал, что до 31 августа будут выведены все военные силы. То есть, если они продлят срок, это будет означать, что они продлят оккупацию», - сказал Шахин. Какие возможные последствия могут ожидать западных союзников, Сохаил Шахин не уточнил.
По информации Белого дома, с 14 августа США эвакуировали или помогли выехать из Афганистана примерно 37 тысячам человек.
Безопасность кабульского аэропорта обеспечивают тысячи американских, британских солдат и военных из других западных стран-союзниц. Они стремятся, в том числе, не допустить новых случаев несанкционированного прохода людей на летное поле и обеспечить спокойный прием и отправку военных и гражданских самолетов, задействованных в процессе эвакуации.
В то время как талибы пытаются закрепить власть и контроль над Афганистаном и Кабулом, на севере страны вызов им бросили остатки афганской армии и местные формирования в провинции Панджшер. Противники исламистского движения в регионе, который давно известен как оплот антиталибских сил, объединились в Национальный фронт сопротивления. Талибы утверждают, что им удалось вернуть под свой контроль три района в провинции Баглан, которая граничит с Панджшером. Но местные источники сообщили Радио Свободный Афганистан, что боестолкновения продолжаются в двух из этих районов, которые бойцы сопротивления ранее объявили свободными от талибов.
Паата Имнадзе: Локдауна не будет, но введут ограничения
В Грузии не планируется объявление локдауна, но рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны. Об этом журналистам сегодня, 23 августа, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Комментируя сложное эпидположение в стране и возросшую смертность, специалист сказал, что «из каждой тысячи человек, которые заболеют коронавирусом, умрут 10-13 человек».
Вирусолог сегодня побывал в регионе Кахетии и заявил, что там ожидается осложнение эпидположения, так как процент вакцинации в регионе низкий, между тем грядет сезон сбора винограда и сопровождающих его застолий и свадеб.
«Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и благоразумие, перенести большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого. Пусть хорошо проведут ртвели, и потом, может быть, положение у нас будет получше», - отметил Имнадзе.
Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах из-за низких темпов вакцинации.
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по негативным показателям уже превысила все предыдущие эпидкризисы. За последние сутки было выявлено 2 354 новых случаев инфекции, скончались 60 человек. За 22 дня августа в Грузии от коронавируса скончались почти 1 000 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Предвыборные выплаты Путина составят полтриллиона рублей
Выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные президентом Владимиром Путиным, обойдутся бюджету более чем в 500 миллиардов рублей (примерно 675 миллионов долларов США). Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета. По словам Макарова, направить их на поддержку граждан стало возможно, так как экономика страны практически восстановилась после кризиса.
22 августа Путин на предвыборном съезде партии "Единая Россия" предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – в среднем по 15 тысяч рублей. По словам Путина, выплаты пенсионерам партия должна "проработать" после того, как сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. Президент не состоит в партии, но участвует в её предвыборных мероприятиях.
В начале июля Путин подписал указ о выплатах пособий семьям с детьми. На одного ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет было предложено выделить 10 тысяч рублей. Выделение этих денег он проанонсировал в ходе прямой линии в июне. На следующий год это пособие не запланировано.
Выборы в Госдуму в России запланированы на середину сентября. В восьмой созыв нижней палаты российского парламента будут избраны 450 депутатов, срок действия их полномочий – пять лет.
В Одессе обнаружили массовое захоронение жертв НКВД
В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружили массовое захоронение жертв НКВД, оно включает 29 могильников. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в фейсбуке.
"На сегодняшний момент после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников – отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы, жертвы коммунистического террора", – говорится в сообщении.
Место указал одесский историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД возле Одессы в 1930-х годах.
На странице Украинского института национальной памяти также сообщили, что ранее на этом же месте были обнаружены расстрельные ямы. Они располагались с интервалом в 1 метр, а кости погибших в них лежали в несколько слоев. Сообщается, что трупы расстрелянных присыпали землей на 20-30 см, а сверху насыпали мусор. Потом эту свалку ровняли, чтобы скрыть места массового убийства.
Согласно данным архивных документов, могильники могут находиться и на территории воинской части, которая граничит с полигоном.
В настоящее время могильники локализуются, количество жертв репрессий пока не подсчитано, но, как утверждают историки, этот объект является одним из крупнейших в Украине. Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ.
CNN: в аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и НАТО
Вашингтон изменил правила входа в кабульский аэропорт, который остается последним шансом покинуть захваченный "Талибаном" (движение запрещено во многих странах) Афганистан. Теперь на территорию аэропорта будут пускать только граждан США, стран НАТО и держателей грин-карт (подтверждает наличие вида на жительство в США у человека, не являющегося гражданином страны). Об этом сообщает CNN.
Как уточнил собеседник телеканала, афганцев, которые подали заявки на участие в программе США по специальной иммиграционной визе (SIV) – она рассчитана на тех, кто работал на правительственные силы и агентства США, – также не пропустят в аэропорт Кабула.
По словам источника, проверять документы на входе помогают талибы. Граждане США, стран НАТО могут провести с собой только ближайших родственников – супругов или детей.
Сообщается, что в аэропорту остаются 20 тысяч человек, которые хотят покинуть Афганистан. Среди них много мужчин-афганцев призывного возраста без документов.
Ранее сегодня сообщалось о перестрелке, которая произошла в районе аэропорта Кабула между афганскими силами безопасности и неизвестными. В результате погиб один из сотрудников сил безопасности Афганистана, еще три человека получили ранения.
В перестрелке участвовали также американские и немецкие военнослужащие. Они не пострадали. Причина стрельбы и ее инициаторы пока не уточняются.
Боевики группировки "Талибан" (запрещенной в России и других странах) 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Афганцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.
Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
Гарибашвили: неурегулированные конфликты подрывают европейскую и евроатлантическую безопасность
«Хочу поблагодарить президента Владимира Зеленского за организацию этого мероприятия в условиях глобальной пандемии. Создание «Крымской платформы» дает возможность поговорить об ужасных вещах, совершенных против нашего народа оккупационными силами», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на саммите «Крымской платформы».
По словам Гарибашвили, неурегулированные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность.
«13 лет назад Российская Федерация совершила широкомасштабное военное нападение на Грузию, в результате чего были убиты сотни мирных жителей и военнослужащих, сожжены и разрушены десятки грузинских сел, что спровоцировало новую волну этнических чисток и изгнание из своих домов сотен тысяч этнических грузин. В результате Россия оккупировала два неотделимых региона Грузии. Этот шаг потряс всю европейскую безопасность и международный порядок, основанный на законах. Позже, в 2014 году, Украину постигла та же участь. Мы стали свидетелями сознательной политики России по срыву мирных процессов, дестабилизации безопасности на местах и усугублению бремени людей, пострадавших от конфликта. Все это происходит при нивелировании международных обязательств, в частности соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого сторонами при посредничестве ЕС.
Неразрешенные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность. Совместными усилиями с нашими партнерами мы должны занять более решительную позицию против незаконной оккупации и «ползучей аннексии», — заявил Гарибашвили, передает Первый канал.
По словам Гарибашвили, без урегулирования конфликтов в регионе, Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации.
«Несмотря на существующие риски в сфере безопасности, Грузия и Украина продолжают свои устремления по интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Грузия привержена мирному урегулированию конфликта. Мы намерены разработать более широкое и активное видение мирного урегулирования конфликта. Мы взяли на себя ответственность за это перед нашим народом и твердо следуем по этому пути. В то же время мы движемся к однозначной консолидации демократических реформ с устойчивым экономическим развитием, с европейскими и евроатлантическими устремлениями. Мы надеемся, что «Крымская платформа» станет важной платформой, которую будут поддерживать наши международные партнеры, и окажет долгосрочное влияние на вызовы, стоящие перед Черноморским регионом», — заявил Гарибашвили.
В Грузии зафиксирован случай смерти дважды вакцинированного человека
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в Грузии зафиксирован случай смерти дважды вакцинированного человека.
«Такой случай действительно зафиксирован, это очень прискорбный факт, хотя подобные единичные случаи были зафиксированы в мире, как на сегодняшний день и в Грузии, это не должно быть поводом для паники, поскольку это всего 0,001%. Вакцина в целом защищает нас от смертельных случаев. У таких пациентов развились несовместимые для жизни повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, и в этом случае усилия врачей оказались безрезультатными», — заявила Тикарадзе.
По ее словам, на этой неделе Координационный совет обсудит вакцинацию третьей дозой вакцины.
«Решение о «бустерной» дозе (прививка третьей дозой вакцины) на данном этапе принято только для определенной группы. На этой неделе мы обсудим внесение этого изменения и в протокол Грузии. Использование третьих доз в массовом порядке пока не обсуждается», — заявила министр, передает Первый канал.
В Южной Осетии 41 новый случай инфицирования коронавирусом, одна пациентка скончалась
В Южной Осетии от последствий коронавируса за сутки скончалась одна пациентка, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По ее словам, в инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 49 пациентов с коронавирусной инфекцией.
«В палате интенсивной терапии находятся три человека. За прошедшие сутки в медцентр госпитализирован один пациент, выписаны двое», - сказала Джиоева.
В свою очередь, Югосетпотребнадзор сообщает данные по заболеванию коронавирусом, зафиксированные за пятницу.
Как сообщила агентству "Рес" в понедельник глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 284 проб 41 показала положительный результат. "Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 677 человек, 48 человек сняты с учета", - сказала Кочиева.
По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4751 человек, 4074 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31767 исследований на коронавирусную инфекцию.
В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей с COVID-19, 25 из них помещены в реанимацию
В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, в особо тяжелом состоянии находится 22-дневный младенец.
«В клинике лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, в реанимации находятся 25 пациентов. Из них один - особенно тяжелый, 22-дневный пациент находится на управляемом дыхании», - сообщила «ИнтерпрессНьюс» медицинский директор Новой детской клиники Цицишвили Майя Чхаидзе.
Представители сферы здравоохранения говорят, что штамм «Дельта», циркулирующий в настоящее время в Грузии, меняет представления о коронавирусе. Если ранее высокая летальность от COVID-19 по большей части наблюдалась среди возрастных пациентов и больных хроническими заболеваниями, то теперь жертвами вируса становятся в том числе молодые и здоровые люди.
В российском полевом госпитале в Абхазии находятся 42 пациента с COVID-19
Медики Южного военного округа (ЮВО) России пятый день в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми.
Как сообщает "Апсныпресс", в настоящее время в госпитале на лечении находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов самопровозглашенной республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Также медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение трех дней было обработано более 100 анализов, все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.
Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Президент Владимир Путин своим указом присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова – бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее именем Ахмата Кадырова назвали Чеченский государственный университет. В вузе заявили, что с такой идеей весной выступила группа студентов и педагогов.
До этого государственные СМИ писали, что жители поселка Гикало недалеко от Грозного обратились к Кадырову и лично попросили его построить мечеть имени Абдул-Кадыра, сына Ильяса Беноевского, прадеда Рамзана Кадырова. До этого две самые большие мечети республики – "Сердце Чечни" и "Сердце матери" – получили названия в честь отца и матери Рамзана Кадырова.
Именем Кадырова-старшего также назван футбольный клуб из Грозного (изначально он назывался "Терек"), личный фонд Кадырова и множество других объектов в республике, от школ до электростанций. ВВС подсчитало, что в Чечне в честь нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников названы 346 улиц и переулков.
За минувшие сутки от коронавируса в Грузии скончались 60 человек
За минувшие сутки в Грузии было выявлено 2354 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний.
За последние 24 часа скончались 60 пациентов. Это второй результат показателя дневной смертности с начала пандемии. Рекордное значение - 74 человека за сутки - было зафиксировано в минувшую субботу.
Всего в Грузии выявлено 517 098 случаев заражения коронавирусом, 453 488 человек выздоровели и 6831 человек умер.
На данный момент лечение в полевом госпитале в Дигоми проходят 87 ковид-инфицированных пациентов. Как сообщил "ИнтерпрессНьюс" координатор полевого госпиталя Реваз Кучухидзе, состояние здоровья пациентов средней тяжести, среди них «довольно много» зависящих от кислорода.
Прием пациентов в полевом госпитале Дигоми начался 20 июля. Как известно, в госпитале работают врачи, занятые в ковид-гостиницах, и медицинский персонал Республиканской больницы.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила сегодня, что новый полевой госпиталь создан также и на улице Кавтарадзе в Тбилиси.
«Подобная инфраструктура полевого типа создана в столице также на улице Кавтарадзе. В госпитальной части мы открыли новое учреждение на 200 коек, где вчера уже начат прием пациентов. Оно может принять около 200 пациентов, которые будут обеспечены кислородом. Сейчас мы обсуждаем, сможет ли госпитальный сектор в регионе Кахетии принять ту нагрузку, которая ожидается, исходя из эпидисследования. В случае необходимости мы рассмотрим обустройство в Кахетии пространства временного содержания, где наши граждане получат необходимую медицинскую помощь », - сказала Тикарадзе.
На вопрос журналистов, не переполнены ли клиники в Аджарии, Екатерина Тикарадзе ответила, что в госпитальном секторе больше нет мест и в этом плане ситуация особенно критическая в Тбилиси.
В Киеве открывается саммит "Крымская платформа"
В Киеве сегодня – накануне 30-летия независимости Украины – открывается международный форум "Крымская платформа", на котором украинские власти хотят обсудить пути возвращения аннексированного Россией полуострова.
Кроме Украины, в конференции примут участие правительственные делегации 45 стран: США, всех членов ЕС, Великобритании, Грузии, Молдавии, Турции, Северной Македонии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. В их числе девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также послы соответствующих государств на Украине. На форуме в Киеве они обсудят ключевые проблемы аннексированного Россией полуострова, включая гуманитарные и вопросы безопасности.
Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называют "шабашем" и грозят его участникам последствиями. Незадолго до его начала форума российские власти ввели персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Создать "Крымскую платформу" президент Украины Владимир Зеленский предложил в сентябре 2020 года во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Первоочередная цель Киева – сформировать коалицию стран для поддержки освобождения Крыма, Черного и Азовского морей от российской оккупации и преодоления ее негативных последствий. Пока к инициативе Украины присоединилась примерно половина государств, которые в марте 2014 года поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуждении аннексии Крыма Россией.
В Киеве рассчитывают, что "Крымская платформа" станет постоянной площадкой, которая поможет со временем вернуть Украине Крым, аннексированный Россией в 2014 году.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в саммите. Официальный визит делегации Грузии в Украину начался 21 августа. В рамках визита Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также состоялись переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
В составе грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, - вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Илия Дарчиашвили.
- Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года – после свержения на Украине власти президента Виктора Януковича Россия ввела на полуостров войска и под контролем военных провела там референдум о присоединении полуострова к России. Украина и большинство стран мира не признали аннексию.
- Москва называет присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости и отрицает обвинения в аннексии украинского полуострова.
Президент Байден рассчитывает, что эвакуация из Кабула завершится к 31 августа
Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на трудности операции по эвакуации американцев и их союзников из Афганистана, он по-прежнему рассчитывает, что она завершится к намеченной дате – 31 августа.
Выступая в воскресенье в Белом доме, Байден сказал, что с середины августа, когда Кабул заняли отряды движения «Талибан» (запрещено в Казахстане как террористическое), США эвакуировали по воздуху из столицы Афганистана уже около 28 тысяч человек – американцев, граждан других стран, в том числе афганцев, которым могут грозить репрессии со стороны талибов. Также несколько тысяч человек эвакуировались самолетами союзников США.
Байден отметил, что талибы не нападают на американских военных и в целом не мешают проведению эвакуации. При этом он не исключил, что срок окончания эвакуации – 31 августа – все же может понадобиться перенести, если об этом попросят партнеры США. Ожидается, что тема будет обсуждаться на онлайн-саммите «Группы семи» 24 августа.
Нет точных данных о том, сколько человек еще ожидают в Кабуле эвакуации. У аэропорта собрались тысячи афганцев, которые стремятся покинуть страну, однако, судя по всему, далеко не все из них соответствуют критериям для эвакуации. Попытки проникнуть в аэропорт сопровождаются драматическими сценами, за последнюю неделю в аэропорту Кабула и на подступах к нему погибло около 20 афганцев.
Отвечая на вопросы журналистов, Байден вновь выступил в защиту своего решения о выводе войск из Афганистана, где американские военные находились около 20 лет. По словам президента США, оставаться в стране на неопределенный срок и вести кровавую войну с талибами не соответствовало интересам Соединенных Штатов.
Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов сдать Панджшер
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) заявило, что направляет бойцов в провинцию Панджшер на северо-востоке Афганистана, поскольку местные чиновники отказались передать власть мирным путём. Панджшерское ущелье – одна из последних территорий страны, которую не контролируют талибы. Большинство жителей этого региона - этнические таджики.
Исламисты выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду - сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Талибы заявили, что дают Масуду четыре часа на то, чтобы его сторонники сложили оружие. В противном случае, говорится в заявлении "Талибана", участники сопротивления "будут наказаны". В интервью телекомпании "Аль-Арабия" в воскресенье Масуд заявил, что готов к переговорам и компромиссу с талибами, чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако, если талибы откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он.
В телефонном интервью агентству Reuters Ахмад Масуд заявил, что надеется провести с талибами мирные переговоры, но его силы готовы к бою.
- "Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны. Лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
- Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами
- "Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Вор в законе Отари Бойцов (Кублашвили) найден мертвым в Краснодаре
В Краснодаре найден мертвым вор в законе Отари Бойцов (Кублашвили). Тело криминального авторитета было обнаружено в съемной квартире, где он долгое время скрывался от полиции.
В 2018 году Бойцов был досрочно освобожден из колонии с тяжелым поражением спинного мозга. В том же году он был объявлен в розыск за уклонение от административного надзора и по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщает Lenta.ru
Согласно информации сайта "Прайм Крайм", Бойцов - уроженец Краснодара, в марте 2013 года был признан вором в законе в исправительной колонии №13 в Мурманской области.
Президент Турции заверил Зеленского в поддержке «Крымской платформы»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что на саммите «Крымской платформы» Турцию будет представлять министр иностранных дел страны, а также заверил в дальнейшей поддержке данной площадки, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма», – цитирует Эрдогана пресс-служба ведомства.
Президент Украины также обратился к Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымскотатарских политзаключенных, которых удерживают в России.
Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам своего визита в Украину объяснила, почему не сможет остаться на саммит «Крымской платформы».
Ранее посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не сможет принять участие в саммите «Крымской платформы» из-за событий в Афганистане, а вместо него Германию будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах координации и взаимодействия «Крымской платформы» с другими международными форматами, в том числе с Организацией Объединенных Наций, чтобы дальше усилить ее эффективность.
Он также отметил, что на учредительном саммите «Крымской платформы» не имеет значения, должностное лицо какого уровня представляет определенную страну, так как все участники берут на себя одинаковые полные обязательства.
Международный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа 2021 года – к 30-летию Независимости Украины.
Сейчас участие в саммите «Крымской платформы» подтвердили представители 45 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины.
ЕНД выдвинуло вторую часть кандидатов в мэры на местных выборах
«Единое национальное движение» выдвинуло вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. Лидер партии Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.
Кандидатами от «Национального движения» станут:
- Сенаки - Коба Накопия;
- Озургети - Ираклий Глонти;
- Чохатаури - Нона Сихарулидзе;
- Цаленджиха - Гия Харчилава;
- Чхороцку - Бадри Карчава;
- Они - Важа Цецадзе;
- Цагери - Мадонна Бенделиани;
- Цхалтубо - Заза Метревели;
- Ткибули - Бесик Зосиашвили;
- Багдати - Георгий Робакидзе;
- Харагаули - Давид Маглаперидзе;
- Сачхере - Ирине Грдзелишвили;
- Ахалцихе - Давид Валиашвили;
- Ахалкалаки - Мелик Райсян;
- Ниноцминда - Авак Мдоян;
- Боржоми - Гиви Джоборди;
- Душети - Леван Леквеишвили;
- Тианети - Илья Арчемашвили;
- Казбеги - Имеда Шиолашвили;
- Марнеули - Эльдар Мустафаев;
- Болниси - Вахтанг Чагелишвили;
- Гардабани - Бесик Кахабришвили;
- Цалка - Руслан Хуцишвили;
- Кварели - Александр Мчедлишвили.
В то же время «Единое национальное движение» поддержит кандидатов от оппозиции: Зураба Джапаридзе в Лагодехи, Зураба Буцхрикидзе в Терджоле, Нодара Чачанидзе в Чиатуре, Лию Мухашаврия в Ланчхути, Зуру Джибухая в Хони, Гиги Гуледани в Местия, сообщает Общественный вещатель.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. ЕНД идет на выборы под номером 5.
Вселенский патриарх Варфоломей посещает Украину
Константинопольский патриарх Варфоломей, которого называют также Вселенским, посещает с визитом Украину. Это его первый приезд в эту страну после того, как Константинопольская церковь даровала Православной церкви Украины автокефалию в начале 2019 года. Варфоломей участвует в торжествах, посвященных 30-летию независимости Украины.
Варфоломей прибыл в Киев 20 августа. В субботу он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, помимо прочего, назвал религиозный фактор одним из тех, которые Россия применяет против Украины как «гибридное оружие». По всей видимости, он имел в виду заявления российских официальных лиц о притеснении на Украине верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая не признает автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) канонической.
Около полутора тысяч прихожан УПЦ (МП) протестовали в субботу в Киеве против визита Варфоломея.
В воскресенье на территории музея-заповедника София Киевская прошло богослужение, которое возглавили патриарх Варфоломей и глава ПЦУ митрополит Епифаний. Вселенский патриарх призвал верующих УПЦ (МП) вернуться к «общению», а Варфоломей выразил надежду, что рано или поздно они присоединятся к автокефальной церкви. На богослужении присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко, при котором была создана ПЦУ и ей был дарован томос об автокефалии.
30-летие независимости Украины празднуется 24 августа. К этому дню приурочено множество мероприятий, включая военный парад в Киеве. 23 августа в столице Украины пройдет первый саммит Крымской платформы с участием представителей десятков государств. Он должен стать демонстрацией того, что мировое сообщество не признает аннексию Крыма Россией.
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