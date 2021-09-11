В Кахетии переработано до 73 тысяч тонн винограда – ртвели входит в активную фазу

«Кто бы что ни говорил и не желал, серьезных сбоев с топливом в Абхазии не будет», - заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анкваб на заседании кабинета министров сегодня, 10 сентября.

Премьер-министр попросил вице-премьера, министра экономики Кристину Озган предоставить коллегам информацию о состоянии дел на топливном рынке. «По данным на 10 сентября, объемы привезенных нефтепродуктов составили 5 900 тонн, среднесуточный объем реализации составляет порядка 500 тонн. Остатки нефтепродуктов на 9 сентября - 4 тысячи тонн. Объемы оплаченных нефтепродуктов - 6 200 тонн, объемы отгруженных нефтепродуктов 4 851 тонн», - сообщила Озган.

Одной из причин задержек с поставками топлива являются сезонные сложности с перемещением грузов по Северокавказской железной дороге.

«Сложности на Северокавказской железной дороге пока имеют место, но мы ожидаем, что во второй половине сентября ситуация улучшится. В среднем доставка груза в Абхазию занимает от 7 до 10 дней. Этим летом в отдельных случаях доставка занимала два, а то и более месяцев. 223 вагона с топливом, доставленные в Абхазию в августе, прибыли с опозданием в месяц. По графику они должны были быть доставлены на стыковую станцию «Цандрипш» еще в июле текущего года. 395 вагонов с углем и еще 104 коммерческих вагона также были доставлены в Абхазию с нарушением графика на месяц. В общей сложности, это 722 вагона. По своей сети Абхазская железная дорога доставляет грузы без перебоев и в срок», - сказала она.

Александр Анкваб отметил, что правительство не распространяет никаких сведений, порочащих Северокавказскую и в целом Российскую железную дорогу, сообщает «Апсныпресс». «Мы говорим об объективных вещах. К сожалению, столько времени доставляются грузы, таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг, и приоритет отдается им. Большинство грузов уходят на временные стоянки, которые оказываются длительными», - сказал он. При этом он подчеркнул, что все обращения абхазской стороны в РЖД были поддержаны. «Нам еще серьезно помогли ускорить доставку с топливом в Абхазию. Это надо иметь в виду», - отметил он.

Премьер-министр особо подчеркнул, что никто умышленно не осложняет ситуацию с топливом. «Никто ничего умышленно не делает, и никаких сговоров нет ни у кого и ни с кем. Таковы обстоятельства, и мы самостоятельно их преодолеть не можем. Поэтому возникли некоторые незначительные сбои. Ввиду сложившихся обстоятельств мы проводим ежесуточный мониторинг. Ко мне на стол каждое утро ложится сводка о том, что происходит на этом рынке, вплоть до последнего литра, какие запасы, сколько оплачено, сколько в пути, где это все находится», - отметил премьер.

Касаясь возмущений оппозиционных политических сил ситуацией с топливом, Анкваб сказал: «Дело не в АЗС «Подорожнике», совершенно не в нем. Это пока самый слабый продавец топлива на абхазском рынке. И «Подорожник» родился не сегодня, а несколько лет назад. Если у пресс-службы партии ФНЕА есть вопросы, то можно их задать. Какие проблемы? Я лично готов дать ответы на эти вопросы», - сказал Анкваб. Он считает, что нет ничего плохого в том, что на топливном рынке Абхазии появляются новые компании.

На вопрос о том, почему в Абхазии цены на топливо выше, чем в том же Сочи, Анкваб ответил, что в России, где закупается бензин и дизтопливо, предусмотрены компенсации, позволяющие удерживать цены на определенном уровне «Бюджет Абхазии не может себе этого позволить. У нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере четырех, пяти, шести, семи рублей. Ее не было вчера, не было и позавчера», - сказал Александр Анкваб.