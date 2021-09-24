Коронавирус в Абхазии: 112 новых случаев, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 536 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 66 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.

В российском военном госпитале скончалась женщина 1960 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 265 человек. Зарегистрировано 411 летальных случаев. Выздоровели 22 318 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.