Гарибашвили обещает поставить на ноги село и победить безработицу в Грузии

Власти Грузии планируют реализовать новые проекты и расширить уже существующие программы, чтобы победить безработицу и преодолеть бедность. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата «Грузинской мечты» в мэры Цагери Георгия Немсадзе.

«За последние восемь лет сделано очень много дел. На эту тему мы активно отчитываемся перед населением, будь то инфраструктура, содержание дорог, водоснабжение, работы по газификации, запуск и реализация действительно впечатляющих и ощутимых проектов в сфере сельского хозяйства.

По направлению местного производства мы приняли ощутимые шаги – это программы «Производи в Грузии», «Льготный агрокредит», «Внедри будущее» и множество других проектов, которые мы реализовали вместе. В результате были созданы новые рабочие места, к нашему народу пришло богатство и процветание, хотя мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно.

Все мы прекрасно понимаем, что главная проблема и вызов для нашего дорогого народа – это безработица и бедность. Нашей главной заботой и задачей должно быть скорейшее преодоление бедности и безработицы. Для этого правительство планирует реализовать очень масштабные проекты. Мы предприняли очень эффективные шаги в области сельского хозяйства и сейчас начинаем очень масштабную работу. Нам еще нужно расширить перечисленные мною программы. В ближайшие годы на реальное возрождение сельского хозяйства будет потрачено 7 миллиардов лари, что поставит на ноги село, укрепит регионы и обеспечит занятость населения», - заявил Гарибашвили.

Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,1%.

Согласно результатам последнего опроса «Национального демократического института международных отношений» (NDI Georgia), более 40% населения Грузии считают главной проблемой для общества безработицу.