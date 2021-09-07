Полиция задержала 21 человека за наркопреступления в Тбилиси и регионах

МВД Грузии сообщает о проведении спецоперации и задержании наркодельцов в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми. Всего задержан 21 человек, из них 18 являются наркодилерами.

Еще трое задержанных были курьерами группы наркодилеров в социальной сети. Они размещали наркотики на разных местах в Тбилиси, а затем продавали их.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», оперативные сотрудники полиции с разрешения суда осуществили несколько контрольных закупок наркотиков и тайную аудио-видео запись этого процесса.

При личном обыске и обыске жилья задержанных полиция изъяла разные виды наркотиков в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества. При обыске также была изъята крупная сумма денег, отмечают в МВД.

«Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом и особо крупном размере, незаконной продаже и попытке незаконной продажи в составе группы», – отмечают в МВД.

В случае доказательства вины задержанных ждет наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Расследование наркопреступлений ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии.

Сотрудники центральной криминальной полиции задержали 12 человек, двое из которых являются условно-досрочно освобожденными. Самому младшему задержанному – 17 лет, самому старшему – 51 год.