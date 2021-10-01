Грузия получила еще 1 миллион доз вакцины от коронавируса Sinopharm

Грузия получила очередную партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Миллион доз препарата были доставлены в Тбилисский международный аэропорт сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Привиться препаратом можно в порядке живой очереди или же, пройдя предварительную запись на сайте Минздрава. Sinopharm вводят двумя дозами с интервалом 21 или 28 дней.

В Грузии Sinopharm является наиболее популярным препаратом для вакцинации. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина инактивированная, т.е. произведена на основе традиционного метода. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.

Препарат разработан Институтом биологических продуктов Пекина и компанией Sinopharm. Вакцина получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

По состоянию на 1 октября полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 814 851 человека, что составляет 28,5% взрослого населения страны. Как минимум одну дозу вакцины получили 984 595 человек или 34,7% взрослого населения, сообщает «Новости-Грузия».