За минувшие сутки в Южной Осетии были выявлены 52 случая COVID-19, один человек умер

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что располагает заслуживающими доверия сообщениями о серьезных преступлениях и нарушениях со стороны талибов, которые вернулись к власти в Афганистане.

По словам Бачелет, есть информация о проводимых бойцами движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) внесудебных казнях гражданских лиц. Поступают также сведения о вербовке детей в вооруженные группы, об ущемлении прав женщин и ограничениях на протесты тех, кто не согласен с талибами.

Выступая в Совете по правам человека в Женеве во вторник, Мишель Бачелет не привела деталей о внесудебных казнях, но подчеркнула, в частности, что страх за судьбы афганских женщин обоснован, также как и опасения за журналистов и новое поколение общественных лидеров, которые заявили о себе в последние годы.

«Есть риск насилия и репрессий в отношении разнообразных этнических и религиозных меньшинств в Афганистане, исходя из предыдущих примеров нарушений при правлении талибов и сообщений об убийствах и нападениях за последние месяцы», - заявила Бачелет. Она призвала создать специальный механизм, орган по мониторингу прав человека в Афганистане, а права женщин назвала «основополагающей красной чертой».

Независимые эксперты ООН в области прав человека в совместном заявлении указали на то, что многие люди в Афганистане сейчас вынуждены скрываться, чтобы избежать расправы от рук талибов, которые обходят «дом за домом». «Обыски, аресты, унижения, запугивания, захват собственности, акты мести – это то, о чем уже поступают сообщения», - говорят эксперты.

На нынешнем экстренном обсуждении ситуации настояли Пакистан и Организация Исламского сотрудничества, пишет Reuters. В представленном ими проекте резолюции Бачелет предложено подготовить отчет по Афганистану и представить его на сессии в марте. Документ содержит призыв ко всем сторонам уважать права человека, обеспечив полноценное участие в жизни общества женщин и меньшинств.

Представитель Китая настаивал при этом на расследовании и привлечении к ответственности американских и других иностранных военных за возможные нарушения в период боевой операции в Афганистане, отмечает «Би-би-си».

«Талибан» придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001-го года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул.

С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и девочек, обеспечить некоторую свободу слова.

Из Афганистана тем не менее продолжают бежать тысячи местных жителей. Некоторые из них опасаются мести за сотрудничество с западными правительствами. За последние десять дней через аэропорт Кабула на специальных эвакуационных самолетах вылетели около 50 тысяч иностранцев и афганцев. Люди надеются успеть покинуть страну до 31-го августа. Пока это крайний срок вывода из Афганистана всех американских солдат, о котором говорил президент США Джо Байден. Талибы уже предупредили о последствиях в случае, если вывод иностранных военных затянется.