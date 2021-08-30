В Южной Осетии за сутки от коронавируса скончался один пациент

В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация из Чеченской Республики во главе с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Как пишет «Апсныпресс», гостей принял абхазский лидер Аслан Бжания. Во встрече участвовал глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба.

Аслан Бжания поприветствовал гостей и поблагодарил руководство и народ Чеченской Республики за «многолетнюю поддержку Абхазии», в том числе и в борьбе с пандемией.

«Есть беда, а в беде мы всегда друг друга поддерживаем. Мы, конечно, эту пандемию преодолеем, и я уверен, что впереди будут светлые, добрые события», – сказал Бжания, добавив, что ждет в гости главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ахмед Дудаев, в свою очередь, от имени Рамзана Кадырова передал слова приветствия и поздравления абхазскому народу в связи с днем признания Россией независимости Абхазии (26 августа в Абхазии отмечают День международного признания).

«Мы в Чеченской Республике любим и уважаем абхазский народ с его богатой древней историей и культурой. Мы дорожим нашими братскими отношениями. Знаем, с какими проблемами на разных этапах истории пришлось столкнуться абхазскому народу на пути к своей независимости», – сказал Дудаев.

Он также выразил надежду на дальнейшие еще более тесные, конструктивные и дружеские отношения между Чечней и Абхазией.

Как сообщалось ранее, в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым, Абхазия получит в дар еще две машины скорой помощи. По информации министра здравоохранения Чечни, машины уже находятся на границе, и максимум через пару дней уже будут на месте.

Аслан Бжания также предложил обсудить возможности организации приезда молодых жителей Чечни на летний отдых в Абхазию, что будет способствовать «знакомству и дружбе между молодыми поколениями Абхазии и Чечни».

«Надо нам продумать, как уже на следующий год это организовать. Пусть наши дети общаются и дружат, потому что в единстве и братстве наша сила», – сказал Бжания.