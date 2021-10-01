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Открыты для публики оцифрованные документы Нюрнбергского трибунала
В 75-ю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников Третьего рейха в интернете опубликованы тысячи протоколов судебного процесса.
Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Их теперь сможет увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщил немецкий телеканал ARD. В пятницу, 1 октября, исполнилось 75 лет со дня оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Руководитель кафедры прав человека и международного правосудия Стэнфордского университета Дэвид Коэн и немецкий профессор юриспруденции Дитер Зимона предложили идею открытия архивов для публики еще в 1998 году.
Объем архива, как отмечает «Немецкая волна», превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них – стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту.
- Создатели доступного оцифрованного архива планируют систематизировать документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.
- Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. Материалы.
- Приговор Нюрнбергского процесса был оглашен 75 лет назад.
- Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре – о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.
Другие новости дня
Госдепартамент США: Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Саакашвили
В Госдепартаменте США прокомментировали арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов в беседе с грузинской службой «Голоса Америки» заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.
«У нас есть информация о его задержании, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить условия, при которых г-н Саакашвили будет пользоваться принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и ее международными обязательствами в области прав человека», - заявили в Госдепартаменте.
Ранее сегодня американское издание The Washington Post прокомментировало арест бывшего президента Грузии, написав, что попытки Михаила Саакашвили сплотить грузин могут нарушить планы правящей партии по обеспечению доминирования на муниципальных выборах, результаты которым рассматриваются как вотум доверия правительству и могут привести к досрочным выборам.
Авторы напоминают, что в апреле при посредничестве ЕС власти и оппозиция заключили соглашение, направленное на разрядку политического кризиса. Согласно документу, если на нынешних выборах «Грузинская мечта» наберет меньше 43% голосов, то в 2022 году в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.
«Однако неясно, будет ли соблюдаться сделка с ЕС. В июле «Грузинская мечта» вышла из соглашения, поскольку к тому времени «Единое национальное движение» не подписало его. Оппозиционная партия наконец подписалась в сентябре, и Саакашвили призвал своих сторонников явиться на избирательные участки».
Как пишет Washington Post, широкая улыбка Саакашвили в полиции подчеркнула его склонность к публичной драме, особенно его смелые выходы в «неприветливые места». Далее в материале упоминается «Революция роз» 2003 года, когда он впервые привлек международное внимание, возглавив толпу демонстрантов, ворвавшихся в парламент, и вынудив президента Эдуарда Шеварднадзе бежать.
В 2017 году Саакашвили с толпой сторонников прорвался в Украину из Польши, после того как его лишили украинского гражданства.
«Вернувшись в Грузию, несмотря на то, что ему грозил арест, Саакашвили повторил поступок лидера российской оппозиции Алексея Навального, который вернулся в Москву из Германии в январе, был арестован по прибытии, а затем отправлен в тюрьму», - говорится в статье Washington Post.
Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров 1 октября. Об этом сообщает Радіо Свобода.
«Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации», – написал он в своем Фейсбуке.
По его словам, Киев обратился к грузинской стороне за разъяснениями относительно обстоятельств и причин задержания Саакашвили.
«Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь», – добавил Никифоров.
Михеил Саакашвили с 2015 года имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.
Ранее 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали после того, как он вернулся на родину.
Омбудсмен: Михаил Саакашвили объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя политзаключенным и объявляет голодовку. Как пишет СОВА, об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария, которая навестила политика в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави, куда экс-президент был доставлен после задержания.
«Что касается объявления голодовки, то он не согласен с вынесенными в его отношении обвинительными приговорами и считает себя политическим заключенным. Он просит встречи с консулом Украины», – сообщила Омбудсмен.
Саакашвили также сообщил Ломджария, что во время задержания обращение с ним было удовлетворительным. Когда экс-президента арестовали, он был один и не оказывал сопротивления.
Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии
Почти все абоненты в самопровозглашенной республике Абхазия остались без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».
«Произошло аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», – говорится в сообщении.
Саломе Зурабишвили: Я никогда не помилую Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала задержание в Тбилиси третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Прежде всего, хочу поблагодарить правоохранительные органы за высокий профессионализм. Государство и его институты не рухнули, а, наоборот, окрепли. Граница, территория, порядок и закон находятся под защитой. Президенту страны не может быть приятно, когда президента страны арестовывают перед камерами, но этого требует закон и верховенство закона, перед законом все равны. Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать. Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда. Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, не забуду глаза тех, кто ждал, когда справедливость восторжествует и не дождался сегодняшнего дня. Потому что я верна тому духу, который руководил мной, именно в этом пиджаке и голыми руками мы сражались с режимом, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон», – заявила Зурабишвили, передает SOVA.
- Третий президент был признан виновным по двум кейсам: об избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет тюрьмы) и помиловании фигурантов убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани (3 года тюрьмы). По словам специалистов, именно по обозначенным делам процедура помилования может сработать.
- Кроме того, против Саакашвили возбуждены еще два дела: о превышении полномочий 7 ноября и т.н. кейс о пиджаках. В данном случае процедуры продолжаются и помилование невозможно.
В ЕНД рассказали, что Саакашвили прибыл в Грузию четыре дня назад
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину четыре дня назад. Об этом журналистам сообщили член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и одна из ближайших соратниц экс-президента Эка Херхеулидзе, сообщает «Новости-Грузия».
«Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и это прогнившие правительство не имеет об этом никакой информации. Поэтому я думаю, что это гораздо большая проблема, чем то, что Михаил Саакашвили находится в тюрьме», - сказал Херхеулидзе.
Она также рассказала, что экс-президент успел побывать в разных частях Тбилиси, а накануне и вовсе находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы. Херхеулидзе добавила, что задержание не было для Саакашвили неожиданностью, и он абсолютно осознанно принял решение о своем возвращении на родину.
По данным СМИ, экс-президент был задержан на съемной квартире в тбилисском районе Глдани-Надзаладеви. В настоящее время Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. В эти минуты политика навещает Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Возле тюрьмы мобилизовано большое количество полицейских сил, пожарная машина, возведены металлические ограждения. Также сообщается о вызове в МВД Грузии посла Украины Иголя Долгова.
- Третий президент Грузии вернулся на родину незадолго до муниципальных выборов, которые состоятся 2 октября. Сегодня утром он распространил несколько видеообращений, записанных в черноморском городе Батуми. В ответ на это в МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили не покидал Украину и, соответственно, не пересекал госграницу. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали распространенные политиком видео «фейком», а его действия «клоунадой».
- В течение всего дня лидеры ГМ утверждали, что третий президент находится в Украине, на курорте Трускавец. Абсолютно неожиданно о задержании экс-президента сегодня вечером объявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства не привел подробностей. До сих пор не известно, как именно и какого числа Саакашвили прибыл в Грузию.
- Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
- Власти Грузии неоднократно подчеркивали, что экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск и будет арестован сразу после возвращения на родину. Анонсируя свой приезд к выборам 2 октября, Саакашвили подчеркнул, что не боится задержания.
Абхазские депутаты не приняли постановление по инциденту с участием Гарри Кокая
Более трех часов длилось экстренное заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия, посвященное инциденту, произошедшему вечером 30 сентября в отношении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и депутата парламента Гарри Кокая.
Был подготовлен текст проекта постановления, в соответствии с которым генеральный прокурор А. Агрба совместно с председателем СГБ Р. Киут должны были до 7 октября провести следственные действия по факту инцидента, произошедшего 30 сентября.
Абхазскому президенту предлагалось на время следственных действий отстранить от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его двух заместителей. Проект постановления принят не был, 17 проголосовали «за», 2 – «против», 2 – воздержались, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Абхазский парламент сегодня, 1 октября, собрался на экстренное заседание из-за инцидента с депутатом Гарри Кокая. Заседание проходило за закрытыми дверями.
- Ранее абхазское МВД обвинило Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
Ника Мелия: Сегодня мы видели, как рушится «Мечта»
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обратился к своим сторонникам из офиса партии. Он говорил о высоком значении предстоящих выборов и прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, сообщает SOVA. По словам Мелия, 1 октября общественность увидела развал «Мечты».
«Сегодня мы все видим истерию и развал «Мечты» на фоне возвращения в Грузию Михаила Саакашвили! Если бы это была нормальная власть, она бы не превратила третьего президента в изгнанника. Сегодня он действительно в Грузии! Да, его задержали, но он знал, на что идет, и сделал этот шаг осознанно!
После завтрашней победы освободятся и он, и страна. Пребывание в тюрьме – не проблема. Проблема, когда страна превращается в закрытую тюрьму!», – заявил Ника Мелия.
- Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Об этом во время экстренного брифинга сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в подробности операции вдаваться не стал. При этом партийные лидеры целый день отрицали, что Саакашвили пересек границу.
- Третьего президента уже перевели в Руставский изолятор. Как сообщили его защитники, Саакашвили был задержан в Тбилиси, когда был один.
Саакашвили создал новую семью с украинским депутатом Лизой Ясько. ВИДЕО
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Лиза Ясько опубликовала в Facebook видеообращение Михаила Саакашвили, в котором экс-президент Грузии говорит, что создал с Ясько новую семью. Видео записано до приезда Саакашвили в Грузию, где его сегодня арестовали.
«Мы начинаем новую жизнь», – рассказал Саакашвили в видеообращении.
Ранее СМИ уже сообщали об отношениях Саакашвили с Ясько.
Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Мать Михаила Саакашвили: «Я не знала о его плане»
По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, она ничего не знала о планах экс-президента. Об этом женщина рассказала телеканалу «TV Pirveli», передает SOVA.
Она отметила, что не видела сына два дня и даже не подозревала о том, что он находится в Грузии. «У меня не было никакой информации, я узнала об этом сегодня утром», - сказала Гиули Аласания.
Напомним, Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Об этом во время экстренного брифинга сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в подробности операции вдаваться не стал. При этом партийные лидеры целый день отрицали, что Саакашвили пересек границу.
Третьего президента уже перевели в Руставский изолятор. Как сообщили его защитники, Саакашвили был задержан в Тбилиси, когда был один.
Первые кадры после ареста Михаила Саакашвили — видео
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в 12-ю исправительную колонию в Рустави, где отбывают наказание бывшие чиновники.
Видеокадры с задержанным Саакашвили транслировал телеканал «Мтавари архи».
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на территории Грузии. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам Гарибашвили, правоохранительные ведомства «заранее» имели предварительную информацию о его перемещении, и процесс находился «под полным контролем».
Информацию о прибытии в Грузию, Саакашвили распространил посредством Facebook 1 октября. Позже он опубликовал в соцсети видео, снятое, предположительно, в Батуми.
Правящая партия не подтвердила информацию о приезде Саакашвили. На брифинге в офисе «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили не пересекал границу. МВД Грузии также заявляли, что экс-президент границы не пересекал.
Ника Гварамия: Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один
По словам основателя «Мтавари архи» Ники Гварамия, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один и мирно сдался полиции, передает «Нетгазети». «Теперь надо успокоиться, ничего трагического не произошло», - добавил Гварамия.
По его словам, Саакашвили перевели в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави. Гварамия намерен вместе с адвокатом Дмитрием Садзаглишвили юридически защищать интересы Саакашвили. Сегодня Гварамия планирует навестить Саакашвили в тюрьме, одновременно с этим он проинформирует офис Народного защитника о случившемся.
Гварамия поставил под сомнение информацию правительства о том, что сотрудники правоохранительных органов Грузии были проинформированы о прибытии Саакашвили в Грузию из Украины и полностью контролировали его маршрут.
«Нас интересуют видеозаписи, на которых он пересекает границу, если вы наблюдали, что он находился в конкретном доме. Нас интересуют материалы, отражающие это, опубликуйте», - обратился Гварамия к правительству.
По словам Гварамия, после того, как Саакашвили обнародовал видео из Батуми утром 1 октября и власти убедились, что это не фальшивая запись, они начали искать его во всех городах Грузии и, наконец, обнаружили его в Тбилиси и произвели арест.
«Чтобы освободить Саакашвили, нужно прийти на избирательные участки и обвести все, кроме числа 41», - сказал Гварамия избирателям. Он также призвал остальную часть оппозицию, если они не хотят, чтобы их тоже «поймали», пойти на избирательные участки и проголосовать против правительства.
Президент может помиловать Саакашвили по тем делам, по которым вынесен приговор
Президент Грузии может помиловать Михаила Саакашвили по тем делам, по которым уже вынесен приговор, сообщает SOVA.
Третий президент был признан виновным по двум кейсам: об избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет тюрьмы) и помиловании фигурантов убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани (3 года тюрьмы). По словам специалистов, именно по обозначенным делам процедура помилования может сработать.
Кроме того, против Саакашвили возбуждены еще два дела: о превышении полномочий 7 ноября и т.н. кейс о пиджаках. В данном случае процедуры продолжаются и помилование невозможно.
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил ранее, что партия власти готовит запасной план на случай, если президент Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании экс-президента. Сославшись на надежные источники Мелия обозначил, что в «Мечте» не доверяют главе государства.
Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии сегодня, 1 октября. Об этом на экстренном брифинге сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Примечательно, что весь день партийные лидеры отрицали тот факт, что экс-президент въехал в страну.
Саакашвили обратился к сторонникам за минуту до ареста: «Боремся до последнего»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший сегодня о своем возвращении на родину, обратился к сторонникам за несколько минут до задержания. Видеозапись опубликована на странице политика в социальной сети Facebook.
«Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходят на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах», - говорит Саакашвили в обращении.
- Сегодня вечером премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение, сказал глава кабмина на специальном брифинге. Гарибашвили не сообщил подробностей задержания, лишь выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили. Он также сказал, что «было выбрано такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны».
Премьер Грузии поздравил миллиардера Иванишвили с праздником «Бидзинаоба»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил бывшего премьера, миллиардера Бидзину Иванишвили с праздником «Бидзинаоба».
Поздравление прозвучало во время брифинга, посвященного задержанию экс-президента Михаила Саакашвили.
«Напоминаю, что сегодня – 1 октября. Я меня не было возможности поздравить основателя нашей партии с сегодняшним днём и с исторической победой 1 октября. Прошло 9 лет со дня исторической победы, которую наш основатель одержал вместе с грузинским народом», – сказал Гарибашвили.
1 октября 2012 года партия «Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.
Михаила Саакашвили задержали – премьер-министр Грузии
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение, сказал глава Кабмина на специальном брифинге.
«У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем», – сказал премьер.
Гарибашвили не сообщил подробностей задержания, лишь выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.
«Наши правоохранители осуществили задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне», – отметил премьер.
Он также сказал, что «было выбрано такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны».
Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.
- В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Грузия получила еще 1 миллион доз вакцины от коронавируса Sinopharm
Грузия получила очередную партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Миллион доз препарата были доставлены в Тбилисский международный аэропорт сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Привиться препаратом можно в порядке живой очереди или же, пройдя предварительную запись на сайте Минздрава. Sinopharm вводят двумя дозами с интервалом 21 или 28 дней.
В Грузии Sinopharm является наиболее популярным препаратом для вакцинации. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина инактивированная, т.е. произведена на основе традиционного метода. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.
Препарат разработан Институтом биологических продуктов Пекина и компанией Sinopharm. Вакцина получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 1 октября полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 814 851 человека, что составляет 28,5% взрослого населения страны. Как минимум одну дозу вакцины получили 984 595 человек или 34,7% взрослого населения, сообщает «Новости-Грузия».
У здания абхазского парламента собрались люди, депутаты проводят экстренное заседание
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия собрался на экстренное заседание из-за инцидента с депутатом Гарри Кокая. Оно проходит за закрытыми дверями.
По информации Telegram-каналов, у здания парламента собрались «люди, обеспокоенные жестоким избиением депутата», в том числе жители села Адзюбжа. Ранее они потребовали отставки главы МВД Дмитрия Дбар.
«Эти оборотни в погонах, не принимая во внимание ни Законы Республики Абхазия, ни совесть и нравственность, ни должности, на которые их поставили охранять и соблюдать закон и правопорядок, позволили себе перейти все границы, которые не допустимы никому, тем более сотрудникам милиции.
В их биографии накопилось уже не мало фактов противоправных действий в отношении граждан Абхазии, тем не менее, они продолжают свою преступную деятельность, прикрываясь должностными полномочиями органов внутренних дел», – говорится в обращении жителей села Адзюбжа.
Ранее абхазское МВД обвинило Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
Зурабишвили призвала политиков к ответственности и раскритиковала «Грузинскую мечту»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением относительно возможного возвращения на родину экс-президента Михаила Саакашвили. По её словам, в стране тиражируются беспорядки, а власти на этом фоне ведут себя неправильно. Текст заявления президента публикует СОВА.
«В стране происходит тиражирование беспорядков… И это тогда, когда страна больше всего нуждается в спокойствии, чтобы завтрашние выборы прошли в открытой, справедливой и свободной обстановке.
Независимо от того, правдива она или ложна, эта тема нарушает предвыборную обстановку, спокойствие, и усиливает напряженность и без того напряженного и уставшего общества. Демонстрирует предпосылки для еще большей поляризации.
Спекулирующие на эту тему, выходит, не думают ни о стране, ни о выборах, а только делают ставку, как они говорят, на 3 октября, на уличную демонстрацию, на дестабилизацию. На словах они призывают граждан к участию в выборах, а действиями зарождают сомнение, что вместо выборов ведутся другие приготовления.
С другой стороны, реакция власти – не такая, как полагается, не такая, как ждет общество, которая могла бы успокоить и вернуть его к предвыборным настроениям. Комментарии должны исходить не от партии, а от государственных органов, которые обязаны привести доказательства в пользу того, правда это или ложь. Насмешки – не ответ, когда кто-то ставит под сомнение эффективность государственных институтов станы.
Правительство несет ответственность за предотвращение всех попыток дестабилизации и напряженности во время предвыборного периода, за погашение всех очагов. Правительство своими заявлениями не должно способствовать поляризации.
Ответственность за поддержание мирной и свободной избирательной среды лежит на правительстве.
Общество не готовится к 3 октября, оно не последует ни за одной партией по настолько деструктивному пути. Потому что мы, общество, прекрасно понимаем, к чему может привести перемещенная на улицы поляризация. Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем если он заботится о стране и ее будущем. Я верю, что это время не вернется потому что наши граждане мыслят трезвее наших политиков. Я стою с ними, не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех к ответственности.
Стабильность страны — наше общее достижение, от которого мы никогда не откажемся», — заявила Зурабишвили.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
- В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он говорит, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
- Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
- Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
- Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и представители МВД заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
За сутки в Южной Осетии выявили 100 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, было проведено 302 исследования. Под наблюдением врачей находятся 925 человек, 73 сняты с учета медиков.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6125 человек, 5200 граждан выздоровели. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
«Мы призываем граждан республики соблюдать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Все должны понимать, что без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм болезнь не остановить. Каждый должен нести ответственность», – подчеркнула Кочиева.
Стрельба в Сухуми – депутата обвинили в «грубом нарушении общественного порядка»
МВД самопровозглашенной республики Абхазия обвиняет депутата парламента Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
«Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамович 26.06.1983 года рождения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Rina» на Набережной Махаджиров, осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан из ранее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия - пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм, снаряженного патронами к нему в количестве 9 штук аналогичного калибра, произвел 5 выстрелов в воздух», – сказано в заявлении.
В МВД утверждают, что Кокая, при виде сотрудников милиции, «проявил явную агрессию по отношению к последним», и отказался выдать им указанное огнестрельное оружие.
«После чего, в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся», – говорится в заявлении.
По информации МВД, в ходе осмотра места происшествия у входа в ресторан «Rina» были обнаружены и изъяты 5 стрелянных гильз калибра 9мм.
«А также на территории, прилегающей к Набережной Махаджиров по улице Когония, был обнаружен и изъят пистолет конструкции «Glock» калибра 9х19мм со снаряженным магазином с патронами в количестве 4 штук калибра 9мм, которые были упакованы в соответствующие конверты, опечатанные оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенные подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя. Согласно ответу из УОБ МВД Республики Абхазия, пистолет системы «Glock» зарегистрирован бессрочно за гражданином Кокая Гарри Гурамовичем, поставлен на учет 05 марта 2020 года», – сказано в заявлении.
Ранее о конфликте, произошедшем в центре Сухуми, сообщили абхазские Telegram-каналы. По их данным, на месте находился и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По неподтвержденным данным, Гарри Кокая получил телесные повреждения.
«Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину
"Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщает компания "Оператор ГТС Украины". Она также сообщила, что заявки на транзит газа в Венгрию не поступили и импорт газа из Венгрии путём реверса сейчас невозможен.
С 1 октября вступил в силу контракт, заключённый на днях между Венгрией и Россией, о поставках газа через газопровод "Турецкий поток" и трубопроводы стран юго-восточной Европы. Контракты на поставку газа в обход территории Украины заключены на 15 лет.
Украина подвергла заключение этого контракта критике, в Венгрии её отвергли. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" монополизирует газовые маршруты в Европу и использует своё монопольное положение в политических целях "на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия выполняет свои контрактные обязательства и ничего не нарушает.
Биржевая цена на газ в Европе в конце сентября впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр и продолжает расти. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.
Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на три четверти. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.
РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компания бронировать не стала.
Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию "Газпром" в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода "Северный поток – 2". Газопровод по дну Балтийского моря, против сооружения которого выступали США, Украина и ряд стран ЕС, достроен, однако пока не эксплуатируется, поскольку ещё не был сертифицирован. Процесс сертификации начат 8 сентября и может продлиться 4 месяца.
МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу Грузии, не покидал Украину
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не покидал Украину и, соответственно, не пересекал государственную границу Грузии, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
«Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии. Мы связались с украинской стороной. Совершенно точно и однозначно могу сказать, что Михаил Саакашвили не покидал территорию Украины», – заявил он.
Дарахвелидзе добавил, что Саакашвили находится в розыске, ему вынесен приговор.
«Следовательно, если он пересечет границу Грузии, мы его задержим и переведем в соответствующее пенитенциарное учреждение», – добавил замминистра внутренних дел.
Дарахвелидзе также опроверг данные о переброске спецназа в Батуми, заявив, что это – стандартные действия.
Грузинские телекомпании «Имеди» и «Рустави-2» утверждают, что Саакашвили находится на украинском курорте Трускавец. По их информации, политик вернулся из Амстердама в Киев 24 сентября и с тех пор не покидал Украину. Эту версию на брифинге также озвучил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Отметим, что в Трускавце проходит съезд украинских депутатов от партии «Слугу народа» Владимира Зеленского.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
- В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
- Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
- Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
- Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
COVID-19 в Грузии: 1751 новый случай, 30 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8976.
За сутки в стране выявили 1751 новый случай коронавируса. Накануне провели 42 657 тестов: PCR-тестов – 14 458, экспресс–тестов на антиген – 28 199.
Выздоровели еще 1633 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 614 763, выздоровевших – 586 704.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,1%, за последние 14 дней составляет 5,8%, за неделю – 5,22%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 12 562 человека, всего в Грузии использовано 1 799 446 вакцин.
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