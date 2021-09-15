Три человека погибли в результате ДТП в Самтредиа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня обрушился с критикой на экс-президента Михаила Саакашвили и предсказал оппозиции поражение на предстоящих 2 октября выборах.

«Саакашвили и его банда снова потерпят поражение на выборах 2 октября», – заявил находящийся в Хашури Гарибашвили в беседе с журналистами.

Говоря о намерении Саакашвили приехать в Грузию к предстоящим выборам, Гарибашвили сказал, что «Саакашвили «вновь обманывает своих избирателей» и не собирается приезжать на родину.

В случае, если Саакашвили все-таки приедет, премьер пообещал, что он будет задержан в аэропорту и отправлен в тюрьму.

«Эти люди, Саакашвили, его убийцы и мафиозная банда, правившая нашей страной девять лет, совершили беспрецедентные зверства против нашего народа и, к сожалению, это продолжается по сей день. То, что происходит сегодня, это прямая информационная психологическая война против нашего народа. Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний. Это прямая борьба против грузинского народа, государства, церкви, борьба, в которой они снова потерпят поражение 2 октября», – сказал премьер.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», этот комментарий премьера также относится к разразившемуся накануне скандалу – оппозиционные СМИ сообщили о том, что в интернет попали тысячи файлов с расшифровкой предположительной прослушки священнослужителей, среди которых монахини, священники, митрополиты и даже члены Синода патриархии.

Как утверждают телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», файлы разместил анонимно бывший сотрудник Службы госбезопасности Грузии. Они содержат и компрометирующие личные данные.

Скандал прокомментировал и экс-президент Михаил Саакашвили. Он говорит, что миллиардера Бидзину Иванишвили «всегда раздражала Грузинская церковь».

«Он всегда был личным врагом патриарха, и я был свидетелем этого не раз», – говорит Саакашвили.