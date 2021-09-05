Почти 17% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса

Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 475 748 человек, что составляет 16,7% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.

Только одну дозу вакцины получили 362 608 человек или 29,4% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 5 сентября в целом в Грузии сделали 1 314 104 укола. Из них 22 733 прививок от COVID-19 провели накануне.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.

Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщает «Новости-Грузия».