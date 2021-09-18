В Грузии объявили неделю бескорыстной сдачи крови

Национальный центр по контролю заболеваний объявил неделю бескорыстной сдачи крови. Девиз кампании - «Нет искусственным заменителям крови! Один из способов получить продукты крови - сдать кровь! Один бескорыстный донор может спасти три жизни одним пожертвованием!»

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здравоохранению подчеркивает, что в любой момент любому может понадобиться кровь для поддержания жизни. Организаторы кампании отмечают, что пандемия COVID-19 привела к сокращению запасов крови во всем мире на 20-30%.

Грузия, как и многие другие страны, сталкивается с вызовом, однако, несмотря на пандемию COVID-19, несмотря на ограниченную мобильность и другие проблемы, бескорыстные доноры крови продолжают сдавать кровь пациентам, для которых переливание крови жизненно важно.

Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает «Новости-Грузия». Кровь нельзя сдавать тем, у кого выявили инфекционное заболевание, ВИЧ/СПИД, сифилис, вирусный гепатит, бруцеллез, паразитарные заболевания и заболевания крови.

В Грузии в год в переливании крови нуждаются около 20 тысяч человек. При этом фиксируется около ста тысяч донаций за год. В стране с 2011 года осуществляется государственная программа «Безопасная кровь». На сегодняшний день в этой программе участвуют 13 банков крови по всей стране.