Президент Грузии раскритиковала власти за отказ от помощи ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правительства об отказе от макрофинансовой помощи Евросоюза для нее непонятно. Об этом глава государства сказала в ходе специального брифинга, сообщает «Грузия онлайн».

«В любом форме и по любой причине ослабление европейской поддержки и ее интереса к нашей стране и нашему региону на руку лишь тем внутренним или внешним силам, которые пытаются дестабилизировать или ослабить страну. Именно с учетом этих обстоятельств отказ от кредита Евросоюза – довольно непонятный шаг для значительной части населения и для меня лично», - заявила Зурабишвили.

По словам президента, экономический аргумент правительства – необходимость сократить внешний долг – не поддается анализу. «Каким бы ни был рост нашей экономики, даже если он выражается двузначными числами, он все же не отменяет того социального и человеческого ущерба, который Covid-19 нанес нашему населению, и снижению которого непосредственно послужил заем в размере 75 млн евро (или 300 миллионов лари). Непонятно, почему сегодня сокращение внешнего долга стало приоритетнее кризисного положения собственных граждан», - отметила президент.



Зурабишвили считает, что до тех пор, пока двузначный рост экономики не отразится на благосостоянии населения, логику отказа в помощи будет трудно понять. Более того, Зурабишвили уверена, что вопрос получения или неполучения кредита имеет не только экономическую нагрузку: «Здесь главное – репутация нашей страны, надежность нашего слова!».

«Действительно, государство обладает правом отказать от любого кредита, но изменение отношения к подписанным документам и односторонние необъясненные решения могут повлиять на будущий рейтинг страны, а также на настроения иностранных инвесторов», - предупредила президент.

Саломе Зурабишвили убеждена, что «экономический изоляционизм, который сегодня недостижим даже для богатых стран мира и является опасной иллюзией для нас, как для маленькой страны, не лежит в основе этих решений, но необходимо проявлять осторожность, чтобы такие шаги не породили в населении ложных представлений».