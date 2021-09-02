Виола фон Крамон ответила премьеру Грузии: Никогда не называла себя боссом

Правящая партия «Грузинская мечта» за 20 дней потратила на рекламу 2 794 718 лари (901,5 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Службы государственного аудита. Речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года, сообщает «Новости-Грузия».

Самую крупную сумму - 2 274 308 лари (733,6 тысяч долларов), правящая партия потратила на наружную рекламу – баннеры и плакаты. Интернет реклама «Грузинской мечте» обошлась в 311 245 лари (более 100 тысяч долларов), а другие рекламные расходы составили 209 164 лари (более 67,4 тысяч долларов).

Несравнимо меньше, чем правящая партия, но больше всех из оппозиции на рекламу потратила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария – «За Грузию». Со 2 по 22 августа расходы партии Гахария на рекламу составили более 79,8 тысяч лари (25,7 тысяч долларов). Из них 76,2 тысяч лари (более 24,5 тысяч долларов) было выделено на наружную рекламу. Интернет реклама обошлась партии более 2,7 тысяч лари (873 долларов), а другие рекламные расходы составили более 975 лари (315 долларов).

На третьем месте оппозиционная партия «Европейская Грузия», которая за указанный период потратила на рекламу в общей сложности более 51,4 тысяч лари (около 16,6 тысяч долларов). В основном (51 тысяча) это интернет-реклама, остальные рекламные расходы составили 415 лари (около 135 долларов).

Что касается бывшей правящей партии «Единое национальное движение», то за отчетный период на рекламу самая крупная оппозиционная партия потратила более 38,1 тысячи лари (12,3 тысячи долларов). «Национальное движение» тратит деньги на интернет-рекламу - 25,5 тысячи лари (8,2 тысяч долларов). На остальные рекламные расходы партия выделила примерно 12,5 тысяч лари (более 4 тысяч долларов).

Партия «Стратегия Агмашенебели» за указанный период всего на рекламу потратила 9,8 тысяч лари (более3,1 тысяч долларов). Из них партия потратила самую крупную сумму – 7,3 тысяч лари (более 2,3 тысяч долларов) на интернет-рекламу, а остальные рекламные расходы составили 2,5 тысяч лари (более 800 долларов).

Что касается партии «Лело для Грузии», то за 20 дней августа партия потратила на рекламу более 4,3 тысячи лари (примерно 1,4 тысяч долларов). Расходы интернет-рекламы из них составили 950 лари (более 306 долларов), а остальные рекламные расходы – более 3,3 тысяч долларов (примерно 1,1 тысяч долларов).